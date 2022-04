10 triệu người dùng dịch vụ Tài chính - Bảo hiểm trên MoMo

Dịch vụ Tài chính - Bảo hiểm MoMo tăng trưởng 3-5 lần mỗi năm, đáp ứng phần lớn nhu cầu tài chính cá nhân của 10 triệu người dùng sau 4 năm ra mắt.

MoMo Tài chính - Bảo hiểm - một trong những nhóm dịch vụ chiến lược của Siêu ứng dụng MoMo, vừa cán mốc 10 triệu người dùng. Với danh mục đa dạng thông qua hợp tác với hơn 70 đối tác tài chính, các dịch vụ tài chính trên MoMo bao gồm thanh toán các khoản vay, mua bảo hiểm, gửi tiết kiệm online, đầu tư tích lũy, tín dụng tiêu dùng.

Số lượng người dùng không ngừng tăng không chỉ phản ánh niềm tin của người dùng, đối tác mà còn cho thấy nỗ lực của MoMo khi dùng công nghệ đưa tài chính đến gần với người Việt, góp phần thúc đẩy mục tiêu tài chính toàn diện và nền kinh tế số Việt Nam.

Giao diện ví điện tử MoMo trên điện thoại. Ảnh: MoMo

Ra mắt lần đầu với dịch vụ thanh toán khoản vay, nền tảng MoMo đã giúp 4 triệu người dùng tiếp cận khoản vay, 3 triệu người mua các sản phẩm Bảo hiểm và hơn 4 triệu người dùng sử dụng các dịch vụ đầu tư tích lũy. Trong đó 60% người dùng sử dụng từ hai dịch vụ tài chính đều đặn hàng tháng. Thông qua hợp tác với các hãng bảo hiểm uy tín trong và ngoài nước, ví điện tử này cũng thúc đẩy số hóa và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực bảo hiểm tại Việt Nam (Insurtech).

Với nền tảng kết nối hơn 70 đối tác tài chính, chỉ với chiếc điện thoại thông minh, MoMo Tài chính - Bảo hiểm giúp người dùng có thể tiếp cận và trải nghiệm đa dạng các sản phẩm dịch vụ tài chính, đồng thời được gợi ý dịch vụ phù hợp dựa trên thói quen, nhu cầu của từng người với trải nghiệm tất cả trong một (all in one).

Người dùng sử dụng ví MoMo để thanh toán tại một cửa hàng tiện lợi. Ảnh: MoMo

Sau 4 năm, MoMo Tài chính - Bảo hiểm không chỉ phát triển danh mục sản phẩm, tăng trưởng nhóm dịch vụ này cũng thuộc top đầu trong các nhóm dịch vụ của ứng dụng MoMo với tốc độ tăng gấp 3-5 lần mỗi năm. Tính đến cuối năm 2021, hàng chục triệu hợp đồng bảo hiểm được xác lập, hàng nghìn tỷ đồng chi tiêu thông qua sản phẩm tín dụng tiêu dùng trên MoMo, số lượng người dùng tăng hơn 3 lần trong năm qua.

Tăng trưởng của MoMo cũng cho thấy tiềm năng rộng mở của thị trường dịch vụ tài chính tại Việt Nam. Theo hãng nghiên cứu và tư vấn McKinsey & Company, năm 2021, tỷ lệ người dùng dịch vụ của Fintech (công nghệ tài chính) tại Việt Nam đạt 56% tăng từ mức 16% năm 2017.

Theo đại diện MoMo, người Việt, nhất là thế hệ trẻ nhạy bén với công nghệ cùng ý thức làm chủ tài chính, ngày càng có xu hướng sử dụng nhiều dịch vụ tài chính - bảo hiểm, theo xu hướng phát triển chung của thế giới.

Ông Đỗ Quang Thuận, Phó tổng giám đốc cấp cao, phụ trách đơn vị Kinh doanh Dịch vụ Tài chính của MoMo chia sẻ, tài chính là lĩnh vực quan trọng trong cuộc sống nhưng vốn phức tạp, không dễ hiểu với đại đa số người dân. "MoMo muốn đơn giản hóa sản phẩm phức tạp để ai cũng có thể hiểu, sử dụng. Điều này nhất quán với sứ mệnh xuyên suốt của MoMo ngay từ khi thành lập là mang lại sự bình đẳng trong việc tiếp cận dịch vụ tài chính cho mọi người dân Việt, bắt kịp xu hướng tài chính của thời đại để không ai bị bỏ lại phía sau", ông Thuận cho biết thêm.

Cũng theo vị lãnh đạo, MoMo không xem lợi nhuận là ưu tiên hàng đầu trong việc phát triển các dịch vụ tài chính mà hướng nhiều đến các giá trị cộng đồng, nâng tầm chất lượng cuộc sống người Việt. MoMo mong muốn cùng đối tác sẽ phát triển hơn nữa các dịch vụ thiết thực với trải nghiệm người dùng tối ưu, củng cố hệ sinh thái tài chính số bền vững.

MoMo đưa dịch vụ tài chính lên ví điện tử năm 2018, kết hợp với hầu hết các tổ chức tài chính, kiến tạo hệ sinh thái tài chính số. Không chỉ thay đổi cách cung cấp các dịch vụ tài chính so với truyền thống, nền tảng MoMo Tài chính - Bảo hiểm mang lại nhiều lợi ích trong việc xóa bỏ rào cản thủ tục, điều kiện, rút ngắn thời gian và gia tăng cơ hội tiếp cận các dịch vụ tài chính cho người dân Việt. Các giải pháp tài chính ra đời dựa trên nắm bắt xu hướng và am hiểu người dùng, MoMo tạo động lực phát triển ngành bán lẻ và tăng trưởng nền kinh tế, thông qua việc kích thích tiêu dùng, hỗ trợ đối tác tiếp cận lượng lớn khách hàng tiềm năng và tăng doanh số.

Để tri ân người dùng đã sử dụng dịch vụ, MoMo Tài chính - Bảo hiểm cùng các đối tác mang đến loạt ưu đãi cho người dùng. Theo đó, từ 20/4 đến hết 6/5, khi nhập mã "10TRIEU" tại mục Ưu đãi trên MoMo, người dùng có cơ hội nhận combo thẻ quà tặng lên đến hơn 300.000 đồng dùng nạp thẻ điện thoại/3G/4G, đổ xăng, đi siêu thị, cửa hàng tiện lợi, thanh toán khoản vay/phí bảo hiểm, đặt vé máy bay, mua bảo hiểm,... Chương trình áp dụng cho mọi người dùng Ví MoMo, bao gồm người dùng mới.

Tuệ Minh