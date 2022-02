10 tình khúc lãng mạn cho Valentine

"Maybe I'm Amazed", "I Will Always Love You"... là những nhạc phẩm tạp chí Billboard gợi ý khán giả nghe trong ngày Lễ Tình nhân 14/2 năm nay.

"Maybe I'm Amazed" - Paul McCartney

Bài hát nằm trong album solo đầu tay của Paul McCartney, ra mắt năm 1970, là lời tự sự ông dành cho Linda, người vợ kề vai sát cánh, động viên ông vượt qua khó khăn sau khi The Beatles tan rã. Bản hát live ca khúc trong tour diễn ở Mỹ năm 1976 được yêu thích ở nước này, từng đứng vị trí số 26 trên bảng xếp hạng Anh.

Maybe I'm Amazed - Paul McCartney Bài "Maybe I'm Amazed". Video: Youtube Paul McCartney

"Maybe I'm amazed at the way you love me all the time

Maybe I'm afraid of the way I love you

Maybe I'm amazed at the way you pulled me out of time

And hung me on a line

Maybe I'm amazed at the way I really need you"

(Có lẽ tôi ngạc nhiên trước cách em yêu tôi mọi lúc

Có lẽ tôi e dè cách tôi yêu em

Có lẽ tôi ngạc nhiên trước cách em vực tôi dậy

Và khiến tôi được công nhận

Có lẽ tôi ngạc nhiên trước cách tôi thật sự cần em)

"I Will Always Love You" - Whitney Houston

Ca khúc ban đầu do Dolly Parton thể hiện, được Whitney Houston hát lại 10 năm sau, là nhạc phim điện ảnh đầu tiên Whitney tham gia - The Bodyguard. Theo thống kê của Nielsen Music, I Will Always Love You giành vị trí No.1 trong 14 tuần trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100, bán được 3,1 triệu bản và trở thành single bán chạy nhất năm chỉ trong chín tuần.

Chỉ vài giờ sau khi Whitney Houston đột ngột qua đời năm 2012, I Will Always Love You trở thành ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng Itunes của Mỹ. Cùng tuần đó, ca khúc nhanh chóng quay trở lại bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và giành vị trí thứ bảy. Bản tình ca đi cùng năm tháng, được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới và Việt Nam hát lại để tri ân tài năng âm nhạc đã khuất.

MV 'I Will Always Love You' - Whitney Houston Bài "I Will Always Love You". Video: YouTube Whitney Houston

"I hope life treats you kind

And I hope you have all you've dreamed of

And I wish you joy and happiness

But above all this I wish you love

And I... Will always love you

I... Will always love you

I, I will always love

You..."

(Tôi hy vọng cuộc sống của anh sẽ tốt đẹp

Và tôi cũng mong anh có được mọi điều mơ ước

Và tôi ước anh có nhiều niềm vui và hạnh phúc

Nhưng trên tất cả, tôi ước anh có tình yêu

Và tôi... sẽ luôn yêu anh

Tôi sẽ luôn yêu anh

Tôi sẽ luôn yêu anh...)

"If I Ain't Got You" - Alicia Keys

Bài hát được Alicia Keys sáng tác năm 2004, lấy cảm xúc khi ca sĩ nghĩ đến cái chết của đồng nghiệp Aaliyah - qua đời trong một vụ tai nạn máy bay bốn năm trước đó. If I Ain't Got You có giai điệu, ca từ day dứt, nói về ý nghĩa của tình yêu và cuộc sống. Trong các cuộc thi tìm kiếm tài năng khắp thế giới, nhiều thí sinh lựa chọn thể hiện ca khúc.

