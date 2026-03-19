10 sân bay tốt nhất thế giới 2026

Tổ chức Hàng không Quốc tế Skytrax ngày 19/3 công bố kết quả xếp hạng các sân bay thế giới năm 2026. Giải thưởng Skytrax là danh hiệu uy tín toàn cầu trong lĩnh vực hàng không, được thực hiện thường niên.
Skytrax thành lập năm 1989, trụ sở ở London, là tổ chức chuyên đánh giá về thị trường hàng không thế giới, tư vấn, đánh giá chất lượng sản phẩm, dịch vụ các hãng, cảng hàng không trên toàn cầu. Bảng xếp hạng do Skytrax thực hiện độc lập căn cứ vào kết quả khảo sát hành khách đi máy bay và 555 sân bay toàn cầu thông qua website, nhà ga quốc tế.
1. Sân bay quốc tế Changi (Singapore)
Nhiều năm giữ vị trí số một, Changi nổi tiếng với sự kết hợp giữa công nghệ, dịch vụ và không gian giải trí. Nơi này là cửa ngõ hàng không quan trọng của khu vực và toàn thế giới.
Changi còn nổi tiếng nhờ khu phức hợp Jewel với thác nước trong nhà Rain Vortex cao nhất thế giới. Sân bay có hàng loạt khu vườn theo chủ đề như vườn bướm, vườn xương rồng, cùng các khu giải trí như rạp chiếu phim miễn phí, hồ bơi trên tầng thượng và khu vui chơi cho trẻ em. Bên cạnh đó, đây còn là thiên đường mua sắm và ẩm thực, hệ thống làm thủ tục tự động. Các nhà ga được kết nối bằng tàu điện nội bộ. Ảnh: Changi Airports
2. Sân bay quốc tế Seoul Incheon (Hàn Quốc)
Seoul Incheon là một trong những trung tâm hàng không hiện đại nhất châu Á, khánh thành năm 2001. Nằm cách trung tâm Seoul khoảng 50 km, sân bay không chỉ đóng vai trò cửa ngõ quan trọng của Hàn Quốc mà còn là điểm trung chuyển lớn trong khu vực Đông Bắc Á. Seoul Incheon đã tăng 2 bậc từ vị trí thứ tư của năm ngoái.
Điểm nổi bật của Incheon là sự kết hợp giữa công nghệ và trải nghiệm văn hóa, có khu mua sắm miễn thuế lớn, nhiều tiện ích, gồm cả rạp chiếu phim, sân trượt băng, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật truyền thống. Incheon còn được đánh giá cao về sự tiện lợi và hiệu quả vận hành. Các tuyến tàu cao tốc và xe buýt kết nối sân bay với trung tâm Seoul giúp việc di chuyển dễ dàng. Quy trình an ninh và nhập cảnh nhanh. Ảnh: Cntraveler
3. Sân bay quốc tế Tokyo Haneda (Nhật Bản)
Tokyo Haneda Airport là một trong những cảng hàng không bận rộn nhất thế giới, đồng thời được đánh giá cao về chất lượng dịch vụ, giữ vững vị trí thứ ba so với bảng xếp hạng 2025. Nằm cách trung tâm Tokyo khoảng 15 km, Haneda có lợi thế về vị trí, giúp hành khách tiết kiệm thời gian di chuyển.
Sân bay nổi tiếng với quy trình làm thủ tục nhanh, hệ thống vận hành đúng giờ và sạch sẽ. Các nhà ga được thiết kế khoa học, kèm bảng chỉ dẫn nhiều ngôn ngữ. Haneda mang đến trải nghiệm văn hóa với không gian tái hiện Nhật Bản thời Edo, các cửa hàng và nhà hàng truyền thống, tạo cảm giác như một điểm tham quan thu nhỏ. Sân bay còn nhiều khu mua sắm miễn thuế, nhà hàng địa phương và quốc tế, cùng các tiện ích như khách sạn, phòng tắm và khu nghỉ ngơi. Ảnh: Tokyo Cheapo
4. Sân bay quốc tế Hong Kong (Trung Quốc)
Hong Kong International Airport được xây dựng trên đảo nhân tạo Chek Lap Kok, hoạt động năm 1998. Sân bay đóng vai trò cửa ngõ quan trọng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, được ví như "Thành phố thu nhỏ" với đầy đủ tiện ích. Hành khách có thể mua sắm tại các cửa hàng miễn thuế, thưởng thức ẩm thực hoặc thư giãn tại các phòng chờ cao cấp. Sân bay tăng 2 bậc so với bảng xếp hạng 2025.
Ngoài ra, sân bay còn có khu giải trí, triển lãm nghệ thuật và nhiều dịch vụ khác. Nơi này có hiệu suất vận hành cao, quy trình làm thủ tục nhanh gọn. Một điểm cộng khác là khả năng kết nối giao thông thuận tiện với trung tâm thành phố thông qua tàu Airport Express, xe buýt và taxi. Ảnh: HK City Guide
5. Sân bay quốc tế Narita Tokyo (Nhật Bản)
Narita International Airport phục vụ phần lớn các chuyến bay quốc tế đến Tokyo, nằm cách trung tâm thủ đô khoảng 60 km. Khai trương năm 1978, Narita có lịch sử phát triển gắn liền với sự bùng nổ của ngành hàng không quốc tế tại Nhật Bản.
