10 trẻ mồ côi Lào Cai được nhận nuôi, đón hè tại Hà Nội

10 trẻ mồ côi Lào Cai được Công ty cổ phần Học viện Minh Trí Thành bảo trợ và đưa đến Hà Nội, tham quan Văn Miếu Quốc Tử Giám, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Vàng Thị Bầu, một trong những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt tại Lào Cai, chia sẻ đây là chuyến nghỉ hè đầu tiên tại Hà Nội, mùa hè vui nhất đối với em. "Em chắc chắn sẽ kể thật nhiều cho các bạn trong bản em biết về Hồ Gươm, về Văn Miếu, về Lăng Bác Hồ", em nói.

Vàng Thị Bầu là một trong 10 trẻ mồ côi được chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Lanh và Công ty cổ phần Học viện Minh Trí Thành nhận bảo trợ, thông qua kết nối của báo Dân trí cùng Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Lào Cai. Sáng kiến bắt nguồn từ năm 2024, sau cơn bão Yagi gây thiệt hại nặng nề tại địa phương, để lại nhiều mất mát với trẻ em vùng cao.

Em Vàng Thị Bầu (từ ba từ phải sang) chia sẻ về chuyến đi xuống Hà Nội gặp cô Lanh và các bạn. Ảnh: Công ty cổ phần Học viện Minh Trí Thành

Với cam kết đồng hành tới khi tròn 18 tuổi, công ty bảo trợ 2,5 triệu đồng mỗi tháng cho trẻ mồ côi cha hoặc mẹ, trường hợp mồ côi cả cha lẫn mẹ nhận 3 triệu đồng mỗi tháng. Sự hỗ trợ không chỉ dừng lại ở tài chính, mà còn là điểm tựa tinh thần để các em tiếp tục đến trường và nuôi dưỡng ước mơ.

Nhằm vun đắp tình cảm và mang đến trải nghiệm ý nghĩa, trong hai ngày 15-16/7 vừa qua, công ty Minh Trí Thành tổ chức chương trình "Hành trình kết nối, gieo hạt yêu thương", đưa các em về Thủ đô Hà Nội. Lần đầu đặt chân đến mảnh đất nghìn năm văn hiến, các em tận mắt chiêm ngưỡng Hồ Gươm, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh..., mở rộng hiểu biết, giúp các em cảm nhận không khí và vẻ đẹp của thủ đô.

Khoảnh khắc các em nhỏ vui chơi tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Ảnh: Công ty cổ phần Học viện Minh Trí Thành

Trong hành trình này, các em cũng ghé thăm trụ sở báo Dân trí và nhận học bổng từ bạn đọc hảo tâm. Tại văn phòng Công ty cổ phần Học viện Minh Trí Thành, 10 bạn nhỏ có buổi giao lưu với đội ngũ cán bộ, học viên, cùng nhau chia sẻ, học hỏi. Đây cũng là dịp để những người bảo trợ và các em thêm gắn kết.

Chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Lanh cho biết, bà hiểu những biến cố xảy ra từ nhỏ có thể để lại vết thương dài lâu. Tuy nhiên, khi được quan tâm bằng cả vật chất và tinh thần, các em sẽ có thêm động lực vươn lên.

"Tôi cam kết sẽ tiếp tục đồng hành để các em luôn cảm nhận được yêu thương. Ngay cả hai bạn sắp bước sang tuổi 18, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ các em học nghề để vững vàng tương lai", bà nói.

Chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Lanh (ngoài cùng bên phải) chụp ảnh kỷ niệm với các bạn nhỏ Lào Cai trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Công ty cổ phần Học viện Minh Trí Thành

Bà Nguyễn Thị Ngọc, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra xã Khánh Yên cũng chia sẻ, chuyến đi Hà Nội lần này là món quà vô giá, tiếp thêm nghị lực để các em vượt khó vươn lên.

Bên cạnh các hoạt động tại Hà Nội, Trung tâm Minh Trí Thành có nhiều chương trình thiện nguyện tại Lào Cai. Trước đó, các học viên của chương trình Nâng tầm, Coach Nâng tầm cùng công ty đã trao tặng quà đến học sinh tại trường Mầm non Hầu Thào, Tiểu học - THCS Hầu Thào, Trường Tả Giàng Phình (xã Sa Pa)...

Công ty cổ phần Học viện Minh Trí Thành còn chú trọng cải thiện điều kiện học tập cho trẻ em vùng sâu vùng xa. Tại điểm trường Nà Phung (xã Khánh Yên, huyện Văn Bàn cũ), cơ sở vật chất cũ kỹ, xuống cấp nặng khiến việc học của các em bị ảnh hưởng. Do đó, chuyên gia Nguyễn Thị Lanh và công ty đã phối hợp với các mạnh thường quân để xây trường mầm non mới, cải tạo trường tiểu học. Công trình được khởi công từ năm 2023, đến nay đã hoàn thiện, mang lại môi trường học tập an toàn, khang trang.

Các học viên Công ty cổ phần Học viện Minh Trí Thành trong chương trình "Áo ấm cho em" tại xã Sapa, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Công ty cổ phần Học viện Minh Trí Thành

Song song, đơn vị triển khai chương trình hỗ trợ xây dựng lại 7 ngôi nhà nhân ái cho bà con xã Khánh Yên (Lào Cai), phối hợp cùng báo Dân trí và chính quyền địa phương nhằm giúp người dân ổn định cuộc sống sau thiên tai.

"Giúp đỡ cộng đồng không chỉ là sự chia sẻ với những người khó khăn, mà còn là cách để chính đội ngũ của chúng tôi trưởng thành hơn, nuôi dưỡng tinh thần yêu thương và trách nhiệm xã hội", bà Nguyễn Thị Lanh nhấn mạnh.

Từ những suất bảo trợ định kỳ, các chuyến thăm hỏi, xây trường, tặng quà cho đến hành trình nghỉ hè tại Hà Nội, mỗi hoạt động đều thể hiện tinh thần kết nối, nhân ái Trung tâm Minh Trí Thành theo đuổi. Đơn vị hướng tới góp phần xây dựng xã hội nhân văn, nơi trẻ em, đặc biệt là trẻ em vùng cao, có cơ hội học tập, phát triển và vươn tới tương lai.

