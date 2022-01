10 tác phẩm đắt giá nhất trong giới NFT

NFT phát triển với cấp số nhân trong năm 2021 và liên tục lập kỷ lục về giá bán, cho thấy sức hút của công nghệ blockchain.

Năm 2021 chứng kiến phát triển mạnh mẽ của blockchain. Một trong những yếu tố thu hút sự chú ý của người dùng đối với công nghệ này là sự nổi lên của NFT. NFT là chứng chỉ kỹ thuật số duy nhất được đăng ký trong một blockchain để ghi lại quyền sở hữu một tài sản số, như tác phẩm nghệ thuật hoặc đồ sưu tầm.

The Merge - 91,8 triệu USD

The Merge là tác phẩm hội họa kỹ thuật số được tạo bởi một họa sĩ ẩn danh có tên Pak. NFT này được bán ngày 6/12/2021 với giá 91,8 triệu USD trên chợ Nifty Gateway.

Tác phẩm The Merge. Ảnh: Twitter/muratpak

Tác phẩm sau đó được chia thành 312.686 mảnh và phân chia cho 28.983 người mua, do The Merge về bản chất được tạo thành bởi tập hợp "các khối" mà người dùng có thể mua lẻ. Những mảnh này có thể được tích trữ thành khối lớn hơn và bán trên thị trường.

Khi kết thúc phiên giao dịch, các khách hàng đã chi tổng cộng 91,8 triệu USD, biến nó thành NFT đắt giá nhất trong lịch sử.

The First 5000 Days - 69 triệu USD

Everydays: The First 5000 Days là NFT của nghệ sĩ Michael Winkelmann, còn có biệt danh Beeple. Nó được chào bán tại nhà đấu giá Christie's với khởi điểm 100 USD.

Các mức giá cao hơn nhanh chóng được đưa ra bởi những người đam mê tiền điện tử. Beeple vốn nổi tiếng trong cộng đồng nghệ thuật kỹ thuật số với nhiều tác phẩm giá hàng trăm nghìn USD. Do đó, Everydays: The First 5000 Days chỉ mất vài giờ để mức qua mốc một triệu USD và cán đích 69 triệu USD vào ngày 21/2/2021.

Đây được coi là tác phẩm quan trọng đối với cộng đồng NFT, khi mở đường cho công chúng khám phá về NFT.

Human One - 29,98 triệu USD

Human One là tác phẩm điêu khắc vật lý đầu tiên của nghệ sĩ Winkelmann. Nó là chiếc hộp cao 2,1 m với màn hình LED, chiếu đoạn phim về một người mặc trang phục như phi hành gia di chuyển qua những khung cảnh lấy cảm hứng từ những nơi ngoài Trái Đất, và có thể xem ở nhiều góc độ khác nhau.

Các góc độ khác nhau của Human One. Ảnh: Hyperbeast

Winkelmann sử dụng công nghệ blockchain để chỉnh sửa đoạn phim định kỳ và hứa sẽ cập nhật nội dung trong suốt cuộc đời mình. Tác phẩm thu hút hàng loạt nhà đầu tư ngay khi ra mắt tại nhà đấu giá Christie's. Cuối cùng, tỷ phú tiền điện tử Ryan Zurrer là người chiến thắng với mức giá 29.985.000 ngày 9/12/2021.

CryptoPunk #7523 - 11,75 triệu USD

CryptoPunks là bộ sưu tập NFT các nhân vật độc đáo được tạo thành dựa trên blockchain Ethereum.

CryptoPunk #7523, còn gọi là "Covid Alien", được mua ở mức 11,75 triệu USD tại nhà đấu giá Sotheby's ở London hồi tháng 6/2021, biến nó thành tác phẩm đắt giá nhất trong bộ sưu tập CryptoPunk.

CryptoPunk #3100 - 7,58 triệu USD

Mẫu NFT #3100 nằm trong loạt 9 nhân vật Alien Punk, bên cạnh #7523 ở trên, và là một trong những tác phẩm có giá bán cao nhất trong bộ sưu tập này.

Nhân vật CryptoPunk #3100. Ảnh: Larvalabs

Nhân vật có dải băng đô trên đầu, và cũng chỉ có 406 trong tổng số 10.000 nhân vật CryptoPunks có đặc điểm này. Nó ra mắt lần đầu từ năm 2017 và được chào bán với giá 2 triệu USD trong cuộc đấu giá hồi tháng 3/2021, trước khi đạt mức 7,58 triệu USD sau đó không lâu. Còn hiện tại, NFT này được rao giá 35.000 ETH, tương đương gần 100 triệu USD.

Right-Click and Save As Guy - 7,09 triệu USD

Tác phẩm này được đấu giá trên chợ phi tập trung Superrare và "ông trùm" NFT Comozo de Medici mua lại với giá 1.600 ETH, tương đương 7,09 triệu USD vào ngày 10/12/2021. Comozo de Medici chính là rapper nổi tiếng Snoop Dogg.

Ringers #109 - 6,93 triệu USD

#019 nằm trong Art Blocks, bộ sưu tập bao gồm 99.000 NFT. Nó được bán giá 2.100 ETH, tương đương 6,93 triệu USD, hồi tháng 10/2021.

Điệp Anh (theo Crypto Potato)