10 siêu máy tính mạnh nhất thế giới

Dự án TOP500 cập nhật bảng xếp hạng siêu máy tính toàn cầu dựa trên điểm "Rmax" (hiệu năng đỉnh), thước đo tốc độ xử lý cao nhất mà siêu máy tính có thể đạt được trong thử nghiệm mang tên LINPACK (HPL). Tốc độ của chúng được đo bằng FLOPS (Floating Point Operations Per Second), số lượng phép tính toán dấu chấm động mà máy tính có thể thực hiện trong một giây. Dẫn đầu danh sách mới là ba máy cấp exascale của các phòng thí nghiệm Mỹ trong khi Trung Quốc không còn gửi dữ liệu cho TOP500.

El Capitan: Mỹ (Phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Livermore)

Điểm Rmax: 1,742 exaFLOPS

Máy tính mạnh nhất thế giới El Capitan sử dụng thiết kế tủ Cray EX255a của công ty Hewlett Packard Enterprise (HPE) với CPU AMD EPYC thế hệ thứ 4 và bộ tăng tốc Instinct MI300A, kết nối qua mạng Slingshot-11. El Capitan vươn lên dẫn đầu cuối năm ngoái và giữ vững vị trí vào tháng 6/2025, mở ra kỷ nguyên mà exascale (máy tính có khả năng thực hiện ít nhất một tỷ tỷ phép tính mỗi giây) trở thành tiêu chuẩn mới tại các phòng thí nghiệm quốc gia Mỹ. Cỗ máy chủ yếu được sử dụng cho nghiên cứu khoa học và hỗ trợ những nhiệm vụ an ninh quốc gia. Ảnh: ASC