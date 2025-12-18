10 thiết kế thời trang bán chạy nhất 2025

Đồ ren xuất hiện ồ ạt trên Instagram trong sáu tháng qua. Theo Vogue, nhiều thương hiệu bán hết hàng nhanh chóng và tái sản xuất nhiều lần. Một trong những thiết kế được các cô gái sắm nhiều là áo hai dây hoặc váy bằng satin đắp ren.