Một trong những điểm nổi bật của Narita là sự tiện nghi và dịch vụ đa dạng. Hành khách có thể tìm thấy các khu mua sắm miễn thuế, ẩm thực Nhật Bản và quốc tế, các tiện ích khác. Sân bay còn mang dấu ấn văn hóa Nhật với cửa hàng lưu niệm, sản phẩm truyền thống. Narita liên kết với Tokyo thông qua các tuyến tàu nhanh Narita Express, Keisei Skyliner cùng hệ thống xe buýt. Sân bay vẫn giữ vị trí năm ngoái trong bảng xếp hạng. Ảnh: NAA
6. Sân bay quốc tế Paris Charles de Gaulle (Pháp)
Paris Charles de Gaulle Airport (CDG) khánh thành năm 1974, là sân bay lớn nhất nước Pháp và một trong những trung tâm hàng không quan trọng bậc nhất châu Âu. CDG tăng một bậc so với bảng xếp hạng 2025.
Hành khách có thể trải nghiệm các cửa hàng thời trang cao cấp, ẩm thực Pháp, cũng như các tiện ích như phòng chờ sang trọng, khách sạn và khu nghỉ ngơi. Sân bay cũng chú trọng đến trải nghiệm nghệ thuật với các không gian trưng bày và triển lãm ngay trong nhà ga. CDG nằm cách trung tâm Paris 25 km, có hệ thống kết nối giao thông với tàu RER B, tàu cao tốc TGV và nhiều tuyến xe buýt. Ảnh: Le Bonbon
7. Sân bay quốc tế Leonardo da Vinci-Fiumicino Airport (Italy)
Nằm cách trung tâm Rome 30 km, sân bay được đặt theo tên của danh họa và nhà phát minh Leonardo da Vinci. Đây không chỉ mang ý nghĩa giao thông mà còn là biểu tượng văn hóa. Sân bay liên tục được nâng cấp để đáp ứng lượng hành khách ngày càng tăng, đặc biệt trong mùa du lịch. Năm ngoái Rome Fiumicino đứng vị trí thứ tám.
Một điểm nổi bật của Fiumicino là sự kết hợp giữa tiện nghi hiện đại và phong cách Italy. Các nhà hàng ở sân bay là nơi hành khách tìm được nhiều món ăn đặc trưng pasta, pizza, cà phê espresso, capuchino. Không gian được thiết kế thoáng đãng, với nhiều khu vực nghỉ ngơi và phòng chờ tiện nghi. Sân bay liên kết với trung tâm Rome thông qua tàu Leonardo Express, xe buýt và taxi. Ảnh: airport-world
8. Sân bay quốc tế Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ)
Khánh thành năm 2018, Istanbul là một trong những sân bay mới và hiện đại nhất thế giới, đồng thời giữ vai trò trung chuyển quan trọng giữa châu Âu, châu Á và vùng Trung Đông. Nằm cách trung tâm khoảng 40 km, sân bay gây ấn tượng bởi thiết kế lấy cảm hứng từ văn hóa Thổ Nhĩ Kỳ, kết hợp giữa nét hiện đại và truyền thống.
Istanbul Airport tăng trưởng mạnh nhất trên bảng xếp hạng với 6 bậc. Không gian rộng rãi, trần cao và ánh sáng tự nhiên tạo cảm giác thoải mái cho hành khách trong suốt hành trình. Sân bay cung cấp hệ thống dịch vụ đa dạng, kết nối với trung tâm thành phố thông qua hệ thống xe buýt, taxi và tàu điện ngầm đang được mở rộng. Ảnh: Reuters
9. Sân bay quốc tế Munich (Đức)
Munich Airport là một trong những sân bay hiện đại và hiệu quả nhất châu Âu. Nằm cách trung tâm Munich khoảng 28 km, sân bay là trung tâm hoạt động lớn thứ hai của hãng Lufthansa, sau Frankfurt.
Munich Airport có chất lượng dịch vụ và cơ sở hạ tầng tiên tiến. Sân bay có hai nhà ga chính được thiết kế hiện đại, kết nối thuận tiện và dễ dàng di chuyển. Điểm nhấn đặc biệt là khu vực Munich Airport Center, trung tâm lớn với mái kính, thường xuyên tổ chức các sự kiện văn hóa, giải trí theo mùa như chợ Giáng sinh hay trượt băng. Đặc biệt, sân bay còn có một quán bia truyền thống, đặc trưng văn hóa Bavaria. Sân bay được liên kết với trung tâm thông qua hệ thống tàu S-Bahn, xe buýt và taxi. Ảnh: Reuters
10. Sân bay quốc tế Vancouver International Airport (Canada)
Sân bay Canada tăng 3 bậc so với năm 2025, là một trong những sân bay hiện đại và thân thiện nhất Bắc Mỹ, cửa ngõ quan trọng kết nối Vancouver với khu vực châu Á - Thái Bình Dương và phần còn lại của thế giới.
Nằm tại thành phố Richmond, cách trung tâm Vancouver khoảng 12 km, sân bay có vị trí thuận lợi giúp hành khách dễ di chuyển. Điểm nổi bật của Vancouver là thiết kế mang đậm bản sắc văn hóa và thiên nhiên Canada. Bên trong sân bay có nhiều tác phẩm nghệ thuật của người bản địa, kết hợp với yếu tố nước, ánh sáng tự nhiên và vật liệu gỗ tạo cảm giác gần gũi, thư giãn. Ảnh: Olive Ju
Tâm Anh tổng hợp