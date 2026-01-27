10 xe năng lượng mới bán chạy nhất Trung Quốc năm 2025

Mẫu hatchback thuần điện của Geely dẫn đầu danh sách với hơn 465.000 xe bàn giao trong 2025, xe điện mini của Wuling xếp sau với gần 436.000 xe.

Dựa trên báo cáo bán hàng của Hiệp hội xe con Trung Quốc (China Passenger Car Association), Geely Galaxy Xingyuan là mẫu xe NEV (New Energy Vihcle: xe năng lượng mới) bán chạy nhất năm 2025 với 465.775 xe bán ra.

Xếp hạng Mẫu xe NEV Doanh số 2025 1 Geely Galaxy Xingyuan 465.775 2 Wuling Hongguang Mini EV 435.599 3 Tesla Model Y 425.337 4 BYD Qin Plus 387.315 5 BYD Seagull 310.956 6 BYD Qin L 264.671 7 Xiaomi SU7 258.164 8 BYD Seal 06 220.317 9 Tesla Model 3 200.361 10 BYD Song Plus 200.276

Đơn vị: xe

Mẫu hatchback của Geely thường xuyên dẫn đầu danh sách ôtô bán nhiều nhất hàng tháng. Xingyuan trước đây thuộc thương hiệu Geometry của Geely, sau đó sáp nhập vào Geely Galaxy. Sự thành công của Xingyuan phản ánh sự thay đổi cơ bản trong hành vi tiêu dùng của người Trung Quốc. Họ ưu tiên kích thước nhỏ gọn, phù hợp với môi trường đô thị đông đúc. Giá cả cạnh tranh mà không làm giảm dung lượng pin. Chi phí sở hữu và bảo trì thấp. Công nghệ đơn giản.

Mẫu xe điện mini Wuling Hongguang Mini EV xếp ngay sau với 435.599 xe bán ra trong năm 2025. Giá cả phải chăng là yếu tố quan trọng giúp Hongguang Mini EV thành công tại Trung Quốc. Mặc dù thiết kế tối giản và phạm vi hoạt động hạn chế, nhưng Mini EV vẫn thu hút những người mua xe lần đầu, người dùng trong các thành phố và các gia đình tìm kiếm một chiếc xe thứ hai.

Thương hiệu xe Mỹ đóng góp hai mẫu xe trong top 10 tại Trung Quốc. Tesla Model Y giữ hạng ba với doanh số tổng cộng năm 2025 là 425.337 xe và Model 3 ở hạng 9 với doanh số 200.361 xe bán ra. Thế mạnh của Tesla nằm ở niềm tin thương hiệu, hệ sinh thái phần mềm và hiệu suất pin. Tuy nhiên, người tiêu dùng Trung Quốc ngày càng so sánh trực tiếp Tesla với các lựa chọn thay thế nội địa có phạm vi hoạt động và công nghệ tương tự với giá thấp hơn. Vị trí thứ ba của Model Y phản ánh khả năng phục hồi, chứ không phải sự thống trị, theo CarAdvisers.

Hatchback Geely Galaxy Xingyuan bán chạy nhất thị trường Trung Quốc năm 2025. Ảnh: AutoCango

Năm trên 10 mẫu xe trong danh sách thuộc về BYD. Chiến lược tích hợp theo chiều dọc, kiểm soát pin và hệ thống truyền động linh hoạt của BYD cho phép hãng thích ứng với nhu cầu thay đổi của người tiêu dùng nhanh hơn so với các đối thủ.

Xiaomi đóng góp một mẫu xe SU7 với doanh số năm 2025 đạt 258.164 xe, xếp hạng 7 chung cuộc. Mẫu sedan thuần điện của Xiaomi được khách hàng Trung Quốc lựa chọn nhờ tên tuổi của hãng, bên cạnh những tính năng như cập nhật qua mạng, tích hợp liền mạch với điện thoại thông minh và hỗ trợ lái xe bằng trí tuệ nhân tạo.

Minh Vũ