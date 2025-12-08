10 thành phố hấp dẫn nhất thế giới năm 2025

Paris, Pháp lần thứ 5 liên tiếp giữ vị trí thành phố hấp dẫn nhất thế giới, theo báo cáo công bố hôm 2/12 của Euromonitor International, công ty nghiên cứu thị trường toàn cầu có trụ sở tại Anh. Thủ đô nước Pháp được đánh giá cao nhờ hạ tầng du lịch hoàn thiện, bề dày văn hóa và sức hút từ các công trình biểu tượng.

Euromonitor xếp hạng 100 điểm đến hàng đầu năm 2025 dựa trên 55 tiêu chí thuộc 6 nhóm, bao gồm hiệu quả kinh tế, chính sách du lịch, an toàn, tính bền vững và sức hấp dẫn tổng thể. Ảnh: Marloes Hilckmann.