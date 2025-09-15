10 tính năng đặc biệt trên xe điện

Giả tiếng động cơ, phanh tái sinh, hay quay 360 độ tại chỗ là những tính năng mà xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch không thể có.

Khoang chứa đồ dạng hầm

Khoang chứa đồ nằm xuyên giữa thân xe của Rivian R1T. Ảnh: Rivian

Hãng xe từ Mỹ, Rivian, tận dụng lợi thế này với hộc để đồ đường hầm (Gear Tunnel), một ngăn dạng ống lồng nằm phía dưới ở giữa thùng xe và hàng ghế thứ hai trên mẫu bán tải R1T. Sự độc đáo của Gear Tunnel chỉ có thể thực hiện được nhờ R1T là xe điện, trong khi không gian đó thường sử dụng cho các bộ phận cơ khí trên xe bán tải sử dụng động cơ đốt trong. Ngoài chức năng chứa đồ, Gear Tunnel còn được sử dụng để chứa bếp dã ngoại hay máy chiếu phim di động.

Giả lập tiếng động cơ

10 tính năng đặc biệt chỉ có trên xe điện Âm thanh lấy cảm hứng từ máy bay chiến đấu trên xe điện Ioniq 5 N. Video: Driving Enthusiast

Đối với những người đam mê ôtô luôn ưa thích tiếng động cơ, ống xả thì xe điện mang lại cảm giác êm ái và không ấn tượng khi xét đến trải nghiệm và sự thích thú của người lái. Tuy nhiên, các hãng xe đã và đang tìm kiếm những cách sáng tạo để giải quyết vấn đề bằng cách tạo ra những âm thanh giả lập, mô phỏng tiếng động cơ truyền thống hoặc đi theo cách khác biệt.

Hyundai đưa chế độ âm thanh "Supersonic" lấy cảm hứng từ máy bay chiến đấu vào Ioniq 5 N, đồng thời người lái có thể tùy biến nhiều âm thanh khác nhau theo sở thích. Hãng Dodge cũng mô phỏng âm thanh của chiếc Hellcat cổ điển vào Charger Daytona SRT. Porsche mang âm thanh phi thuyền viễn tưởng vào chiếc Taycan.

Hệ dẫn động 4 bánh điện

Xe điện Mercedes G 580 tại Đức. Ảnh: Mercedes

Hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian là tính năng hữu ích trên xe điện khi cần vượt qua địa hình khó khăn. Với cả 4 bánh đều nhận được lực kéo, được tùy chỉnh tỷ lệ khác nhau để tối đa hóa lực kéo, giúp xe có khả năng vượt địa hình hay thời tiết khắc nghiệt.

Phiên bản chạy điện của chiếc G-class là một ví dụ. Xe có 4 môtơ điện, mỗi môtơ truyền lực đến một bánh xe. Ngoài ra Lotus Evija, Rimac Nevera, Rivian R1T/R1S hay Zeekr 001 FR đều là những xe điện trang bị 4 môtơ.

Đi ngang như cua/quay 360 độ tại chỗ

Ôtô điện có thể xoay tròn tại chỗ Mercedes EQG SUV phiên bản prototype quay 360 độ ngay tại chỗ. Video: Mercedes

Hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian trên xe điện mở ra khả năng mới trong di chuyển. Các hãng xe đang khám phá các loại chuyển động cho phép đỗ xe dễ dàng và vượt qua địa hình khó khăn hơn. General Motors tích hợp chức năng đi như cua (Crab Walk) vào Hummer EV, cho phép xe di chuyển ngang ở góc nhất định. Trong khi đó Hyundai đang phát triển hệ dẫn động giúp xe đi ngang ở góc 90 độ.

Rivian R1T hay Mercedes G-class EV cũng áp dụng hệ dẫn động 4 bánh với chức năng quay 360 độ tại chỗ giống xe tăng (Tank Turn). Điều này được thực hiện bởi mỗi môtơ hoạt động độc lập, giúp mỗi bánh xe quay theo các hướng khác nhau.

Phanh tái sinh

Bàn đạp trên xe điện Hyundai. Ảnh: Hyundai

Phanh trên xe điện có khả năng tái sinh, tức chuyển năng lượng dư thừa để sạc lại pin. Hệ thống phanh tái sinh cũng góp phần làm giảm tốc độ xe, nhờ ma sát tạo ra bởi môtơ điện lấy năng lượng từ bánh xe trong quá trình phanh. Kết quả, trên những xe điện trang bị phanh tái sinh, người lái có thể chỉ dùng chân ga mà không sử dụng chân phanh, để xe tự giảm tốc độ khi nhả ga - công nghệ còn được gọi là "lái xe một bàn đạp" (One-pedal driving). Điều này không chỉ mang đến sự tiện lợi mà còn giúp bảo vệ hệ thống phanh chính.

