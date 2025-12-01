Rome, Paris trong top bẩn nhất thế giới và ở chiều ngược lại, Singapore lại được đánh giá cao hàng đầu về vấn đề vệ sinh.

Hôm 28/11, công ty lưu trữ hành lý toàn cầu Radical Storage công bố bảng xếp hạng 10 thành phố bẩn và sạch nhất thế giới. Đáng chú ý, những tên tuổi dẫn đầu danh sách bẩn nhất thế giới lại là các điểm du lịch nổi tiếng.

Radical Storage lấy 100 thành phố du lịch hàng đầu theo "Chỉ số Điểm đến Thành phố hàng đầu 100" của Euromonitor. Đối với mỗi thành phố, họ chọn 10 điểm tham quan hàng đầu theo đánh giá Google, sau đó phân tích hơn 80.000 đánh giá - cụ thể 71.692 đề cập "clean" (sạch) và 10.165 đề cập "dirty" (bẩn) - từ tháng 10/2024 đến tháng 11 năm nay.

Các đánh giá được quét để phân loại tích cực hoặc tiêu cực dựa trên ngữ cảnh, chỉ sử dụng tiếng Anh, loại trừ thành phố có dưới 100 đánh giá liên quan đến sạch sẽ và loại bỏ các trường hợp không hợp lệ như "not clean" (không sạch).

Một khu nhà ở Rome. Ảnh: Italianismo

Dẫn đầu danh sách bẩn nhất là thành phố Budapest của Hungary với 37,9% người đề cập đến từ "bẩn" trong hơn 1.600 đánh giá. Hệ thống quản lý vệ sinh của thành phố dường như đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng lượng khách tăng vọt. Tới tháng 9, ngành du lịch Hungary ghi nhận tăng trưởng 8% so với cùng kỳ còn Budapest tăng 12%.

Italy chiếm bốn vị trí trong top 10 bẩn nhất gồm Rome (hạng 2), Florence (hạng 4), Milan (hạng 6) và Verona (hạng 7). Những thành phố lịch sử này, cùng với Paris, đang đối mặt với thách thức lớn về vệ sinh ở trung tâm đô thị cổ kính khi nhận hơn 28% đánh giá "bẩn". Nhiều cư dân ở Rome tỏ ra bất mãn trước chất lượng cuộc sống khi thành phố ngày càng ô nhiễm. Tại Florence, các con phố tràn ngập du khách khiến việc vệ sinh khó khăn hơn.

Tuy nhiên, Florence cũng có các giải pháp như thùng rác AI để việc xử lý rác thải trở nên thú vị hơn với mọi người. Tương tự, Paris đang nỗ lực cải thiện chất lượng vệ sinh, đặc biệt sau Thế vận hội Olympic 2024.

Ở chiều ngược lại, Ba Lan có hai thành phố trong top 10 sạch nhất thế giới là Krakow (xếp hạng 1) và Warsaw (xếp hạng 4). Trong thập kỷ qua, Ba Lan đã đầu tư mạnh vào hệ thống quản lý chất thải và bảo trì không gian công cộng.

Trong báo cáo "Chất lượng cuộc sống tại các thành phố châu Âu" năm 2023 của Ủy ban châu Âu, hơn 80% cư dân Krakow cho biết họ hoàn toàn hài lòng với không gian công cộng như chợ, quảng trường và khu vực dành cho người đi bộ.

Châu Á góp mặt hai đại diện trong top 10 gồm thành phố sạch nhất, Singapore và Fukuoka ở Nhật Bản - lần lượt xếp thứ 3 và thứ 10. Theo Radical Storage, Singapore từ lâu đã trở thành tiêu chuẩn của đô thị sạch sẽ. Đồng thời, dữ liệu cũng chỉ ra 98% đánh giá tích cực về thành phố này. Thành công của Singapore đến từ các quy định nghiêm ngặt như cấm kẹo cao su, khạc nhổ, kiến trúc xanh và tư tưởng sạch sẽ ăn sâu vào suy nghĩ người dân từ khi đi học.

10 thành phố bẩn nhất 10 thành phố sạch nhất Budapest Krakow Rome Sharjah Las Vegas Singapore Florence Warsaw Paris Doha Milan Riyadh Verona Praha Frankfurt Muscat Brussels Dubai Cairo Fukuoka

Hoài Anh (Theo NY Post, Radical Storage)