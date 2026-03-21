10 sân bay có đồ ăn ngon nhất thế giới 2026

Tổ chức Hàng không Quốc tế Skytrax ngày 19/3 công bố kết quả xếp hạng các sân bay thế giới năm 2026. Ngoài giải thưởng chính Sân bay tốt nhất, Skytrax còn bầu chọn Sân bay sạch nhất, Sân bay lý tưởng cho mua sắm hay Sân bay có đồ ăn ngon nhất... Bảng xếp hạng do Skytrax thực hiện độc lập dựa vào kết quả khảo sát hành khách đi máy bay và 555 sân bay toàn cầu thông qua website, nhà ga quốc tế.

1. Sân bay quốc tế Changi (Singapore)

Không chỉ là sân bay tốt nhất thế giới nhiều năm, Changi còn được bình chọn ở vị trí số một là nơi có đồ ăn ngon và phong phú nhất. Tại đây, hành khách được trải nghiệm những món đặc trưng Singapore và cả ẩm thực quốc tế cao cấp.

Nhà hàng trải đều các nhà ga, riêng khu phức hợp Jewel Changi Airport phong phú hơn cả, với không gian hiện đại. Hành khách có thể thưởng thức các món đặc sản như cơm gà Hải Nam, laksa, cua sốt ớt, sườn hầm trà tại các chuỗi nổi tiếng như Jumbo Seafood, Song Fa Bak Kut Teh... Các thương hiệu quốc tế như Burger King, Starbucks phục vụ 24/7. Food Republic tái hiện không gian chợ ẩm thực truyền thống với giá phải chăng. Ảnh: Changi Airport