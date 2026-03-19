10 thành phố hạnh phúc nhất nước Mỹ

Hướng tới ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, WalletHub, ứng dụng tư vấn tài chính có trụ sở tại Mỹ, công bố danh sách các thành phố hạnh phúc nhất nước.



1. Fremont, bang California

Tổng điểm: 74,09

Nằm trong khu vực Vùng Vịnh, thành phố Fremont hai năm liên tiếp được xếp hạng là nơi hạnh phúc nhất tại Mỹ nhờ tỷ lệ ly hôn và ly thân thấp nhất (9,3%), mức độ hài lòng với cuộc sống cao nhất. Tỷ lệ cư dân có thu nhập trên 75.000 USD mỗi năm (mức tiêu chuẩn để sống thoải mái) cao nhất nước, với gần 80% hộ gia đình tại thành phố đạt mức này.

Theo nghiên cứu, người dân Fremont cũng có trung bình số ngày sức khỏe tinh thần không tốt trong tháng thấp hơn so với các nơi khác.