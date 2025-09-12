10 tạo hình cosplay Liên minh huyền thoại tại LCP 2025

Nguyễn Trúc Quỳnh, cosplay nhân vật Ahri - vị tướng pháp sư đường giữa trong Liên Minh Huyền Thoại. Cô là một nàng cáo vastaya có khả năng thao túng cảm xúc và hấp thụ tinh hoa của con người. Quỳnh có tổng điểm cuối cùng từ cả số lượt bình chọn (40%) và ban giám khảo (60%) là 56,26.
Nguyễn Trúc Quỳnh, cosplay nhân vật Ahri - vị tướng pháp sư đường giữa trong Liên Minh Huyền Thoại. Cô là một nàng cáo vastaya có khả năng thao túng cảm xúc và hấp thụ tinh hoa của con người. Quỳnh có tổng điểm cuối cùng từ cả số lượt bình chọn (40%) và ban giám khảo (60%) là 56,26.
Cùng hóa thân vị tướng Ahri còn có thí sinh Trần Thị Ánh Dương. Cô chọn concept (chủ đề) và phong cách khác biệt để thể hiện một nàng cáo cá tính với tông chủ đạo đỏ - đen - trắng. Dương cho biết tạo hình mỹ nhân hồ ly 9 đuôi là hiện thân của vẻ quyến rũ và nỗi cô đơn vĩnh cửu. Cô đạt tổng điểm 65,25.
Cùng hóa thân vị tướng Ahri còn có thí sinh Trần Thị Ánh Dương. Cô chọn concept (chủ đề) và phong cách khác biệt để thể hiện một nàng cáo cá tính với tông chủ đạo đỏ - đen - trắng. Dương cho biết tạo hình mỹ nhân hồ ly 9 đuôi là hiện thân của vẻ quyến rũ và nỗi cô đơn vĩnh cửu. Cô đạt tổng điểm 65,25.
Lớn lên trong khu phố ổ chuột của thành phố Zaun, Vi trong Liên Minh Huyền thoại là một cô gái nóng tính, bốc đồng và không đồng thuận với những chính sách của nhà cầm quyền tại đây. Thí sinh Lê Hà Thành chọn hóa thân thành cô vì yêu thích sự thông minh, nhanh nhạy của nhân vật này. Vũ khí của Vi là đôi găng tay hextech có thể đấm xuyên tường. Thành có điểm tổng cuối là 53,94.
Lớn lên trong khu phố ổ chuột của thành phố Zaun, Vi trong Liên Minh Huyền thoại là một cô gái nóng tính, bốc đồng và không đồng thuận với những chính sách của nhà cầm quyền tại đây. Thí sinh Lê Hà Thành chọn hóa thân thành cô vì yêu thích sự thông minh, nhanh nhạy của nhân vật này. Vũ khí của Vi là đôi găng tay hextech có thể đấm xuyên tường. Thành có điểm tổng cuối là 53,94.
Lux được mệnh danh là Tiểu thư Ánh Sáng, thuộc Demacia. Cô sở hữu ma thuật ánh sáng với cá tính tinh nghịch, lạc quan và thông minh, thường dùng sức mạnh để bảo vệ quê hương, đồng đội. Lux cũng là một trong những nhân vật có nhiều tạo hình trong Liên Minh Huyền Thoại, nổi tiếng với vẻ ngoài đáng yêu. Nguyễn Hồ Kiều Trang đã chọn tái hiện cả ba tạo hình của vị tướng này và đạt số điểm tổng cao nhất 77,7 từ cả ban giám khảo và số lượt bình chọn.
Lux được mệnh danh là Tiểu thư Ánh Sáng, thuộc Demacia. Cô sở hữu ma thuật ánh sáng với cá tính tinh nghịch, lạc quan và thông minh, thường dùng sức mạnh để bảo vệ quê hương, đồng đội. Lux cũng là một trong những nhân vật có nhiều tạo hình trong Liên Minh Huyền Thoại, nổi tiếng với vẻ ngoài đáng yêu. Nguyễn Hồ Kiều Trang đã chọn tái hiện cả ba tạo hình của vị tướng này và đạt số điểm tổng cao nhất 77,7 từ cả ban giám khảo và số lượt bình chọn.
