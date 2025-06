10 tân binh đa tài tại 'Em xinh say hi'

Muội - top 5 chung kết Vietnam Idol 2023 - trở lại với hình ảnh trưởng thành. Sau cuộc thi, cô chưa hoạt động âm nhạc nhiều, chủ yếu hát cover trên mạng. Nhận lời tham gia Em xinh say hi, Muội cho biết muốn cho khán giả thấy sự thay đổi. "Ước mơ lớn của tôi là mua nhà cho bố mẹ. Tôi muốn thành công để sớm cùng gia đình chia sẻ niềm vui này", ca sĩ nói.

Yeolan trình diễn piano ở tập chào sân 'Em xinh say hi".

Yeolan đàn piano ở tập chào sân 'Em xinh say hi'

Trong phần giới thiệu, Liu Grace khoe thành tích cá nhân khi đạt bốn tỷ lượt xem từ các sản phẩm Vành khuyên nhỏ, Take It Easy sau tham gia Rap Việt mùa ba. Trong phần trình diễn nhóm, Liu Grace là thành viên của Liên quân một, do Bích Phương làm đội trưởng, thể hiện ca khúc Đã xinh lại còn thông minh với phong cách tươi tắn.

Tiết mục "AAA" trong "Em xinh say hi"

MV "The Real Aura" - ca khúc chủ đề của Em xinh say hi

30 ca sĩ trong MV The Real Aura, phát hành ngày 28/5.

Show Em xinh say hi đặt mục tiêu "tìm kiếm thế hệ nữ idol mới của nhạc Việt". Họ được chia thành các liên quân, đối đầu trực tiếp qua các màn trình diễn theo hình thức nhóm nhạc. Giám đốc âm nhạc JustaTee (nickname Jessica Thanh Tú) cùng đội ngũ hơn 20 producer, nhạc sĩ phụ trách các sáng tác mới cho thí sinh. Chương trình do đơn vị từng tổ chức thành công chương trình Anh trai say hi hồi giữa năm 2024 thực hiện.