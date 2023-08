10 tiếng bám theo kẻ bắt cóc bé trai, tống tiền 15 tỷ đồng

Hà Nội"Tao bắt cóc con mày rồi, chuẩn bị 15 tỷ đồng để chuộc, nếu không đừng mong nhìn thấy xác con", đó là những lời đầu tiên kẻ bắt cóc gọi cho vợ anh Nguyễn Xuân Chiến.

"Làm gì có chuyện bắt cóc giữa thanh thiên bạch nhật như vậy", anh Chiến bình tĩnh nói với vợ sau cuộc gọi này, lúc 19h4 ngày 14/8. Nhưng linh tính có chuyện chẳng lành, anh Chiến lấy máy vợ gọi lại. Vừa nghe thấy giọng anh, đầu dây bên kia cúp máy.

Trước đó chừng 10 phút, hàng xóm quanh khu biệt thự Việt Hưng, quận Long Biên cũng bàn tán xôn xao về nghi vấn một vụ bắt cóc vừa xảy ra. Lúc này, vợ chồng anh Chiến mới tin con trai 7 tuổi đã bị bắt cóc, liền đến Công an phường Việt Hưng trình báo. Cùng lúc, hàng chục người chụm lại soi dữ liệu camera an ninh của nhà anh Chiến và các nhà lân cận để tìm "chứng cứ".

Bố cháu bé bị bắt cóc kể lại Anh Chiến kể lại sự việc. Video: Phạm Dự

Con anh Chiến tên thường gọi là Ken, tròn 7 tuổi, thường đạp xe đi chơi quanh khu biệt thự cùng đám bạn vào các chiều. Khoảng 18h45, theo dữ liệu camera, Ken đang đạp xe ở khu đường nội bộ, cách nhà chừng 10 mét thì bị kẻ bắt cóc mở cửa ôtô chặn lối đi, lôi vào trong xe. Khi ôtô của của kẻ bắt cóc phóng đi, chiếc xe đạp nằm chỏng chơ ở lại.

Trong xe, kẻ bắt cóc quấn băng dính đen quanh miệng Ken, bắt ngồi im ở hàng ghế phía sau. Có lúc, hắn ta còn lôi ra một khẩu súng ngắn màu đen từ túi quần bên trái, chĩa thẳng về phía bé nói: "Mày biết đây là cái gì không? Không ngồi im là bắn bòm vỡ sọ đấy".

Sáng nay, kể lại sự việc với VnExpress, bé Ken nói dù hoảng sợ nhưng không khóc. Hắn ta mua bánh mỳ nhưng bé không ăn vì sợ có độc. "Từ khi biết nhận mặt chữ, cháu đã được bố mẹ dạy và dặn phải ghi nhớ số điện thoại của bố mẹ phòng khi cần thiết. Lúc trên xe, chú ấy quát, bảo đọc số điện thoại bố mẹ nên cháu đọc số mẹ. Cháu rất sợ nhưng không muốn chú ấy bị kích động hay bực tức nên chỉ ngồi im", Ken kể.

Anh Chiến kể từ 19h30, vợ anh liên tục nhận được các cuộc gọi của kẻ bắt cóc, yêu cầu chuẩn bị tiền. Lúc đầu, nhà anh nói do quá gấp, lại vào giờ tối nên chỉ chuẩn bị được khoảng 7 tỷ đồng. Tuy nhiên, kẻ tống tiền không đồng ý, bắt phải đủ 15 tỷ đồng.

"Nhà mày không cần con mà chỉ cần tiền đúng không?", giọng tên bắt cóc vang lên khiến vợ chồng anh Chiến sợ hãi "như tưởng tim ngừng đập". Huy động hết các nguồn lực, anh Chiến gom được 13 tỷ đồng, USD và tiền Việt toàn bộ mệnh giá 500.000 đồng.

Theo yêu cầu, vợ chồng anh cho tiền vào một túi vải màu đen, có kéo khóa. Tên bắt cóc đề nghị chỉ được một mình vợ anh Chiến lái xe mang theo tiền, địa điểm sẽ thông báo sau. Hắn còn đe dọa nếu phát hiện có người bám theo sẽ "không xong". Nghi phạm còn liên tục dùng các số điện thoại khác nhau để liên lạc, cuộc gọi vừa kết thúc, vợ anh Chiến gọi lại số đó đã thấy tắt máy.

