10 sân bay có đồ ăn ngon nhất thế giới 2026

Tổ chức Hàng không Quốc tế Skytrax ngày 19/3 công bố kết quả xếp hạng các sân bay thế giới năm 2026. Ngoài giải thưởng chính Sân bay tốt nhất, Skytrax còn bầu chọn Sân bay sạch nhất, Sân bay lý tưởng cho mua sắm hay Sân bay có đồ ăn ngon nhất... Bảng xếp hạng do Skytrax thực hiện độc lập dựa vào kết quả khảo sát hành khách đi máy bay và 555 sân bay toàn cầu thông qua website, nhà ga quốc tế.
1. Sân bay quốc tế Changi (Singapore)
Không chỉ là sân bay tốt nhất thế giới nhiều năm, Changi còn được bình chọn ở vị trí số một là nơi có đồ ăn ngon và phong phú nhất. Tại đây, hành khách được trải nghiệm những món đặc trưng Singapore và cả ẩm thực quốc tế cao cấp.
Nhà hàng trải đều các nhà ga, riêng khu phức hợp Jewel Changi Airport phong phú hơn cả, với không gian hiện đại. Hành khách có thể thưởng thức các món đặc sản như cơm gà Hải Nam, laksa, cua sốt ớt, sườn hầm trà tại các chuỗi nổi tiếng như Jumbo Seafood, Song Fa Bak Kut Teh... Các thương hiệu quốc tế như Burger King, Starbucks phục vụ 24/7. Food Republic tái hiện không gian chợ ẩm thực truyền thống với giá phải chăng. Ảnh: Changi Airport
2. Sân bay quốc tế Seoul Incheon (Hàn Quốc)
Ẩm thực tại Incheon được đánh giá rất cao nhờ sự kết hợp giữa món ăn truyền thống Hàn Quốc và ẩm thực quốc tế. Hành khách dễ dàng tìm thấy bibimbap (cơm trộn), canh kimchi, thịt nướng, mì lạnh. Các món ăn đường phố như cơm cuộn, bánh gạo cay tteokbokki hay đồ chiên kiểu Hàn cũng rất phổ biến. Các khu ẩm thực tập trung Korean Food Street giúp hành khách tiết kiệm thời gian, thưởng thức đa dạng món ăn tại một địa điểm.
Không thể thiếu là văn hóa cà phê đặc trưng Hàn Quốc. Sân bay có nhiều quán hiện đại phục vụ espresso, cappuccino cùng các loại bánh ngọt. Các thương hiệu quen thuộc như Paris Baguette mang đến bánh mì, bánh ngọt và đồ uống chất lượng. Ảnh: Arexkorea
3. Sân bay quốc tế Tokyo Haneda (Nhật Bản)
Haneda còn giống như một khu ẩm thực thu nhỏ của Tokyo. Điểm nổi bật nhất là các món truyền thống Nhật Bản với chất lượng gần như trong thành phố như sushi, sashimi, ramen, tempura hay các món cơm như tonkatsu (thịt heo chiên xù). Nhiều nhà hàng chế biến trực tiếp tại quầy, mang đến trải nghiệm chân thực.
Ngoài ra, Haneda còn nổi tiếng với các khu ẩm thực được thiết kế theo phong cách phố cổ Nhật Bản, như khu Edo Market Place, tái hiện không gian truyền thống với đèn lồng, gỗ và kiến trúc cổ. Bên cạnh món Nhật, sân bay cũng có nhiều lựa chọn quốc tế như đồ Âu, Trung, Hàn và các chuỗi cà phê quen thuộc. Các tiệm bánh, quán trà và cửa hàng đồ ngọt phục vụ matcha, mochi và wagashi cũng được yêu thích. Ảnh: Haneda Airport Review
4. Sân bay quốc tế New Chitose Hokkaido (Nhật Bản)
New Chitose Airport ở Hokkaido phía bắc được xem là một trong những sân bay ăn ngon nhất Nhật Bản. Điểm nổi bật nhất ở đây là hành khách được thưởng thức gần như toàn bộ tinh hoa ẩm thực Hokkaido ngay trong sân bay. Khu nhà hàng được thiết kế mang đậm phong cách Nhật truyền thống.
Đặc trưng nhất là khu Hokkaido Ramen Dojo, tập hợp nhiều quán ramen nổi tiếng vùng Hokkaido, ramen miso đậm đà hay Ebisoba Ichigen, nơi hành khách có thể "ăn thử nhiều kiểu ramen trong một chỗ". Ngoài ra còn có các loại hải sản tươi sống, cơm Bento, gà rán Hokkaido, đồ ăn vặt, đồ ngọt. Ảnh: Tripadvisor
5. Sân bay quốc tế Leonardo da Vinci-Fiumicino Airport (Italy)
Ẩm thực tại sân bay lớn nhất thủ đô Rome mang đậm dấu ấn Italy, giúp hành khách biến thời gian chờ bay thành một trải nghiệm mới. Các món như pizza nướng củi, pasta tươi, lasagna hay panini với nguyên liệu chất lượng ở khắp nơi.