Tiếp tục là một hình tượng hồ ly 9 đuôi Ahri khác từ thí sinh Liêu Ngọc Mộng Thường. Vị tướng này gắn liền với "Quỷ vương bất tử" Faker của Liên Minh Huyền Thoại. Với ngoại trang "Huyền thoại trỗi dậy", cô thể hiện sức sống mãnh liệt và sự quyến rũ, trở thành bản sao của Goat Faker. Mộng Thường đạt 52,93 điểm.
Tiếp tục là một hình tượng hồ ly 9 đuôi Ahri khác từ thí sinh Liêu Ngọc Mộng Thường. Vị tướng này gắn liền với "Quỷ vương bất tử" Faker của Liên Minh Huyền Thoại. Với ngoại trang "Huyền thoại trỗi dậy", cô thể hiện sức sống mãnh liệt và sự quyến rũ, trở thành bản sao của Goat Faker. Mộng Thường đạt 52,93 điểm.
Sinh ra với kết nối ma thuật cõi linh giới, Ahri là một vastaya - cáo tinh với khả năng thao túng cảm xúc của con mồi rồi hấp thụ tinh hoa từ chúng. Từ đó, cô nhận được một phần ký ức và trí tuệ từ mỗi linh hồn mình hấp thụ. Trần Thị Bảo Ngọc đã thành công tái hiện vẻ quyến rũ của nhân vật này với mái tóc tím, đôi tai và 9 đuôi hồ ly trắng. Cô đạt 51,87.
Sinh ra với kết nối ma thuật cõi linh giới, Ahri là một vastaya - cáo tinh với khả năng thao túng cảm xúc của con mồi rồi hấp thụ tinh hoa từ chúng. Từ đó, cô nhận được một phần ký ức và trí tuệ từ mỗi linh hồn mình hấp thụ. Trần Thị Bảo Ngọc đã thành công tái hiện vẻ quyến rũ của nhân vật này với mái tóc tím, đôi tai và 9 đuôi hồ ly trắng. Cô đạt 51,87.
Trương Hoàng Trâm Anh thể hiện nhân vật Caitlyn Kiramman, cảnh vệ của thành phố Piltover trong loạt phim hoạt hình Arcane. Chính cô cũng là người mang lại hy vọng dọn sạch sẽ các tên tội phạm đang lẩn trốn trong thành phố. Dù sở hữu khẩu súng trường Hextech, vũ khí mạnh nhất của Caitlyn lại là trí tuệ vượt trội. Màn hóa thân này của Trâm Anh giúp cô đạt 70,05 điểm.
Trương Hoàng Trâm Anh thể hiện nhân vật Caitlyn Kiramman, cảnh vệ của thành phố Piltover trong loạt phim hoạt hình Arcane. Chính cô cũng là người mang lại hy vọng dọn sạch sẽ các tên tội phạm đang lẩn trốn trong thành phố. Dù sở hữu khẩu súng trường Hextech, vũ khí mạnh nhất của Caitlyn lại là trí tuệ vượt trội. Màn hóa thân này của Trâm Anh giúp cô đạt 70,05 điểm.
Ngoài 7 thí sinh trên, top ba ứng viên xuất sắc với số lượt bình chọn cao nhất được vào thẳng chung kết cuộc thi cosplay tại LCP 2025. Đầu tiên là Trần Hải Anh với nhân vật Senna True Damage. Cô nổi tiếng với câu nói "khi bóng tối ôm lấy ánh sáng, ta sẽ ôm lấy chúng". Mục tiêu của cô là tìm Vua Hủy Diệt và ngăn chặn hắn bằng mọi giá. Tổng lượt bình chọn của Hải Anh là 367.
Ngoài 7 thí sinh trên, top ba ứng viên xuất sắc với số lượt bình chọn cao nhất được vào thẳng chung kết cuộc thi cosplay tại LCP 2025. Đầu tiên là Trần Hải Anh với nhân vật Senna True Damage. Cô nổi tiếng với câu nói "khi bóng tối ôm lấy ánh sáng, ta sẽ ôm lấy chúng". Mục tiêu của cô là tìm Vua Hủy Diệt và ngăn chặn hắn bằng mọi giá. Tổng lượt bình chọn của Hải Anh là 367.
