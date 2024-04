10 thương hiệu ôtô bán nhiều nhất Trung Quốc

BYD duy trì vị trí dẫn đầu doanh số tháng 3 với 260.300 xe, ba thương hiệu nội địa khác lọt top 10 là Geely, Changan và Chery.

Theo Hiệp hội xe con Trung Quốc CPCA (China Passenger Car Association), toàn thị trường con Trung Quốc bán 1,69 triệu xe trong tháng 3, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 53,1% so với tháng trước. Góp phần vào tổng số 4,829 triệu xe bán ra trong quý đầu năm 2024, tương ứng mức tăng hàng năm là 13,1%.

Stt Thương hiệu Doanh số (chiếc) So cùng kỳ Thị phần 1 BYD 290.300 +35,4% 15,4% 2 FAW-Volkswagen 140.588 -4,2% 8,3% 3 Geely 114.430 +28,9% 6,8% 4 Changan 103.532 +11,2% 6,1% 5 SAIC-Volkswagen 87.333 3,9% 5,2% 6 Chery 75.274 +62,6% 4,5% 7 Tesla 62.398 -18,6% 3,7% 8 Beijing-Mercedes 60.516 +22,2% 3,6% 9 FAW-Toyota 57.846 -7,2% 3,4% 10 SAIC-GM 57.522 -11,2% 3,4%

Trong đó, doanh số tính riêng với các dòng xe cụ thể, sedan bán tổng 780.000 chiếc, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước. MPV đạt 94.000 chiếc, giảm 5,6% so với cùng kỳ năm ngoái. SUV giao 816.000 xe, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Ngoài ra, thị trường dòng xe năng lượng mới NEV (New Energy Vehicle) bán 709.000 chiếc trong tháng 3, tăng 29,5% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 82,5% so với tháng trước. Đồng thời, có tới 120.000 xe NEV xuất khẩu, tăng 70,9% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 52,8% so với tháng 2/2024.

BYD Qin Plus DM-i bản plug-in hybrid - sedan NEV bán nhiều nhất Trung Quốc tháng 3. Ảnh: BYD

Trong tháng 3, BYD Qin Plus DM-i (phiên bản plug-in hybrid) là mẫu sedan NEV bán chạy nhất với doanh số 50.394 chiếc. Tesla Model Y là mẫu SUV NEV bán nhiều nhất với 47.917 chiếc. Denza D9 là mẫu MPV NEV bán nhiều nhất với 10.036 chiếc.

Theo Carnewschina, tỷ lệ xe năng lượng mới NEV gia nhập thị trường Trung Quốc đạt 41,6% trong tháng 3, trong đó tỷ lệ các hãng xe nội địa đạt 63,3%, trong khi tỷ lệ các thương hiệu liên doanh chỉ là 7,4%.

Minh Vũ (theo Carnewschina)