10 sai lầm khiến bạn kém hấp dẫn

Không chỉ cách ăn mặc, cử chỉ, điệu bộ mà nội dung nói ra cũng thể hiện bạn là người thu hút người khác hay ngược lại.

Không tự tin khi giới thiệu về mình

Giới thiệu mình với người mới gặp không dễ dàng. Nhiều người chọn cách vẫy tay rồi ngồi yên lặng trong góc tối. Nhưng tại sao bạn phải tỏ ra khép kín và không quan tâm ai. Hãy nói "Xin chào!", bắt tay mọi người và giao tiếp bằng mắt.

Ảnh minh họa: Brightside.

Không giới thiệu người bạn đi cùng với mọi người

Bạn đang đi dạo với một người bạn của mình. Gặp người quen, bạn quay sang nói chuyện với người đó, để bạn mình lúng túng đứng bên cạnh.

Điều này dễ khiến người bạn đó nghĩ rằng bạn xấu hổ khi thân thiết với họ. Chỉ cần giới thiệu đơn giản "Đây là Alex" và nói tên người quen với bạn. Việc này rất đơn giản, nhưng mọi người sẽ thấy thoải mái hơn, đặc biệt là người mới vào công ty.

Quên tên người khác

Bạn luôn biện minh mình có trí nhớ tồi, nhưng đó chỉ là một cái cớ. Mọi người có thể sẽ nghĩ bạn hợm hĩnh, kiêu kỳ.

Dale Carnegie, tác giả cuốn sách Đắc nhân tâm (How to Win Friends and Influence People) nói rằng tên mình được người khác xướng lên là một âm thanh ngọt ngào nhất trong bất kỳ ngôn ngữ nào.

Có một số kỹ thuật đơn giản để nhớ tên. Nếu đối phương giới thiệu với bạn: "Xin chào, tôi là Alex", bạn nên đáp "Xin chào Alex". Sau đó, bạn lặp lại tên của người ấy trong cuộc trò chuyện vài lần để không quên.

Nói những điều không ai quan tâm

Đừng say mê phân tích về phương pháp của đạo diễn nếu những người bạn không thích phim. Đừng nói về dinh dưỡng thể thao nếu họ không phải vận động viên. Không ai cần một cuộc đối thoại lãng phí hơi thở. Những người xung quanh sẽ càng ngày càng ít trò chuyện với một người hay nói như vậy.

Hãy làm những người quanh bạn tham gia vào cuộc trò chuyện bằng cách nói điều đa số đều quan tâm. Nếu không ai hỏi trong lúc bạn thao thao nói và chuyển sang đề tài khác ngay sau đó, có lẽ họ chỉ không muốn ngắt lời bạn vì lịch sự.

Chỉ nói về bản thân

Hãy tưởng tượng, bạn tâm sự với một người về việc đã "chiến đấu" với chồng thế nào, hiện tại đang lo lắng ra sao. Đột nhiên người đó kể về chuyện mâu thuẫn với chồng của cô ấy, quên hết câu chuyện của bạn.

Một người như vậy dễ khiến người khác cảm thấy phiền phức. Bạn sẽ thu hút hơn nếu thể hiện sự quan tâm đến họ. Nhờ vậy, họ cũng sẽ chú ý đến bạn hơn.

Nói xấu người khác

Sẽ rất vui khi cùng nhau cười chị đồng nghiệp mặc bộ trang phục lố bịch, vì đó là cách dễ nhất để hai người có điểm chung. Tuy nhiên, hôm nay bạn cười người khác, ngày mai rất có thể có người cười bạn. Nên nhìn vào ưu điểm của người khác và tôn trọng họ.

Trả lời cộc lốc

Trả lời cộc lốc khiến người khác nghĩ bạn quá xấu hổ hoặc không muốn nói chuyện.

Nên tạo cơ hội cho cuộc trò chuyện của bạn phát triển. Hãy thử nói thế này: "Tôi ở Cyberbourough, cách không xa Chicago. Tôi là chuyên gia IT duy nhất ở đó".

Ảnh minh họa: Brightside.

Nói nhỏ, ấp úng

Một người nói lắp hoặc nói nhỏ rất khó nghe vì có thể chính họ cũng đang nghi ngờ những gì mình nói có ai quan tâm không.

Dù bạn nói gì, là một câu chuyện, một câu hỏi hay đơn giản là lời cảm ơn, hãy nhìn vào người đối diện mà nói to và rõ ràng.

Phàn nàn

Đừng ngại nói về vấn đề của bạn. Một người luôn hoàn hảo thực sự là người đáng ngờ.

Bạn bè sẽ sẵn lòng giúp đỡ bạn hoặc cho lời khuyên. Tuy nhiên, đừng phàn nàn quá nhiều với hy vọng họ sẽ thương hại bạn hết lần này đến lần khác.

Ảnh minh họa: Brightside.

Không có chính kiến

Một người không có quan điểm riêng sẽ không để lại dấu ấn trong ký ức của người khác.

Tốt nhất, bạn nên cởi mở khi nói về các nguyên tắc của mình, tuân theo các nguyên tắc đó và không ngần ngại thể hiện lập trường của mình (đôi khi chống lại số đông).

Nhật Minh (Theo Brightside)