Với 332 lượt bình chọn, nhân vật Vi của Nguyễn Khương Nhi (Ray) là ứng viên thứ hai vào thẳng chung kết. Theo góc nhìn của Nhi, Vi là đứa trẻ lạc lối giữa Zaun, trưởng thành bằng nắm đấm vì muốn che chở cho em gái. Khi bi kịch xảy đến, Powder tan vỡ thành Jinx. Từ ấy, Vi chỉ còn một khát vọng: đưa em trờ về từ vực thẳm của chính mình.
Với 332 lượt bình chọn, nhân vật Vi của Nguyễn Khương Nhi (Ray) là ứng viên thứ hai vào thẳng chung kết. Theo góc nhìn của Nhi, Vi là đứa trẻ lạc lối giữa Zaun, trưởng thành bằng nắm đấm vì muốn che chở cho em gái. Khi bi kịch xảy đến, Powder tan vỡ thành Jinx. Từ ấy, Vi chỉ còn một khát vọng: đưa em trờ về từ vực thẳm của chính mình.
Cuối cùng là Dương Thị Hoài An hóa thân thành Akali True Damage với 301 lượt bình chọn. Nhân vật này là sát thủ Kinkou trong Liên Minh Huyền Thoại, nổi bật với phong thái nhanh nhẹn, hành tung bí ẩn, dùng phi tiêu và khói để ám sát. Cô được xem là biểu tượng của sự tự do và phản kháng trong tựa game này.
Hoài An và 9 thí sinh trên sẽ cùng trình diễn trên sân khấu chung kết LCP 2025 ngày 21/9 tại Cung thể thao Tiên Sơn, Đà Nẵng. Mỗi thí sinh sẽ thực hiện một phần catwalk trình diễn cá nhân với thời lượng tối đa 2 phút trên nền nhạc ban tổ chức đã chuẩn bị. Tiết mục bao gồm diễn xuất, mô phỏng hành động đặc trưng của nhân vật, được sử dụng đạo cụ cao tối đa 1,5 m và không sắc nhọn.
Cuối cùng là Dương Thị Hoài An hóa thân thành Akali True Damage với 301 lượt bình chọn. Nhân vật này là sát thủ Kinkou trong Liên Minh Huyền Thoại, nổi bật với phong thái nhanh nhẹn, hành tung bí ẩn, dùng phi tiêu và khói để ám sát. Cô được xem là biểu tượng của sự tự do và phản kháng trong tựa game này.
Hoài An và 9 thí sinh trên sẽ cùng trình diễn trên sân khấu chung kết LCP 2025 ngày 21/9 tại Cung thể thao Tiên Sơn, Đà Nẵng. Mỗi thí sinh sẽ thực hiện một phần catwalk trình diễn cá nhân với thời lượng tối đa 2 phút trên nền nhạc ban tổ chức đã chuẩn bị. Tiết mục bao gồm diễn xuất, mô phỏng hành động đặc trưng của nhân vật, được sử dụng đạo cụ cao tối đa 1,5 m và không sắc nhọn.
Thy An
Ảnh: NVCC
League of Legends Championship Pacific (LCP 2025) là giải đấu Liên minh huyền thoại lớn nhất được tổ chức tại Đà Nẵng, quy tụ các đội hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Mùa giải đầu tiên do Riot Games và Carry International ra mắt năm 2025, thay thế các giải VCS (Việt Nam), PCS (Đài Bắc) và LJL (Nhật Bản), quy tụ tám đội hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương, gồm Việt Nam, Hong Kong, Đài Loan, Nhật Bản và Australia.
Chung kết Finals Weekend sẽ diễn ra tại Cung thể thao Tiên Sơn trong hai ngày 20-21/9. Vé chung kết LCP 2025 đang mở bán ở cả hình thức mua lẻ và combo hai ngày với nhiều ưu đãi đi kèm. Ngoài thi đấu, LCP 2025 còn tổ chức cuộc thi cosplay, giao lưu tuyển thủ... Xem thông tin và mua vé LCP 2025 tại đây.