Hộp số ảo

10 tính năng đặc biệt chỉ có trên xe điện Âm thanh giả lập tiếng động cơ và đồng hồ đo vòng tua ảo trên Ioniq 5 N. Video: Studz Studios

Xe điện thường thiếu tương tác giữa người lái và xe, trong đó thiếu hộp số truyền thống. Tuy vậy, Hyundai đã phát triển hệ thống e-Shift giúp trải nghiệm sang số trên Ioniq 5 N. Hệ thống e-Shift cho phép người lái chuyển số thủ công bằng lẫy, khi đó đồng hồ đo vòng tua ảo và âm thanh giả lập (bao gồm tiếng nổ giống trên xe xăng) giúp hoàn thành trải nghiệm cảm giác lái. Tính năng e-Shift hoạt động kết hợp với hệ thống Active Sound+, chức năng âm thanh tối ưu hóa hiệu năng.

Sạc hai chiều

Xe điện đang sạc cho laptop. Ảnh: CarsGuide

Trên một số các mẫu xe con và xe bán tải điện trang bị công nghệ sạc hai chiều, nguồn điện có thể theo cả hai hướng vào và ra. Pin của xe điện trở thành một pin dự phòng cỡ lớn, có thể dùng để sạc cho các xe khác khi cần thiết hoặc cung cấp điện cho các vật dụng thông thường. Hiện nay, công nghệ sạc hai chiều phổ biến trên nhiều dòng xe như Ford F-150 Lightning, Mitsubishi Outlander PHEV, Kia EV5, EV6, EV9, Hyundai Ioniq 5, Ioniq 6 và các mẫu xe của BYD.

Nút tăng tốc/vượt xe

Tăng tốc vượt xe của Porsche Taycan GTS "Push to pass" trên Porsche Taycan GTS. Video: AutoTopNL

Công nghệ tăng tốc để vượt xe cho phép người lái khai thác tối đa công suất và mô-men xoắn của xe trong 10 giây, giúp việc vượt xe khác trở nên dễ dàng và nhanh chóng khi cần thiết. Không bổ sung sức mạnh mới, mà chỉ tận dụng khả năng của xe theo một cách khác so với thông thường, nhưng nút bấm vượt xe là điểm nhấn thú vị mà xe điện mang lại.

Một số hãng xe châu Âu như Alpine trang bị nút Overtake trên mẫu hatchback điện A290. Chức năng này lấy cảm hứng từ xe đua, đặc biệt là nút "Attack Mode" trên những chiếc xe đua Formula E. Porsche cũng trang bị nút vượt xe trên Taycan với tên gọi Push-to-Pass, cho phép xe tăng công suất 70-95 mã lực trong tối đa 10 giây.

Cập nhật qua mạng

Màn hình thông báo cập nhật qua mạng trên mẫu Volkswagen ID.4. Ảnh: Team-BHP

Tính năng cập nhật qua mạng (OTA) không xa lạ khi xe hơi ngày nay bị nhiều công nghệ hiện đại. Việc cập nhật qua mạng giúp chủ nhân không cần mang xe đến xưởng, giúp giảm chi phí bảo hành cho nhà sản xuất và giảm thời gian thừa của khách hàng. Việc cập nhật qua mạng cho phép các hãng xe thêm tính năng mới và sửa lỗi nhanh hơn. Tất cả có thể được thực hiện thông qua một nút bấm, thông qua tài khoản trực tuyến và cửa hàng ứng dụng trên màn hình.

Tùy chỉnh nhiệt độ pin trước khi sạc hoặc sử dụng

Tính năng tùy chỉnh nhiệt độ pin trên xe điện BMW. Ảnh: BMW Blog

Lo lắng liên quan đến pin là một mối quan tâm lớn đối với những người mua xe điện. Tuy nhiên, công nghệ chuẩn bị điều kiện của pin trước khi sạc hoặc sử dụng (battery preconditioning) là quá trình làm nóng hoặc làm mát pin đến nhiệt độ tối ưu trước khi cắm sạc hoặc sử dụng, giúp xe sạc nhanh hơn, ổn định hơn và kéo dài tuổi thọ pin. Việc điều hòa pin trước cũng ảnh hưởng đến nhiệt độ trong cabin, mang lại sự ấm áp trong những tháng lạnh giá.

Ở các mẫu xe chú trọng hiệu suất như Hyundai Ioniq 5 N, tính năng này được sử dụng để tối ưu hiệu năng vận hành. Hyundai khuyến nghị người lái sử dụng tính năng này trước khi kích hoạt một số chế độ chú trọng hiệu suất của xe như N Launch Control hoặc N Race.

Minh Quân (theo Carbuzz)