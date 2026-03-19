10 sân bay tốt nhất thế giới 2026

Tổ chức Hàng không Quốc tế Skytrax ngày 19/3 công bố kết quả xếp hạng các sân bay thế giới năm 2026. Giải thưởng Skytrax là danh hiệu uy tín toàn cầu trong lĩnh vực hàng không, được thực hiện thường niên.

Skytrax thành lập năm 1989, trụ sở ở London, là tổ chức chuyên đánh giá về thị trường hàng không thế giới, tư vấn, đánh giá chất lượng sản phẩm, dịch vụ các hãng, cảng hàng không trên toàn cầu. Bảng xếp hạng do Skytrax thực hiện độc lập căn cứ vào kết quả khảo sát hành khách đi máy bay và 555 sân bay toàn cầu thông qua website, nhà ga quốc tế.

1. Sân bay quốc tế Changi (Singapore)

Nhiều năm giữ vị trí số một, Changi nổi tiếng với sự kết hợp giữa công nghệ, dịch vụ và không gian giải trí. Nơi này là cửa ngõ hàng không quan trọng của khu vực và toàn thế giới.

Changi còn nổi tiếng nhờ khu phức hợp Jewel với thác nước trong nhà Rain Vortex cao nhất thế giới. Sân bay có hàng loạt khu vườn theo chủ đề như vườn bướm, vườn xương rồng, cùng các khu giải trí như rạp chiếu phim miễn phí, hồ bơi trên tầng thượng và khu vui chơi cho trẻ em. Bên cạnh đó, đây còn là thiên đường mua sắm và ẩm thực, hệ thống làm thủ tục tự động. Các nhà ga được kết nối bằng tàu điện nội bộ. Ảnh: Changi Airports