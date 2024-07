10 trường lấy điểm chuẩn lớp 10 cao nhất Hà Nội

Trường THPT Chu Văn An, Yên Hòa và Lê Quý Đôn - Hà Đông cùng lấy 42,5 điểm, tức 8,5 điểm mỗi môn; các trường còn lại trong top 10 lấy 41,25 trở lên.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chiều 1/7 công bố điểm chuẩn lớp 10 của 117 trường THPT công lập. 10 trường lấy điểm chuẩn cao nhất thành phố hầu hết là những cái tên quen thuộc, chỉ xáo trộn về thứ hạng.

THPT Chu Văn An đứng đầu với 42,5 điểm. Mức này là tổng điểm Toán, Ngữ văn nhân hệ số hai cộng điểm Ngoại ngữ. So với năm ngoái, đầu vào trường THPT Chu Văn An giảm 2 điểm. Đây cũng là mức giảm mạnh nhất trong top 10.

Trong khi đó, trường THPT Yên Hòa và Lê Quý Đôn - Hà Đông tăng 0,25 điểm chuẩn so với năm ngoái, qua đó từ vị trí đồng hạng thứ 5 lên đứng đầu cùng trường Chu Văn An.

Xếp thứ 4 là trường THPT Thăng Long với 42,25 điểm. Các trường còn lại trong top 10 lấy dưới 42, gồm Phan Đình Phùng, Kim Liên, Nguyễn Giao Thiều, Nguyễn Thị Minh Khai, Việt Đức và Nhân Chính.

So với năm ngoái, 5 trường trong top 10 tăng điểm chuẩn. Trường THPT Thăng Long tăng mạnh nhất - 1,25 điểm. Ba trường còn lại là Yên Hòa, Lê Quý Đôn - Hà Đông, Nhân Chính và Nguyễn Thị Minh Khai - tăng 0,25 điểm.

4 trường giảm điểm chuẩn. Ngoài trường Chu Văn An là Phan Đình Phùng, Kim Liên, Việt Đức giảm từ 1 đến 1,75.

Hai trường là THPT Cầu Giấy và Trần Phú - Hoàn Kiếm năm nay bật ra khỏi top 10 do điểm chuẩn lần lượt giảm xuống mức 40 và 39,5.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, khoảng 60% trong số 133.000 học sinh tốt nghiệp THCS năm nay có suất học công lập. Những em còn lại sẽ theo học các trường tư thục, giáo dục thường xuyên và học nghề.

Kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội diễn ra trong hai ngày 8-9/6 với hơn 105.000 thí sinh. Sau kỳ thi, nhiều giáo viên dự đoán điểm chuẩn giảm 0,5-1 so với năm ngoái do đề Văn và Tiếng Anh tăng nhẹ độ khó.

Xem điểm chuẩn 117 trường

Sáng nay, Sở đã công bố điểm chuẩn lớp 10 chuyên. Lớp 10 chuyên Toán trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam dẫn đầu với 42,25 điểm, học sinh đạt trung bình gần 8,5 điểm một môn mới đỗ. Lớp chuyên Toán của ba trường còn lại là Nguyễn Huệ, Chu Văn An, Sơn Tây đều tăng 2,25-3,5 điểm.

Ở chiều ngược lại, lớp chuyên Lịch sử trường Sơn Tây lấy 27,75 - thấp nhất. Từ ngày 5 đến 7/7, các trường sẽ công bố danh sách trúng tuyển, thí sinh nhập học trực tuyến hoặc trực tiếp. Những trường chưa đủ chỉ tiêu có thể duyệt điểm chuẩn bổ sung vào ngày 10/7.

Dương Tâm