10 quy tắc sống của vợ chồng Justin Bieber

Nhà "hoàng tử nhạc pop" Justin Bieber đề ra 10 điều để theo đuổi chất lượng sức khỏe thể chất - tinh thần.

Trên Instagram ngày 14/9, Justin Bieber, 31 tuổi, gây chú ý khi giới thiệu bộ quy tắc của gia đình. 10 quy tắc của gia đình Bieber lần lượt gồm: Trân trọng sự nghỉ ngơi như một hình thức tôn thờ; Trân trọng tuổi thọ và nhịp sống bền vững; Trân trọng chất lượng và sự xuất sắc trong công việc; Sự đổi mới và thúc đẩy trải nghiệm cá nhân; Sức khỏe và thể chất lành mạnh; Sự vĩnh bền và sáng tạo phục vụ nhân loại; Đề cao sự hào phóng và sẵn lòng trao thời gian, tiền bạc và lòng tôn trọng đến mọi người; Xem cuộc sống là món quà và bày tỏ biết ơn hàng ngày; Tin tưởng nhân phẩm và giá trị vĩnh hằng của con người.

Phần lớn nội dung tập trung vào lối sống, công việc và cách xử sự với mọi người. Hiện bài viết thu hút hơn 250.000 lượt thích, nhận nhiều lời khen từ công chúng. Nhiều người cho rằng đây cũng là những nguyên tắc vợ chồng Justin Bieber - Hailey Bieber giáo dục con. Cả hai có một con trai là bé Jack Blues Bieber, một tuổi.

10 điều trong bộ quy tắc của gia đình Bieber. Ảnh: Instagram/ Justin Bieber

Bài đăng trùng dịp cặp sao kỷ niệm tám năm cưới. Cả hai kết hôn ngày 13/9/2018 thông qua một buổi lễ ở tòa án tại Manhattan, Mỹ. Một năm sau, Justin và Hailey tổ chức đám cưới lần hai tại bang South Carolina. Hôn lễ sau long trọng hơn lần đầu, có khoảng 150 khách tham dự. Tháng 5/2024, hai người làm lễ gia hạn lời thề hôn nhân, đồng thời thông báo tin Hailey mang thai. Ba tháng sau, bé Jack chào đời.

Những tháng gần đây, Justin và Hailey liên tục vướng tin "rạn nứt", "sắp ly hôn". Tháng 7, "hoàng tử nhạc pop" phát hành album Swag gồm 21 ca khúc xoay quanh khó khăn trong hôn nhân, tình yêu dành cho mẹ con Hailey và những suy tư trong cuộc sống. Swag đạt thành tích tốt sau khi ra mắt, được chuyên trang Pitchfork chấm 7,3 điểm. Giới chuyên môn nhận xét các sáng tác mới của Justin "ấm áp, vui tươi nhưng có chút gì đó lạc lõng".

Vợ chồng Justin Bieber trong bài đăng mới nhất. Ảnh: Instagram/ Justin Bieber

Đầu tháng 9, Justin Bieber khiến khán giả bất ngờ khi ra mắt album tiếp theo - Swag II. Anh tiếp tục nhắc về chuyện tình cảm trong một số sáng tác, những suy nghĩ về việc làm cha. Trong bài hát Love Song, anh tri ân mối quan hệ lâu năm với Hailey, cho rằng thời gian trở nên đẹp hơn khi ở bên cô và muốn trở thành "mọi thứ em cần".

Justin Bieber sinh năm 1994, là ca sĩ nổi tiếng người Canada, một trong những nghệ sĩ bán đĩa nhạc chạy nhất thế giới. Trong 14 năm sự nghiệp, anh nhận được nhiều giải thưởng, gồm 22 kỷ lục Guinness thế giới, hai giải Grammy, 18 giải AMAs, 22 giải MTV EMAs, sáu giải MTV VMAs. Tạp chí Time từng vinh danh Bieber là một trong "100 người có ảnh hưởng nhất thế giới" năm 2011.

Trích MV "Yukon" của Justin Bieber MV "Yukon" của Justin Bieber có sự xuất hiện của mẹ con Hailey Bieber nhưng không lộ mặt em bé. Video: YouTube/ Justin Bieber

Phương Thảo (theo People, Us Weekly)