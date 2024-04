10 tranh của vua Hàm Nghi được đấu giá

Bức ''The path in springtime'' (Con đường vào mùa xuân), kích thước 32,5x38,5 cm, được Lynda Trouvé định giá 1.500-2.000 euro (khoảng 40-54 triệu đồng).



Tài năng nghệ thuật của vua Hàm Nghi được khai phá khi lưu đày tại Pháp. Ông ở tại biệt thự tại El Biar (Algeria) dưới sự giám sát và bảo vệ nghiêm ngặt. Tại đây, ông bắt đầu học nhiếp ảnh, sáng tác hội họa. Ông làm bạn với cọ vẽ, như một thú vui giúp quên đi thực tại bị phế truất. Theo website Bảo tàng Nghệ thuật châu Á ở Nice, vua viết trong thư gửi ông Gondrecourt vào tháng 1/1897: ''Trong những bức tranh có những thăng trầm, suy tư, nỗi buồn, niềm vui của tôi và hàng nghìn sắc thái. Tôi an ủi trái tim mình. Với tôi, vẽ tựa niềm động viên, an ủi".