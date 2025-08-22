10 thành phố thư giãn nhất thế giới 2025

Thành phố thư giãn nhất thế giới bất ngờ thuộc về San Diego, Mỹ, tiếp đến là Singapore, Vienna, Sydney và Melbourne.

Công ty du lịch Hofaly của Anh vừa công bố danh sách 10 thành phố thư giãn nhất thế giới. Nghiên cứu được thực hiện nhằm cung cấp cho du khách những gợi ý điểm đến nghỉ dưỡng cho các chuyến đi sắp tới. Khảo sát đánh giá hơn 50 thành phố là điểm du lịch lớn toàn cầu, dựa trên nhiều yếu tố như số lượng spa, chất lượng không khí, diện tích công viên, không gian xanh, số giờ nắng và chỉ số hạnh phúc, tình trạng tắc nghẽn giao thông.

Thành phố San Diego, bang California, Mỹ giữ vị trí quán quân nhờ có hơn 220 công viên, khu bảo tồn thiên nhiên và hơn 3.000 giờ nắng mỗi năm. Với khí hậu ôn hòa, bãi biển đẹp cùng gần 400 trung tâm chăm sóc sức khỏe, San Diego đạt gần 69 điểm trên thang 100. Thành phố cũng có mức độ hạnh phúc của người dân cao hơn các nơi khác, là lựa chọn lý tưởng cho du khách muốn nghỉ dưỡng, tận hưởng không gian yên bình.

Bảo tàng Museo de Hombre, nằm trong công viên lịch sử Balboa, San Diego, Mỹ. Ảnh: Fity.club

Đứng thứ hai là Singapore, đảo quốc nằm ở Đông Nam Á, nơi có hơn 240 công viên, 698 trung tâm chăm sóc sức khỏe và hơn 2.000 giờ nắng mỗi năm. Singapore đạt điểm số hạnh phúc cao nhất danh sách, phản ánh chất lượng sống của người dân.

Thủ đô Vienna, Áo, đứng thứ ba với 91 công viên, 137 spa và hơn 2.000 giờ nắng mỗi năm. Thành phố này nổi bật với không khí trong lành, được đánh giá là một trong những nơi có chất lượng không khí tốt nhất châu Âu. Thời gian di chuyển trên đường phố chỉ 21,5 phút, thấp nhất trong danh sách, giúp người dân ít chịu áp lực tắc nghẽn giao thông.

Các điểm đến còn lại gồm hai thành phố của Australia là Sydney (thứ 4) và Melbourne (thứ 5). Berlin, Đức, xếp thứ 6 còn Auckland, New Zealand, ở hạng 7. Ba thành phố còn lại gồm Portland, Mỹ; Rome, Italy và Helsinki, Phần Lan.

Anh Minh (Theo DM)