10 thói quen khiến bạn cả đời không hạnh phúc

Hạnh phúc xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau đến nỗi khó có thể định nghĩa nhưng bất hạnh rất dễ nhận biết.

Nghiên cứu của nhà tâm lý học nổi tiếng Terman, Đại học Stanford (Mỹ) theo dõi các đối tượng trong 8 thập kỷ và phát hiện ở gần những người không hạnh phúc sẽ khiến sức khỏe kém hơn và tuổi thọ ngắn hơn.

Nhưng hạnh phúc lại ít liên quan đến hoàn cảnh sống. Một nghiên cứu của Đại học Illinois (Mỹ) phát hiện những người kiếm được nhiều tiền nhất chỉ hạnh phúc hơn một chút so với những người bình thường làm việc cho họ.

Các nhà tâm lý học thuộc Đại học California phát hiện di truyền và hoàn cảnh sống chỉ chiếm khoảng 50% hạnh phúc của một người. Phần còn lại tùy thuộc vào bạn.

Ảnh: Pexel

Dưới đây là 10 thói quen tiến sĩ Travis Bradberry cho rằng sẽ khiến bạn bất hạnh. Ông là tác giả của cuốn sách Emotional Intelligence 2.0, đồng sáng lập TalentSmart, nhà cung cấp hàng đầu thế giới về các bài kiểm tra và huấn luyện trí tuệ cảm xúc cho hơn 75% các công ty lớn trong top Fortune 500.

Chờ đợi tương lai

Tự nhủ "Tôi sẽ hạnh phúc khi..." là một trong những thói quen bất hạnh dễ mắc phải nhất. Cách nói nhấn mạnh quá nhiều vào hoàn cảnh và hoàn cảnh được cải thiện không dẫn đến hạnh phúc.

Travis Bradberry khuyên hãy tập trung vào hạnh phúc ngay bây giờ, trong khoảnh khắc hiện tại, vì không có gì đảm bảo cho tương lai.

Dành quá nhiều thời gian và công sức để có được thứ gì đó

Người nghèo đói cùng cực hạnh phúc hơn đáng kể khi hoàn cảnh tài chính của họ được cải thiện, nhưng giảm nhanh chóng khi thu nhập hàng năm vượt một mức nào đó.

Có rất nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng vật chất không làm bạn hạnh phúc. Khi có thói quen theo đuổi tài sản vật chất, bạn có thể bất hạnh vì ngoài sự thất vọng khi có được chúng, bạn phát hiện phải đánh đổi những hạnh phúc khác, chẳng hạn bạn bè, gia đình và sở thích.

Ở nhà

Khi thấy không vui, bạn muốn tránh xa người khác. Đây là một sai lầm lớn vì giao lưu, ngay cả khi bạn không thích, rất tốt cho tâm trạng. Tất cả chúng ta đều có những ngày chỉ muốn trùm chăn và từ chối nói chuyện, nhưng hãy hiểu nó sẽ phá hủy tâm trạng.

Nếu buồn, hãy ép bản thân ra ngoài và giao lưu, bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt ngay lập tức.

Tự coi mình là nạn nhân

Những người không hạnh phúc thường hành động theo quan điểm mặc định rằng cuộc sống vừa khó khăn vừa nằm ngoài tầm kiểm soát. Nói cách khác, cuộc sống hãm hại và họ không thể làm gì.

Quan điểm này nuôi dưỡng cảm giác bất lực. Những người bất lực không có khả năng hành động để cải thiện mọi thứ.

Mọi người đều có quyền chán nản, nhưng quan trọng không để điều này ảnh hưởng đến quan điểm sống. Bạn không phải người duy nhất gặp điều tồi tệ và có thể kiểm soát tương lai, miễn là hành động.

Bi quan

Không gì thúc đẩy sự bất hạnh bằng bi quan. Ngoài gây khó chịu cho tâm trạng bạn, nó thành một lời tiên tri tự ứng nghiệm: Nếu mong đợi điều tồi tệ, bạn nhiều khả năng sẽ nhận lấy điều tồi tệ.

Những suy nghĩ bi quan rất khó thoát ra cho đến khi bạn nhận ra chúng phi logic thế nào. Hãy ép bản thân mình vào sự thật, bạn sẽ nhận ra mọi thứ không tệ như bề ngoài.

Than phiền

Than phiền là hành vi tự củng cố. Liên tục nói, suy nghĩ về việc mọi thứ tệ thế nào, bạn khẳng định lại niềm tin tiêu cực của mình. Dù than phiền có thể giúp bạn thấy tốt hơn, nhưng theo chuyên gia trí tuệ cảm xúc Travis Bradberry, có một ranh giới mong manh giữa than phiền giúp trị liệu và việc nó thúc đẩy sự bất hạnh.

Ngoài việc khiến bạn không vui, than phiền khiến người khác tránh xa bạn.

Thổi phồng sự việc

Mọi điều tồi tệ đều xảy ra với tất cả mọi người. Sự khác biệt là người hạnh phúc nhìn nhận chúng như bản chất của chúng, trong khi người bất hạnh coi đó là bằng chứng cuộc sống chống lại họ.

Người hạnh phúc buồn nếu gặp tai nạn nhỏ trên đường đi làm, nhưng họ kiểm soát. "May mà chỉ xước xát'', họ nghĩ. Ngược lại, người không hạnh phúc xem đó là bằng chứng cho thấy ngày, tháng, thậm chí cả đời họ luôn gặp phải điều xui xẻo.

Che giấu sai lầm

Người hạnh phúc chịu trách nhiệm cho hành động của họ. Khi mắc lỗi, họ thừa nhận sai lầm. Ngược lại, những người không hạnh phúc thấy các vấn đề và lỗi lầm là mối đe dọa. Vì vậy, họ cố che giấu chúng.

Các vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn khi chúng bị bỏ qua. Càng không giải quyết vấn đề, bạn càng thấy như thể không thể giải quyết chúng. Sau đó, bạn nghĩ mình là nạn nhân.

Không cải thiện

Vì người không hạnh phúc là người bi quan và thấy không kiểm soát được cuộc sống, họ ngồi yên, đợi mọi thứ xảy đến với mình.

Thay vì đặt mục tiêu, học hỏi và cải thiện, họ chỉ tiếp tục lê bước. Sau đó, họ tự hỏi sao mọi thứ không bao giờ thay đổi.

Cố bắt kịp người khác

Ghen tị và đố kỵ không tương thích với hạnh phúc. Nếu bạn liên tục so sánh mình với người khác, hãy dừng lại.

Hầu hết những người tham gia vào một nghiên cứu đều nói họ ổn với việc kiếm được ít tiền, nhưng chỉ khi người khác cũng vậy. Travis Bradberry khuyên nên cảnh giác với kiểu suy nghĩ này, vì nó không khiến bạn hạnh phúc mà có tác dụng ngược lại.

Nhật Minh (Theo Forbes)