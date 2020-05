10 smartphone chụp selfie đẹp nhất thế giới

Samsung Galaxy S10 5G (97 điểm)

Ngoài khả năng kết nối mạnh mẽ cùng màn hình lớn, Galaxy S10 5G cũng có camera tốt hơn so với Galaxy S10 Plus. Trên thang điểm của DxOMark, hai máy chỉ chênh lệch nhau 1 điểm. Camera selfie của S10 5G có khả năng tái hiện màu sắc chân thực, lấy nét tốt trong mọi tình huống sáng và ở bất cứ khoảng cách nào. Tuy nhiên, máy vẫn còn những nhược điểm giống như của Galaxy S10 Plus, như một số chi tiết bị mờ khi selfie nhóm, ảnh trong điều kiện ánh sáng yếu bị giảm chi tiết. Ảnh: ExpertReview.