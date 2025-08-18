10 thành phố tốt nhất thế giới 2025 đối với người trẻ

Nếu ở bảng xếp hạng đa thế hệ công bố hồi tháng 1, Cape Town, Nam Phi, được tạp chí Mỹ Time Out vinh danh là thành phố đáng sống nhất năm 2025, thì ở nhóm dưới 30 tuổi, thủ đô Bangkok của Thái Lan là lựa chọn số một, theo công bố hôm 13/8.

Theo Time Out, Bangkok được người trẻ đánh giá cao nhờ mức sống phải chăng, người dân thân thiện và là nơi dễ dàng kết bạn. Ngoài ra, thành phố còn gây ấn tượng bởi đời sống văn hóa sôi động, nhiều điểm đến biểu tượng như Wat Arun hay Hoàng cung.

Trên ảnh là đường Yaowarat, trục chính ở khu phố người Hoa ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Wiki