10 vai diễn làm nên tên tuổi Christian Bale

"Out of the Furnace" (2013): Bale vào vai Russell Baze - một công nhân gặp nhiều điều thiếu may mắn và phải ngồi tù. Sau khi lĩnh án, anh trở lại quê nhà và cố gắng làm lại cuộc đời. Tuy nhiên, anh tiếp tục vướng nhiều hoạt động liên quan đến tội phạm.