'If I Ain't Got You' - Alicia Keys Bài "If I Ain't Got You". Video: Youtube Alicia Keys

"If I ain't got you with me baby

Nothing in this whole wide world don't mean a thing"

(Nếu em không có anh, anh yêu

Mọi thứ trên đời này sẽ chẳng còn nghĩa lý gì cả)

"At Last" - Etta James

Ca khúc ra đời năm 1941, do Mack Gorden và Harry Warren sáng tác cho phim ca nhạc Orchestra Wives, sau đó được cover bởi nhiều nghệ sĩ, nổi tiếng nhất với phiên bản của Etta James (năm 1960). Tháng 4/1947, bài hát đoạt quán quân bảng xếp hạng R&B của Billboard. Năm 1991, đĩa ghi âm At Last của Etta James được đưa vào Đại sảnh Danh vọng Grammy. Tại đám tang nữ ca sĩ năm 2012, Christina Aguilera đã cover bài hát. Celine Dion, Beyonce cũng từng hát ca khúc.

'At Last' - Etta James Bài "At Last" của Etta James. Video: Youtube Jennie Postemus

"At last, my love has come along

My lonely days are over

And life is like a song...

My heart was wrapped up in clovers

The night I looked at you

I found a dream that I could speak to"

(Cuối cùng, tình yêu của em đã đến

Những ngày cô độc đã đi qua

Cuộc sống giống như khúc nhạc tình...

Trái tim em được ủ ấp trong sự bình yên

Đêm đến, em nhìn thấy anh

Em tìm thấy giấc mơ mà em có thể giãi bày)

"Thinking Out Loud" - Ed Sheeran

Thinking Out Loud kể về những cảm xúc sâu lắng của tình yêu ở độ chín muồi, lời bài hát có sự chiêm nghiệm, suy tưởng thông qua những hình ảnh giản dị trong cuộc sống. Ed Sheeran chia sẻ anh viết ca khúc này để dành riêng cho lễ cưới, đúng khoảnh khắc cô dâu bước vào giáo đường. Với anh, hôn nhân là hạnh phúc không thể kìm nén trong đầu, mà phải "bật tung suy nghĩ ấy thành lời" (Thinking out loud). Đĩa đơn bán được hơn 10 triệu bản thời điểm mới ra mắt năm 2015, đạt danh hiệu "Bài hát của năm" tại Grammy 2016.

Ed Sheeran hát Thinking Out Loud Bài "Thinking Out Loud". Video: Youtube Ed Sheeran

"...When your legs don't work like they used to before

And I can't sweep you off of your feet

Will your mouth still remember the taste of my love?

Will your eyes still smile from your cheeks?

And, darling, I will be loving you 'til we're 70

And, baby, my heart could still fall as hard at 23..."

(...Khi đôi chân em không còn như những tháng ngày son trẻ

Và tôi già nua yếu ớt đến nỗi chẳng còn có thể dìu em bước đi

Liệu đôi môi em có còn nhớ vị tình tôi ngọt ngào thuở ấy?

Đôi mắt có cười rạng rỡ gò má?

Người yêu dấu ơi, tôi sẽ yêu em cho đến 70 tuổi

Trái tim này vẫn thổn thức cuồng si như khi đôi mươi...)

"This I Promise" - N'Sync

Bản ballad ra mắt năm 2000, thuộc album phòng thu thứ tư của N'Sync, No Strings Attached, từng đạt vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng đĩa đơn của Billboard. Phiên bản biếng Tây Ban Nha mang tên Yo te Voy a Amar được yêu thích ở nhiều nước châu Mỹ như Mexico, Colombia, Venezuela, Chile, Paraguay. Năm 2017, giọng ca chính nhóm Westlife, Shane Filan, cover bài hát để tặng vợ. This I Promise là lời hứa người đàn ông gửi đến tình yêu của mình.

