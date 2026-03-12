10 thí sinh đạt điểm cao nhất Olympic Toán châu Á - Thái Bình Dương ở Việt Nam

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) ngày 12/3 công bố kết quả kỳ thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương (APMO) năm 2026 ở Việt Nam.
Trần Đại Thành Danh, học sinh lớp 12, trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP HCM, đạt 27/35 điểm, dẫn đầu trong 22 thí sinh. Đồng hạng nhì với 25 điểm là Phạm Đăng Nguyên, lớp 12 trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và Nguyễn Hoàng Phương, lớp 11 trường chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An).
Các thí sinh còn lại trong top 10 đạt 15-22 điểm. Trong danh sách này, một thí sinh học lớp 10, hai em lớp 11, còn lại là lớp 12.
|
TT
|
Họ và tên
|
Lớp
|
Trường
|
Điểm
|
1
|
Trần Đại Thành Danh
|
12
|
Trường Phổ thông năng khiếu, Đại học Quốc gia TP HCM
|
27
|
2
|
Phạm Đăng Nguyên
|
12
|
THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội
|
25
|
3
|
Nguyễn Hoàng Phương
|
11
|
THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An
|
25
|
4
|
Phan Thành Huy
|
12
|
THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội
|
22
|
5
|
Trần Anh Quân
|
12
|
THPT chuyên Lê Quý Đôn, Điện Biên
|
21
|
6
|
Nguyễn Đình Tùng
|
12
|
THPT chuyên Khoa học tự nhiên, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
|
21
|
7
|
Nguyễn Bảo Khánh
|
11
|
THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa
|
18
|
8
|
Lưu Trọng Phúc
|
12
|
THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An
|
15
|
9
|
Bùi Nhật Minh
|
10
|
THPT chuyên Đại học Sư phạm, trường Đại học Sư phạm Hà Nội
|
15
|
10
|
Võ Sỹ Quốc Anh
|
12
|
THPT chuyên Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
|
15
Vòng thi APMO ở Việt Nam gồm 22 thí sinh, trong đó hai em từng thi Olympic Toán quốc tế năm 2025, còn lại đạt giải nhất môn Toán quốc gia năm nay.
Các em làm bài thi gồm 5 câu hỏi, mỗi câu 7 điểm, diễn ra trong 4 giờ. Danh sách top 10 được gửi tới Hội đồng APMO quốc tế để xếp hạng (huy chương vàng, bạc, đồng) cùng học sinh các nước tham dự. Ban tổ chức APMO dự kiến công bố kết quả vào ngày 1/6.
APMO được tổ chức lần đầu vào năm 1989, nhằm phát hiện, bồi dưỡng các tài năng toán học trẻ, đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực. Năm nay, đoàn Việt Nam tham dự kỳ thi trở lại sau 24 năm dừng, kể từ 2002.
Việt Nam cũng đăng cai APMO với vai trò điều phối chính trong ba năm (2026-2028).
Theo VIASM, gần 50 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia, nhiều hơn năm ngoái khoảng 10 nước.
Khánh Linh