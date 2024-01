10 trải nghiệm du lịch tuyệt vời nhất thế giới năm 2024

Ngắm gấu ở Alaska, khám phá safari ở Kenya, nghe nhạc sống ở Kyoto được gợi ý trong danh sách trải nghiệm du lịch "đỉnh" nhất năm 2024.

Hôm 30/1, National Geographic công bố 20 trải nghiệm du lịch "tuyệt vời nhất" năm 2024 trong danh sách "Best of The World" (Tốt nhất thế giới). Các trải nghiệm này trải đều từ những điểm đến nổi tiếng tới nơi ít người biết đến.

Nathan Lump, Tổng biên tập National Geographic, nói mỗi năm có hàng triệu ngày nghỉ bị lãng phí. Vì thế, danh sách các trải nghiệm "đỉnh" nhất này sẽ truyền cảm hứng cho độc giả thoát khỏi vùng an toàn để khám phá thế giới.

Dưới đây là 10 trải nghiệm đứng đầu danh sách:

1. Cưỡi ngựa khám phá safari ở Kenya 2. Giải chạy Olympic marathon ở Paris, Pháp. 3. Trượt tuyết tại Di sản UNESCO ở Georgia. 4. Ngắm gấu ở Công viên quốc gia Katmai, Alaska, Mỹ. 5. Nghe nhạc sống ở Kyoto, Nhật Bản 6. Du thuyền trên sông Magdalena ở Colombia. 7. Chạy xe ngắm cảnh trên đường 66 ở New Mexico, Mỹ. 8. Chiêm ngưỡng tranh trên đá ở Algeria. 9. Lặn cùng cá mập ở bãi biển Coral Coast, Australia. 10. Chinh phục núi lửa ở Panama.

Một số trải nghiệm còn lại trong danh sách 20 trải nghiệm tuyệt vời nhất có thể kể đến như ngắm nhật thực toàn phần ở thác Niagara; đi bộ trên sông băng ở Chile; quay ngược thời gian ở những điểm khảo cổ của Menorca; đi xe lửa cổ băng qua cao nguyên Scotland; lang thang trên con đường trà ở Sri Lanka.

Hai con gấu thuộc giống Kodiak nổi tiếng ở Công viên quốc gia Katmai. Ảnh: Keo Johnson

Danh sách 20 trải nghiệm du lịch hàng đầu được chọn bởi các nhà thám hiểm, nhiếp ảnh gia và biên tập viên của National Geographic. Để tổng hợp bảng xếp hạng này, những biên tập viên đã tham khảo ý kiến các chuyên gia toàn cầu từ tháng 4. Điều này giúp danh sách mang đậm tính cá nhân hơn.

"Chúng tôi không chỉ đề cập đến địa điểm mà xoáy sâu vào những trải nghiệm bạn có thể làm ở đó", đại diện tạp chí nói. Ngoài ra, danh sách này cũng được xếp theo thứ tự từ cao tới thấp để giúp độc giả tối ưu trong việc sắp xếp ưu tiên xuyên suốt chuyến du lịch.

Hoài Anh (Theo USA Today)