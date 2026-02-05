10 thành phố an toàn nhất thế giới cho phụ nữ du lịch một mình

Châu Á dẫn đầu các điểm đến an toàn nhất cho phụ nữ khi đi du lịch một mình năm 2026, với 6 trên 10 thành phố lọt vào danh sách, trong đó Singapore đứng số 1.

Dữ liệu tìm kiếm trên Google tại Anh cho thấy năm nay sẽ lập kỷ lục mới về xu hướng du lịch một mình khi mức độ quan tâm tăng 116% so với cùng kỳ năm ngoái. Nghiên cứu từ công ty vận tải Pháp Brittany Ferries chỉ ra xu hướng đi du lịch một mình ngày càng tăng và nữ giới chiếm 84%, tờ DM đưa tin ngày 4/2.

Để giúp các nữ du khách tự tin hơn trong hành trình, TrustedHousesitters, ứng dụng kết nối du khách đến trông nhà, thú cưng khi chủ đi vắng và đổi lại được ở miễn phí, công bố danh sách 10 thành phố an toàn nhất thế giới cho khách nữ. Tiêu chí lựa chọn điểm đến dựa trên các chỉ số như tỷ lệ tội phạm, tính an toàn theo đánh giá từ các chuyên gia và du khách, tốc độ đường truyền internet, thời gian chờ đợi phương tiện giao thông công cộng cùng xu hướng tìm kiếm về du lịch solo.

10 điểm đến an toàn nhất thế giới 2026 Điểm đến Điểm an toàn/100 Tỷ lệ phạm tội/100 Thời gian trung bình chờ phương tiện công cộng Tốc độ internet (/mbps) Tổng điểm 1. Singapore 77,5 22,5 6 407,05 93 2. New York, Mỹ 78,9 21,1 8 295,18 90,2 3. Dubai, UAE 83,9 16,1 11 315,27 89,2 4. Tokyo, Nhật Bản 74,9 25,1 6 220,42 82,5 5. Seoul, Hàn Quốc 75,3 24,7 7 219,22 80,8 6. Paris, Pháp 67 33 9 269,3 79,2 7. Amsterdam, Hà Lan 74,3 25,7 7 196,02 78,9 8. Abu Dhabi, UAE 88,9 11,1 14 392,98 74,1 9. London, Anh 67,4 32,6 8 153,66 74 10. Bangkok, Thái Lan 61,8 38,2 11 304,36 72,5

Singapore đứng đầu danh sách điểm đến tốt nhất thế giới cho phụ nữ du lịch một mình nhờ mang đến trải nghiệm toàn diện nhất cho du khách với đường phố an toàn, không trộm cướp, wifi tốc độ cao và hệ thống giao thông công cộng thuận tiện. Nơi đây có khí hậu rừng mưa nhiệt đới, những bãi biển tuyệt đẹp trên đảo Sentosa cùng nhiều không gian xanh rộng lớn.

New York City, Mỹ, đứng thứ hai với tỷ lệ tội phạm 21,1/100, tốc độ internet cao (295,18 Mbps) và thời gian chờ phương tiện công cộng trung bình khoảng 8 phút. Được ví như "điểm đến trong mơ" của nhiều du khách, thành phố không chỉ hấp dẫn du khách bởi nhiều trải nghiệm mà còn là nơi tương đối an toàn để du lịch một mình.

Hoa anh đào nở ở Nhật Bản. Ảnh: Pexels

Để cuộc sống thành phố bớt phần hối hả, du khách được gợi ý thử thư giãn trong căn nhà xây từ đá nâu cổ điển của New York. Sau một ngày dài phiêu lưu, du khách có thể cuộn mình trên sofa và tận hưởng cảm giác dễ chịu.

Đứng thứ ba là Dubai, thành phố được ví như "kỳ tích hiện đại giữa sa mạc". Thành phố có tỷ lệ tội phạm thấp, là một trong những nơi kết nối thuận tiện nhất thế giới, giúp du khách tự do khám phá với sự tự tin và an tâm. Chỉ số an toàn của Dubai đạt 83/100.

Các điểm đến khác nằm trong 10 thành phố du lịch solo tốt nhất thế giới dành cho phụ nữ bao gồm Tokyo, Seoul, Paris, Amsterdam, Abu Dhabi và Bangkok.

Bên cạnh đó, các chuyên gia du lịch vẫn khuyến khích du khách nên chia sẻ lịch trình chuyến đi với người thân ở nhà trước khi khởi hành cũng như tìm hiểu kỹ mức độ an toàn điểm đến.

Anh Minh (Theo DM, Trustedhousesitters)