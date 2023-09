10 'viên ngọc ẩn' mùa thu châu Âu

Krakow, Ba Lan

Là một trong những điểm đến nổi tiếng và hấp dẫn nhất Ba Lan, Krakow thu hút du khách với khu phố có từ thời trung cổ được bảo tồn tốt, gần trại tập trung Auschwitz, di tích lịch sử nổi tiếng châu Âu, nơi nhiều người Do Thái đã phải bỏ mạng vì nạn diệt chủng dưới thời Đức Quốc xã.

Dù vậy, Krakow vẫn có giá cả tương đối phải chăng so với phần lớn Tây Âu, theo đánh giá từ The Travel. Một bữa ăn tại các quán sữa và cửa hàng bánh chỉ tốn vài USD. Chi phí hàng ngày ở đây chỉ bằng một phần nhỏ so với Paris hay London.

Các điểm tham quan: quảng trường chợ chính, lâu đài Wawel, bảo tàng Nhà máy Schindler. Nơi ở: Dizzy Daisy hostel (từ 68 USD). Ảnh: Maciej Margas/Bored Panda