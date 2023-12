10 ứng viên vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023

Phan Lê Hoàng An

Hoàng An thử sức tại cuộc thi sau thất bại ở Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô 23 tuổi, đến từ TP HCM, cao 1,69 m, số đo ba vòng lần lượt 79-58-92 cm. Người đẹp có điểm IELTS 8.0, giao tiếp thành thạo tiếng Tây Ban Nha. Trước chung kết, Hoàng An chiến thắng danh hiệu "Best Interview".