10 sai lầm khiến khách 'mất tiền oan' ở Nhật Bản

Ăn uống tại khu du lịch, chỉ mua đồ ở cửa hàng tiện lợi hay đổi tiền tại sân bay là những thói quen khiến ngân sách chuyến đi tăng cao.

Naki, chuyên gia du lịch bản địa tại Tokyo, chỉ ra các sai lầm phổ biến và gợi ý cách giúp khách quốc tế tối ưu chi phí khi đến xứ sở mặt trời mọc.

1. Dùng bữa tại các nhà hàng đắt đỏ ở khu vực du lịch

Tại chợ Tsukiji, các cửa hàng chuyên phục vụ khách du lịch có thể tính phí đến 4.400 yen cho mỗi tô hải sản. Trong khi đó, ngay tại khu vực này, các điểm ăn địa phương như Matako Yaunten chỉ thu 800 yen (140.000 đồng) cho món tương tự. Tại Asakusa, giá ở các nhà hàng phục vụ du khách thường cao gấp đôi mức thông thường. Naki gợi ý khách sử dụng trang Tabelog để kiểm tra mức giá dự kiến và xếp hạng sao của các điểm ăn uống. Những cơ sở đạt từ 3 sao trở lên thường đảm bảo về chất lượng dịch vụ.

2. Chỉ mua sắm ở cửa hàng tiện lợi

Dù tiện lợi, giá tại các cửa hàng tiện ích thường cao hơn siêu thị khoảng 30%. Qua đối chiếu các mặt hàng như trà, mì ly, khoai tây chiên, cà phê và bia, mức chênh lệch có thể lên tới 221 yen (38.000 đồng) cho cùng một loại sản phẩm. Các hệ thống siêu thị như Aeon, Seiyu hay My Basket thường mở cửa muộn, cung cấp đa dạng thực phẩm phù hợp làm quà lưu niệm hơn.

Một cửa hàng tiện lợi ở Tokyo. Ảnh: Pour Japan

3. Mua thẻ SIM tại sân bay

Thẻ SIM tại sân bay thường rất đắt nên Naki khuyên mua trước, đặc biệt là eSIM có thể mua trực tuyến và kích hoạt ngay khi đến Nhật Bản, giúp tiết kiệm thời gian chờ đợi.

4. Không sử dụng mua sắm miễn thuế

Nhiều du khách không biết tối ưu hệ thống miễn thuế, dẫn đến mất 10% thuế tiêu thụ. Du khách ở lại dưới 6 tháng, mua từ 5.000 yen trở lên tại cùng cửa hàng trong ngày sẽ được miễn thuế.

Hai hình thức miễn thuế ở Nhật là miễn ngay tại chỗ hoặc hoàn lại tại sân bay. Các cửa hàng khuyến nghị gồm Bic Camera và Yodobashi Camera cho đồ điện tử và quà lưu niệm; Don Quijote cho thực phẩm; Matsumoto Kiyoshi cho hàng hóa hàng ngày. Quy trình đơn giản khi du khách chỉ cần xuất trình hộ chiếu nhưng không được mở hàng ở Nhật Bản.

5. Ăn tối giá cao

Tại cùng nhà hàng, giá bữa tối thường cao hơn bữa trưa. Ví dụ, tại Yakiniku King, bữa trưa ăn thỏa thích là 2.000 yen (340.000 đồng), nhưng bữa tối hơn 3.000 yen (500.000 đồng). Tại nhà hàng sushi cao cấp, bữa trưa có thể 3.000 yen, bữa tối 8.000 yen (1,3 triệu đồng). Naki khuyên nên kiểm tra giờ ăn trưa để thưởng thức hương vị Nhật Bản đích thực với giá tốt, kết hợp tham quan buổi sáng hoặc tối và thư giãn lúc trưa như cách người dân địa phương thường làm.

6. Ở những nơi có vị trí quá tốt

Khách sạn ở trung tâm Shinjuku hoặc Ginza tiện lợi nhưng đắt đỏ. Naki cho biết giá thuê khách sạn ở Shinjuku cuối tuần khoảng 26.000 yen (4,4 triệu đồng) cho hai người - khu Kamata chỉ 16.000 yen (2,7 triệu đồng). Hệ thống tàu điện ở Tokyo rất tiện lợi nên từ Kamata, du khách có thể tới Shinjuku sầm uất chỉ trong 23 phút. Naki khuyên du khách có thể chọn địa điểm xa nhưng giới hạn tới trung tâm khoảng 20 phút.

Khu Shinjuku buổi tối. Ảnh: Real Estate Japan

7. Ăn sáng tại khách sạn

Gói bữa sáng khách sạn thường tốn thêm 2-3.000 yen. Naki gợi ý các quán cà phê địa phương rẻ và ngon hơn như set buổi sáng tại Komeda Coffee khi du khách chỉ cần mua đồ uống để được tặng bánh mì nướng và trứng miễn phí, tổng khoảng 600 yen (100.000 đồng), ngay cả kem soda cũng chỉ 720 yen (120.000 đồng). Điều này giúp du khách có trải nghiệm địa phương đích thực.

8. Đổi tiền tại sân bay

Tỷ giá tại sân bay với phí cao nên du khách có thể đổi ở địa điểm trong thành phố hoặc sử dụng ATM 7-Eleven hoạt động 24/7. Du khách nên chuẩn bị khoảng 5.000 yen (850.000 đồng) tiền mặt mỗi ngày để chi tiêu.

9. Không mua vé tham quan trước

Vé trong ngày thường đắt hơn và có nguy cơ hết. Ví dụ, Tokyo Sky Tree có giá vé trong ngày 3.500 yen (590.000 đồng) nhưng vé đặt trước chỉ 3.100 yen (520.000 đồng).

10. Du lịch mùa cao điểm

Mùa cao điểm làm mọi thứ đắt hơn từ khách sạn, chuyến bay, phí tham quan. Các thời gian cần tránh để tiết kiệm chi phí gồm mùa hoa anh đào (cuối tháng 3 đến tháng 4), Tuần lễ Vàng (cuối tháng 4 đến đầu tháng 5), giữa tháng 8, Giáng sinh và năm mới. Naki gợi ý tháng 6, 9 và 11 với thời tiết tốt, ít đông đúc, giá thấp, dễ chụp ảnh và trải nghiệm địa phương hơn.

Hoài Anh (Theo House Japan)