'This I Promies' - N'Sync Bài "This I Promise". Video: Youtube N'Sync

"I've loved you forever

In lifetimes before

And I promise you never

Will you hurt anymore



I give you my word

I give you my heart

This is a battle we've won

And with this vow

Forever has now begun"

(Anh sẽ mãi yêu em

Trong suốt cuộc đời này

Và anh hứa sẽ không bao giờ

Khiến em tổn thương nữa

Anh trao em những lời này

Trao em cả trái tim

Đây là một cuộc chiến mà chúng ta đã chiến thắng

Với lời thề nguyện này

Chuyện tình vĩnh cửu sẽ bắt đầu)

"Crazy in Love" - Beyonce, Jay Z

Ra mắt năm 2003, ca khúc được cả giới chuyên môn và khán giả đón nhận. Bài hát mang âm hưởng R&B, pop, kết hợp với yếu tố hip hop, soul và phong cách funk thập niên 1970, nội dung nói về sự nồng nhiệt trong tình yêu. Crazy in Love vào danh sách "500 bài hát xuất sắc mọi thời" của tạp chí Rolling Stones, từng đoạt quán quân bảng xếp hạng âm nhạc ở Anh, Ireland.

Beyonce - 'Crazy in Love' Bài "Crazy in Love". Video: Youtube Beyonce

"Got me looking so crazy right now, your love's

Got me looking so crazy right now (in love)

Got me looking so crazy right now, your touch"

(Em giờ thật cuồng si, bởi tình yêu của anh

Em giờ thật cuồng si, khi đang yêu

Em giờ thật cuồng si, sự vuốt ve của anh)

"Thinking About Love" - Frank Ocean

Frank Ocean, Jeneen Majasty đồng sáng tác ca khúc giai điệu R&B, nói về mong muốn gắn kết trong tình yêu. Ca khúc được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ khả năng viết nhạc, phối khí và cách hát giả thanh của Frank Ocean. Nhiều khán giả cho rằng Thinking About Love nói về tình yêu đồng tính của Frank Ocean.

'Thinking about love' - Frank Ocean Frank Ocean hát live "Thinking About Love". Video: SNL

"And though you were my first time

A new feel

It won't ever get old, not in my soul...

Or do you not think so far ahead? (Ahead)

'Cause I been thinkin' 'bout forever (Oooh)"

(Em là người đầu tiên

Cho tôi cảm giác mới mẻ

Điều đó sẽ không bao giờ phai nhạt trong tâm trí tôi...

Em có nghĩ về tương lai xa xăm ấy

Bởi tôi luôn nghĩ về sự vĩnh hằng)

"You're Still The One" - Shaina Twain

Bài hát nằm trong album phòng thu thứ ba của danh ca, ra mắt năm 1997, do Shaina Twain và người chồng của cô lúc ấy - Robert John "Mutt" Lange - viết lời. Bản country pop nói về một cặp tình nhân hạnh phúc, luôn luôn gắn kết bất chấp gièm pha của người đời. You're Still The One được giới chuyên môn, khán giả yêu thích bởi chất nhạc sâu lắng, giọng ca giàu cảm xúc của Shaina Twain.

'You're Still The One' - Shaina Twain Bài "You're Still The One". Video: Youtube Shaina Twain

"Ain't nothin' better

We beat the odds together

I'm glad we didn't listen

Look at what we would be missin'"

(Chẳng gì tốt đẹp hơn

Khi con tim ta hòa chung nhịp đập

Em hạnh phúc vì ta chẳng bận tâm nghe họ

Hãy tận hưởng những điều chúng ta có thể bỏ lỡ)

"All My Life" - K-CI và JoJo

Bản ballad ra mắt năm 1998, là hit thành công nhất của cặp nghệ sĩ. Cây bút Gerald Martinez của tờ New Sunday Times cho rằng K-CI và JoJo chia bè, hòa giọng một cách tuyệt vời, làm nổi bật ý nghĩa ca khúc nói về tình thân.

'All My Life' - JoJo Bài "All My Life". Video: Youtube K-CI&JoJo

"I will never find another lover sweeter than you, sweeter than you

And I will never find another lover more precious than you, more precious than you

Girl, you are close to me you're like my mother,

Close to me you're like my father"

(Anh sẽ không bao giờ tìm được người con gái nào ngọt ngào hơn em, ngọt ngào hơn em

Và anh sẽ không bao giờ tìm được tình nhân nào quý giá hơn em, quý giá hơn em

Em, gần gũi anh như người mẹ

Cận kề anh giống như cha)

Hà Thu (theo Billboard)