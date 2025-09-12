10 tạo hình cosplay Liên minh huyền thoại tại LCP 2025

Cuối cùng là Dương Thị Hoài An hóa thân thành Akali True Damage với 301 lượt bình chọn. Nhân vật này là sát thủ Kinkou trong Liên Minh Huyền Thoại, nổi bật với phong thái nhanh nhẹn, hành tung bí ẩn, dùng phi tiêu và khói để ám sát. Cô được xem là biểu tượng của sự tự do và phản kháng trong tựa game này.

Hoài An và 9 thí sinh trên sẽ cùng trình diễn trên sân khấu chung kết LCP 2025 ngày 21/9 tại Cung thể thao Tiên Sơn, Đà Nẵng. Mỗi thí sinh sẽ thực hiện một phần catwalk trình diễn cá nhân với thời lượng tối đa 2 phút trên nền nhạc ban tổ chức đã chuẩn bị. Tiết mục bao gồm diễn xuất, mô phỏng hành động đặc trưng của nhân vật, được sử dụng đạo cụ cao tối đa 1,5 m và không sắc nhọn.