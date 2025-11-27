10 triệu trái phiếu DNSE chính thức lên sàn HNX

Lô trái phiếu DSE125018 trị giá 1.000 tỷ đồng của Chứng khoán DNSE niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội từ 27/11.

10 triệu trái phiếu doanh nghiệp niêm yết có kỳ hạn 24 tháng, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Nhà đầu tư được hưởng lãi suất 8,3% một năm trong hai kỳ tính lãi đầu tiên. Các kỳ tiếp theo áp dụng lãi suất thả nổi, tính bằng trung bình cộng lãi suất tiền gửi của bốn ngân hàng quốc doanh (Agribank, BIDV, VietinBank và Vietcombank) cộng 3,5% một năm. DNSE cam kết trả lãi 6 tháng một lần, để nhà đầu tư có dòng tiền đều đặn trong suốt kỳ hạn.

10 triệu trái phiếu của DNSE chính thức niêm yết và giao dịch trên sàn từ ngày 27/11. Ảnh: DNSE

Lô trái phiếu được phát hành thành công trong tháng 10, với mệnh giá 100.000 đồng một trái phiếu. Tổng vốn DSNE huy động được sẽ phục vụ cho hoạt động ứng trước tiền bán và giao dịch ký quỹ chứng khoán, mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh, đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư.

Kết thúc quý III, DNSE đạt tổng doanh thu 1.030 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 263,3 tỷ đồng, hoàn thành mục tiêu cả năm chỉ sau ba quý. Theo số liệu từ báo cáo tài chính của doanh nghiệp, động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ các mảng môi giới, cho vay ký quỹ và tự doanh. Riêng doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán quý III cao gấp 5 lần so với cùng kỳ, đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh của công ty.

Vừa qua, tại sự kiện công nghệ DNSE Future Tech Summit tổ chức ngày 21/11, ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch HĐQT DNSE nhận định, sắp tới khi thị trường bước vào triển khai giao dịch T+0, bán chứng khoán chờ về và rút ngắn thời gian giao dịch, thanh khoản thị trường sẽ sôi động hơn, khi vòng quay vốn và tốc độ giao dịch nhanh hơn.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch HĐQT DNSE. Ảnh: DNSE

Công ty chứng khoán công nghệ này cho biết đã chuẩn bị 5 năm để phát triển những sản phẩm công nghệ đáp ứng sự thay đổi bước ngoặt này, trong đó trụ cột là các tính năng như Margin Deal, mô hình quản trị và cho vay ký quỹ theo từng giao dịch giúp tối ưu quản trị rủi ro; trợ lý ảo Ensa; hay Lệnh AI giúp chia nhỏ khối lượng giao dịch lớn để tối ưu giá khớp lệnh...

Bên cạnh đó, DNSE còn đầu tư vào hệ thống hạ tầng máy chủ, xây dựng các giải pháp Open API và Co-location Host (giải pháp cung cấp hạ tầng cho khách hàng kết nối trực tiếp với hệ thống DNSE) nhằm giảm độ trễ giao dịch, phục vụ các nhà đầu tư giao dịch thuật toán, giao dịch tần suất cao, hướng tới giao dịch "không độ trễ".

Trong mảng phái sinh, nhờ ưu thế về tốc độ giao dịch và các công cụ giao dịch tự động, DNSE hiện giữ vững vị trí top 2 thị phần môi giới chứng khoán phái sinh trong quý III với 24% thị phần.

Thông qua các hoạt động tăng cường vốn, doanh nghiệp kỳ vọng sẽ củng cố thêm tiềm lực, từ đó nâng cao năng lực vận hành và sức cạnh tranh, đón đầu những xu hướng và triển vọng mới của thị trường chứng khoán.

Minh Ngọc