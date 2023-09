Tripadvisor công bố 10 trải nghiệm du lịch thú vị nhất Việt Nam 2023, nổi bật với tham quan Hà Nội bằng xe jeep, khám phá ẩm thực đường phố TP HCM.

10 trải nghiệm du lịch thú vị nhất Việt Nam 2023 được tổ chức chuyên đánh giá về du lịch Tripadvisor công bố hôm 18/9, trong khuôn khổ giải thưởng thường niên do người đi du lịch bình chọn Travelers’s Choice Best of the Best Awards. Thứ hạng dựa vào trải nghiệm thực tế và phản hồi của khách du lịch trên trang web.

Du khách nước ngoài thưởng thức bánh xèo cùng sinh viên ở TP HCM. Ảnh: Elle D

Tour tham quan Hà Nội bằng xe jeep đứng đầu danh sách. Đây cũng là trải nghiệm xếp thứ 10 trong danh sách 25 trải nghiệm du lịch hàng đầu thế giới của Tripadvisor. Trong chương trình tour này, du khách sẽ có 4 tiếng khám phá những điểm đến lịch sử của Hà Nội, thưởng thức món ăn đường phố hấp dẫn và uống bia tại quán bar sân thượng. Giá tour là 55 USD một khách.

Đứng thứ hai là trải nghiệm khám phá ẩm thực đường phố cùng sinh viên TP HCM. Trải nghiệm kéo dài 4 tiếng, di chuyển bằng xe máy và được thiết kế riêng theo yêu cầu. Các sinh viên sẽ đồng hành cùng du khách trong hành trình khám phá thành phố và các món ăn đường phố hấp dẫn như bánh mì, sò điệp nướng cùng bia lạnh. Tour ẩm thực đường phố có giá từ 25 USD một khách, bao gồm dịch vụ đưa đón tại khách sạn. Mức giá này thay đổi tùy theo số lượng khách tham gia. Trải nghiệm này xếp thứ 14 trong danh sách 25 trải nghiệm du lịch hàng đầu thế giới của Tripadvisor.

"Cảm giác hồi hộp khi vượt đèo Hải Vân, băng qua những cánh rừng bằng xe máy để đi từ Huế đến Hội An" giữ vị trí thứ ba. Tripadvisor nhận xét tour xe máy được thiết kế riêng với sự đồng hành của các "tay lái" chuyên nghiệp là "cách tốt nhất" để chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Du khách sẽ cần khoảng 7 tiếng 30 phút để chinh phục cung đường này. Giá vé tour linh hoạt thay đổi tùy theo chương trình và số người tham gia.

Hà Nội là địa phương có nhiều hoạt động du lịch vào top nhất, với ba lần được vinh danh. TP HCM, Ninh Bình, Hội An cũng là những địa phương nằm trong danh sách này.

10 trải nghiệm du lịch thú vị nhất Việt Nam:

1. Tham quan Hà Nội bằng xe jeep

2. Khám phá ẩm thực đường phố với sinh viên TP HCM

3. Chạy xe máy từ Huế đến Hội An

4. Chèo kayak ngắm vịnh Lan Hạ và vịnh Hạ Long trong ngày

5. Một ngày du lịch Ninh Bình (xuất phát từ Hà Nội).

6. Một ngày khám phá địa đạo Củ Chi và ĐBSCL

7. Học làm lồng đèn ở Hội An

8. Tour xe máy dạo quanh Hà Nội

9. Lớp học đi chợ và nấu món ăn truyền thống ở Hà Nội

10. Khám phá Ninh Bình bằng xe jeep/xe máy/thuyền (xuất phát từ Hà Nội)

Vân Khanh