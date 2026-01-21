100 bác sĩ quốc tế nhận chứng chỉ gây tê vùng tại Vinmec

Vinmec phối hợp Đại học Montpellier (Pháp) trao chứng chỉ đào tạo gây tê vùng và điều trị đau cho 100 bác sĩ đến từ châu Á và Trung Đông.

Lễ tốt nghiệp Chương trình đào tạo quốc tế về gây tê vùng và điều trị đau khóa 2025 diễn ra ngày 19/1, với sự tham dự của ông Olivier Brochet, Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam; ban lãnh đạo Hệ thống Y tế Vinmec; đại diện Đại học Montpellier, VinUni cùng các giáo sư, chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực gây mê, giảm đau.

Là một trong những học viên nhận chứng chỉ dịp này, bác sĩ Jeffrey Corpuz, đồng thời là bác sĩ gây mê, giảng viên tại một bệnh viện ở Philippines, cho biết ấn tượng cơ sở vật chất hiện đại và môi trường đào tạo chuyên nghiệp tại Vinmec. Theo ông, chương trình quy tụ nhiều giáo sư, chuyên gia đầu ngành trực tiếp giảng dạy, giúp học viên tiếp cận kiến thức chuyên sâu và thực hành lâm sàng bài bản trên người bệnh thật.

"Tôi đã giới thiệu ba đồng nghiệp đăng ký các khóa đào tạo sắp tới tại đây", bác sĩ Jeffrey chia sẻ.

GS.TS.BS Trần Trung Dũng, Tổng giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec, cho rằng việc ngày càng nhiều bác sĩ quốc tế tham gia chương trình là minh chứng cho chất lượng đào tạo và uy tín học thuật của hệ thống trong cộng đồng gây mê toàn cầu. "Chúng tôi đăng cai chương trình với chiến lược học thuật rõ ràng, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm đào tạo y khoa chất lượng cao trong khu vực", ông nhấn mạnh.

GS.TS.BS Trần Trung Dũng phát biểu tại buổi lễ, khẳng định mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm đào tạo y khoa chất lượng cao trong khu vực. Ảnh: Vinmec

Theo GS. Philippe Macaire, Chủ tịch Hội đồng chuyên ngành Gây mê - Hồi sức phẫu thuật và Quản lý đau, chương trình đào tạo quốc tế về gây tê vùng đòi hỏi các tiêu chuẩn khắt khe về giảng dạy và thực hành, trong đó học viên bắt buộc phải được đào tạo lâm sàng tại những trung tâm được công nhận toàn cầu.

Năm 2019, Vinmec Times City được Đại học Montpellier công nhận là Trung tâm thực hành gây tê vùng xuất sắc. Đội ngũ gây mê Vinmec cũng là nhóm đầu tiên trên thế giới công bố nghiên cứu lâm sàng về kỹ thuật phong bế ESP trong phẫu thuật tim ở trẻ nhũ nhi, mở ra hướng tiếp cận mới trong gây mê vùng và quản lý đau, hiện được ứng dụng thường quy trong thực hành.

Chuyên ngành Gây mê - Giảm đau tại đây quy tụ đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, trực tiếp giảng dạy và hướng dẫn thực hành, bảo đảm sự gắn kết giữa lý thuyết và lâm sàng với các quy trình an toàn nghiêm ngặt.

Lễ trao bằng tốt nghiệp quy tụ nhiều giáo sư, chuyên gia quốc tế hàng đầu về gây mê, giảm đau. Ảnh: Vinmec

GS. Xavier Capdevila, Trưởng bộ môn Gây mê Hồi sức, Đại học Montpellier, đánh giá chương trình không chỉ truyền đạt kiến thức tiên tiến mà còn truyền cảm hứng để các bác sĩ xây dựng đơn vị quản lý đau, chương trình đào tạo chuyên sâu và các hội khoa học chuyên ngành tại địa phương. Ông cũng đánh giá cao VinUni với định hướng đổi mới, sáng tạo và cam kết mạnh mẽ đối với nghiên cứu, học thuật.

"Tập đoàn Vingroup và Vinmec đã có những bước tiến trong chăm sóc người bệnh và đổi mới y học. Suốt 8 năm qua, tôi chứng kiến sự cải thiện liên tục về trình độ khoa học và chất lượng chăm sóc sức khỏe tại đây", GS. Xavier chia sẻ.

Chương trình đào tạo quốc tế về gây tê vùng và điều trị đau do Đại học Montpellier, một trong những đại học y khoa lâu đời của châu Âu chủ trì và cấp bằng, được triển khai thường niên tại Vinmec từ năm 2018. Đến nay, chương trình đã tổ chức 15 khóa đào tạo, thu hút hơn 1.300 bác sĩ đến từ 23 quốc gia thuộc châu Á, Trung Đông, châu Phi, Australia và New Zealand.

Nhiều bác sĩ từ châu Á, Trung Đông, châu Phi, Australia và New Zealand đã tham gia khóa đào tạo tại Vinmec. Ảnh: Vinmec

Chương trình tập trung vào gây mê vùng và quản lý đau hiện đại, lấy người bệnh làm trung tâm, góp phần tối ưu hóa chăm sóc chu phẫu. So với các phương pháp giảm đau toàn thân, gây mê vùng giúp kiểm soát đau sau mổ hiệu quả hơn, hỗ trợ phục hồi sớm và giảm biến chứng, đặc biệt ở người cao tuổi và nhóm bệnh nhân nguy cơ cao.

Từ quy mô 40, 50 học viên những khóa đầu, đến năm 2025, mỗi khóa đã nâng lên 100 học viên. Khóa đào tạo Gây tê vùng năm 2026 tại Vinmec dự kiến diễn ra từ 19/1 đến 27/6, chào đón 100 học viên quốc tế và đã kín lịch đăng ký đến năm 2027.

"Việc hàng trăm bác sĩ nước ngoài lựa chọn học tập và nhận chứng chỉ tại đây cho thấy y tế Việt Nam đủ năng lực triển khai các chương trình đào tạo chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế", đại diện Vinmec nhấn mạnh.

Thế Đan