Nhà hàng phục vụ phong cách Italy: đơn giản mà tinh tế, chú trọng hương vị tự nhiên của cà chua, phô mai và dầu olive. Thương hiệu nổi bật như Eataly "phủ sóng" khắp sân bay. Bên cạnh đó, các quán cà phê và bar luôn đông khách. Không chỉ có món Italy, sân bay còn cung cấp nhiều lựa chọn quốc tế và đồ ăn nhanh để phục vụ hành khách đa quốc gia. Ảnh: Moodie Davitt
6. Sân bay quốc tế Munich (Đức)
Ẩm thực tại sân bay Munich mang đậm bản sắc vùng Bavaria, giúp hành khách trải nghiệm văn hóa ẩm thực Đức trước khi cất cánh. Munich nổi tiếng với lễ hội bia và sân bay cũng mang điều đó vào trải nghiệm cho hành khách. Tại đây có beer garden ngoài trời, nơi mọi người có thể thưởng thức bia tươi Đức cùng xúc xích, bánh pretzel, thịt nướng trước chuyến bay.
Bên cạnh ẩm thực địa phương, sân bay cũng cung cấp lựa chọn quốc tế như pizza, pasta, burger và các món ăn châu Á, đáp ứng nhu cầu hành khách toàn cầu. Các quán cà phê phục vụ espresso, cappuccino cùng bánh ngọt cũng rất phổ biến, phù hợp cho những bữa ăn nhanh. Ảnh: Food & Wine
7. Sân bay quốc tế Tokyo Narita (Nhật Bản)
Narita có hơn 80 điểm ăn uống, chủ yếu là ẩm thực mang đậm tinh thần ẩm thực Nhật Bản: tinh tế, đa dạng và chất lượng. Hành khách dễ dàng thưởng thức những món ăn truyền thống như sushi, sashimi, ramen, tempura hay mì udon, soba. Các nhà hàng như Sushi Kyotatsu phục vụ sushi tươi tại quầy, mang đến trải nghiệm gần giống như ở trung tâm Tokyo.
Các chuỗi nhà hàng quốc tế nổi tiếng gồm McDonald's, Subway, Starbucks, Freshness Burger, Tang Dynasty Toshomen (món Trung Quốc), Jai Thai... thích hợp với những hành khách đa quốc tịch và muốn ăn nhanh. Ảnh: Tripadvisor
8. Sân bay quốc tế London Heathrow Airport (Anh)
Ẩm thực tại sân bay Heathrow mang tính quốc tế cao, với các món Italy, Nhật Bản, Trung Đông, Ấn Độ, Trung Quốc. Sân bay có nhiều lựa chọn ăn nhanh và tiện lợi từ các chuỗi toàn cầu như Pret A Manger, Wagamama hay Caffè Nero.
Đồ ăn cao cấp có thương hiệu nổi tiếng như Gordon Ramsay Plane Food, với thực đơn hiện đại với phong cách ẩm thực Anh - châu Âu. Ngoài ra, các quán pub kiểu Anh cũng phục vụ những món quen thuộc như fish and chips, bánh mì kẹp và bia tươi, giúp hành khách trải nghiệm văn hóa địa phương ngay tại sân bay. Ảnh: The Sun
9. Sân bay quốc tế Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ)
Điểm nổi bật nhất ở đây là các món ăn truyền thống Thổ Nhĩ Kỳ. Hành khách có thể thưởng thức bánh mì kebab với nhiều biến tấu, từ döner kebab đến shish kebab, hay pide (pizza kiểu Thổ), lahmacun và cơm pilaf. Các nhà hàng như Simit Sarayı mang đến trải nghiệm ẩm thực địa phương với bánh mì vòng simit, trà Thổ Nhĩ Kỳ và các món ăn nhẹ truyền thống với vị đậm đà, sử dụng nhiều gia vị như thì là, ớt và thảo mộc.
Bên cạnh đó, sân bay cũng có nhiều đồ ngọt như baklava, món bánh nổi tiếng làm từ lớp bột mỏng, mật ong và hạt dẻ, hay Turkish delight (kẹo lokum). Ngoài ẩm thực địa phương, Istanbul Airport còn quy tụ nhiều chuỗi nhà hàng quốc tế. Ảnh: Moodie Davitt
10. Sân bay quốc tế Houston George Bush (Mỹ)
Ẩm thực tại sân bay George Bush phản ánh rõ nét sự đa dạng văn hóa của thành phố Houston, nơi hội tụ nhiều cộng đồng quốc tế. Tại đây, hành khách có thể dễ dàng tìm thấy các món ăn nhanh tiện lợi hay các nhà hàng mang phong cách ẩm thực đặc trưng của Mỹ và thế giới.
Một trong những điểm nổi bật là các món đậm chất Texas như barbecue (thịt nướng kiểu Mỹ), burger và steak với khẩu phần lớn và hương vị đậm đà. Bên cạnh đó, do Houston có ảnh hưởng mạnh từ văn hóa Mexico, hành khách cũng có thể thưởng thức các món Tex-Mex như taco, burrito và nachos tại nhiều quầy ăn nhanh. Sân bay còn nhiều chuỗi thương hiệu quen thuộc như Starbucks, Subway hay Popeyes, đáp ứng nhu cầu ăn nhanh và tiện lợi. Ảnh: Eater
Tâm Anh tổng hợp