Cả tối đó, vợ chồng anh Chiến như "ngồi trên đống lửa", chỉ biết cầu nguyện để con được bình an trở về. Gần 2h sáng 15/8, kẻ bắt cóc tiếp tục gọi đe dọa: "Tao đã dặn rồi mà mày không nghe lời tao à? Một mình lái xe lên đường ngay". Chỉ gọi vài giây hắn tắt máy nên vợ anh Chiến phải nhắn tin hỏi điểm đến.

Hơn 2h, tên cướp gọi lại yêu cầu một mình vợ anh Chiến lái xe tới điểm đến đầu tiên là cầu Thanh Trì. Hắn ta sau đó yêu cầu mẹ cháu bé đi lòng vòng nhiều điểm khác nhau, từ nội thành vòng ra ngoại thành, rồi cuối cùng là lên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Suốt quá trình di chuyển, nghi phạm liên tục gọi điện thoại cho vợ anh Chiến. Các cuộc gọi kéo dài 20-30 phút, yêu cầu chị không được tắt máy để hắn kiểm tra và chỉ dẫn.

Hiện trường vụ bắt cóc. Ảnh: Phạm Dự

Khi đến gần nút giao Vực Vòng, đoạn qua địa phần thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, nghi phạm yêu cầu vợ anh Chiến dừng xe sát lề đường bên phải trên cao tốc. Lúc đó, hắn ta đứng chờ ở đường gom bên dưới, nơi tối om vì không có điện đường, không có dân cư sinh sống.

Anh Chiến kể, theo yêu cầu của kẻ này, vợ anh mở cửa xe, xách túi tiền đang để ở ghế phụ, bước qua dải phân cách đi xuống dưới đường gom. Đến bên cạnh chiếc ôtô đang đỗ ở đó, chị tiến lại gần mở túi tiền cho kẻ bắt cóc xem. Thấy nhiều tiền, hắn ta cầm luôn và định bỏ chạy.

Mẹ bé Ken lao ra chặn đầu xe, "xin được trả lại con" nhưng tên bắt cóc vẫn lái xe với tốc độ chậm, nói rằng vài trăm mét nữa sẽ trả lại người. Quyết không dừng lại, chị bám vào cánh cửa xe đu theo, vừa khóc vừa khẩn cầu: "Lấy tiền rồi thì trả lại con cho tôi đi. Ken ơi, mẹ đây rồi".

Di chuyển đường một đoạn, tên bắt cóc đành dừng xe, trả lại bé trai cho gia đình. Trong màn đêm tối, hắn phóng nhanh bỏ chạy song bị cảnh sát chặn bắt ngay sau đó. Lúc vây bắt, nghi phạm đã dùng súng bắn đạn cao su chống trả khiến một cảnh sát hình sự bị thương ở đùi.

Toàn bộ quá trình vợ anh Chiến trao đổi, đi gặp đều có công an và anh Chiến theo dõi từ xa. Anh Chiến cho hay không quen biết nghi phạm và gia đình cũng không mâu thuẫn với ai. Dù khu biệt thự nhà anh an ninh rất tốt nhưng vợ chồng anh vẫn không dám lơ là con cái. Bé Ken đã về nhà an toàn nên anh chỉ mong sự việc sớm khép lại để trở về cuộc sống bình thường.

Kẻ bắt cóc được xác định là Nguyễn Đức Trung, 31 tuổi, quê Vĩnh Phúc. Bước đầu, Trung khai do nợ nần nên nảy sinh ý định bắt cóc trẻ em để đòi tiền chuộc. Tối 14/8, Trung điều khiển ôtô đi nhiều vòng quanh khu đô thị Việt Hưng thì phát hiện bé trai đang đạp xe nên khống chế, bắt cóc.

16h chiều nay, Công an Hà Nội sẽ họp báo thông tin về sự việc.

Phạm Dự