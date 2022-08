10 smartphone vượt mốc một triệu điểm hiệu năng

Lần đầu tiên danh sách 10 smartphone mạnh nhất của AnTuTu đều đạt hiệu năng từ một triệu điểm trở lên, trong đó có 9 mẫu dùng Snapdragon 8+ Gen1.

Nubia Red Magic 7s và 7s Pro

Red Magic 7s hiện là smartphone mạnh nhất theo bảng xếp hạng tháng 7 của AnTuTu Benchmark với 1.124.622 điểm. Điện thoại này có thông số hàng đầu với chip Snapdragon 8+ Gen1, RAM 16 GB và bộ nhớ trong 512 GB.

Trong khi đó, mẫu Red Magic 7s Pro cũng có cấu hình tương tự nhưng xếp thứ tư với 1.099.567 điểm. Điểm khác biệt của bản Pro là camera trước có độ phân giải cao hơn (16 megapixel so với 8 megapixel), pin lớn hơn (5.000 mAh so với 4.500 mAh) và hỗ trợ sạc nhanh hơn (135 W so với 120 W).

iQoo 10 và 10 Pro

Hai smartphone mang thương hiệu con của Vivo vừa trình làng ngày 19/7 và lập tức thu hút chú ý. Trong đó, 10 Pro vươn lên đứng thứ hai trong loạt điện thoại mạnh nhất với 1.111.885 điểm. Còn mẫu iQoo 10 đứng thứ 5 với 1.083.183 điểm.

Bên cạnh chip mới nhất của Qualcomm, bộ đôi cùng có thông số rất mạnh với RAM 12 GB và bộ nhớ trong 512 GB. Điểm khác biệt của cả hai cũng liên quan đến dung lượng pin và tốc độ sạc. iQoo 10 có pin 4.700 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 120 W, còn bản Pro dùng pin 4.550 mAh, sạc nhanh 200 W và sạc không dây 50 W.

Asus ROG Phone 6

Điện thoại chuyên game mới ra mắt của Asus đứng vị trí thứ ba với 1.107.982 điểm. Thông số cấu hình máy gồm chip Snapdragon 8+ Gen1, RAM 16 GB và bộ nhớ 512 GB. Ngoài model này, máy còn có phiên bản cấu hình cao hơn với RAM 18 GB.

Xiaomi 12S series

Ảnh: GSM Arena

Ba smartphone cao cấp của Xiaomi chiếm các vị trí lần lượt là 6, 7 và 8, trong đó 12S Pro đạt 1.073.695 điểm, 12S Ultra được chấm 1.056.949 điểm còn 12S là 1.053.609 điểm. Cả ba cùng có cấu hình RAM 12 GB, bộ nhớ 256/512 GB.

Realme GT2 Special Edition

Điện thoại của Realme xếp thứ 9 trong bảng xếp hạng khi đạt 1.048.073 điểm. Tương tự các model kể trên, GT2 Special Edition có RAM 12 GB, bộ nhớ 256 GB. Cùng với cấu hình mạnh, sản phẩm còn có khả năng chụp góc siêu rộng với camera 150 độ và công nghệ mắt cá, cho ảnh toàn cảnh rõ nét và bao quát.

Xiaomi Mi 12 Pro

Ảnh: Tuấn Hưng

Đứng thứ 10 trong bảng xếp hạng tháng 7 là smartphone duy nhất không chạy chip Snapdragon 8+ Gen1, thay vào đó là Dimensity 9000+ từ MediaTek. Máy cũng có RAM 12 GB, bộ nhớ 256 GB và đạt hiệu năng 1.022.207 điểm.

Số lượng smartphone đạt một triệu điểm hiệu năng AnTuTu đang tăng lên nhanh chóng. Nếu như trong bảng xếp hạng tháng 4, chỉ có ba máy đạt mốc triệu điểm hiệu năng, tới tháng 6 đã có 7/10 máy. Cuối năm ngoái, đa số sản phẩm chỉ đạt khoảng 850.000 điểm.

Về phía iOS, iPhone 13 Pro Max đang là điện thoại Apple có hiệu năng cao nhất với mức hơn 824.000 điểm.

AnTuTu Benchmark là công cụ đo hiệu năng tổng thể thiết bị như điện thoại, máy tính bảng... và được nhiều chuyên gia, người dùng tham khảo khi đánh giá thiết bị. Bảng xếp hạng được AnTuTu thống kê dựa trên điểm đo hiệu năng của phiên bản Benchmark V9 ra mắt gần đây.

Bảo Lâm