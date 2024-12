10 thành phố hấp dẫn nhất thế giới 2024

Đứng thứ 6 là New York, được mệnh danh là "Thành phố không ngủ", với nền văn hóa đa quốc gia. Du khách có thể khám phá các địa điểm nổi tiếng như tượng Nữ thần Tự do, công viên Trung tâm, bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan và trải nghiệm không khí sôi động tại quảng trường Times Square. Năm 2024, New York dự kiến đón khoảng 60 triệu lượt khách quốc tế, tăng 70% so với năm trước. Ảnh: Luca Bravo