10 thí sinh đạt điểm cao nhất Olympic Toán châu Á - Thái Bình Dương ở Việt Nam

10 học sinh được chọn tranh giải tại Olympic Toán châu Á - Thái Bình Dương năm 2026, khi đoàn Việt Nam quay lại sân chơi này sau gần 1/4 thế kỷ.

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) ngày 12/3 công bố kết quả kỳ thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương (APMO) năm 2026 ở Việt Nam.

Trần Đại Thành Danh, học sinh lớp 12, trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP HCM, đạt 27/35 điểm, dẫn đầu trong 22 thí sinh. Đồng hạng nhì với 25 điểm là Phạm Đăng Nguyên, lớp 12 trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và Nguyễn Hoàng Phương, lớp 11 trường chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An).

Các thí sinh còn lại trong top 10 đạt 15-22 điểm. Trong danh sách này, một thí sinh học lớp 10, hai em lớp 11, còn lại là lớp 12.

TT Họ và tên Lớp Trường Điểm 1 Trần Đại Thành Danh 12 Trường Phổ thông năng khiếu, Đại học Quốc gia TP HCM 27 2 Phạm Đăng Nguyên 12 THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội 25 3 Nguyễn Hoàng Phương 11 THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An 25 4 Phan Thành Huy 12 THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội 22 5 Trần Anh Quân 12 THPT chuyên Lê Quý Đôn, Điện Biên 21 6 Nguyễn Đình Tùng 12 THPT chuyên Khoa học tự nhiên, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN 21 7 Nguyễn Bảo Khánh 11 THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa 18 8 Lưu Trọng Phúc 12 THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An 15 9 Bùi Nhật Minh 10 THPT chuyên Đại học Sư phạm, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 15 10 Võ Sỹ Quốc Anh 12 THPT chuyên Hà Tĩnh, Hà Tĩnh 15

Vòng thi APMO ở Việt Nam gồm 22 thí sinh, trong đó hai em từng thi Olympic Toán quốc tế năm 2025, còn lại đạt giải nhất môn Toán quốc gia năm nay.

Các em làm bài thi gồm 5 câu hỏi, mỗi câu 7 điểm, diễn ra trong 4 giờ. Danh sách top 10 được gửi tới Hội đồng APMO quốc tế để xếp hạng (huy chương vàng, bạc, đồng) cùng học sinh các nước tham dự. Ban tổ chức APMO dự kiến công bố kết quả vào ngày 1/6.

Đoàn học sinh Việt Nam và Ban tổ chức Olympic Toán Châu Á - Thái Bình Dương 2026 tại Việt Nam, chiều 9/3. Ảnh: VIASM

APMO được tổ chức lần đầu vào năm 1989, nhằm phát hiện, bồi dưỡng các tài năng toán học trẻ, đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực. Năm nay, đoàn Việt Nam tham dự kỳ thi trở lại sau 24 năm dừng, kể từ 2002.

Việt Nam cũng đăng cai APMO với vai trò điều phối chính trong ba năm (2026-2028).

Theo VIASM, gần 50 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia, nhiều hơn năm ngoái khoảng 10 nước.

