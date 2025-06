10 quốc gia hòa bình nhất thế giới

Các quốc gia với tỷ lệ tội phạm thấp, không tham gia vào các xung đột chính trị như Iceland, Singapore được đánh giá trong top 10 nơi hòa bình nhất thế giới 2025.

Theo Global Peace Index (Chỉ số hòa bình toàn cầu - GPI), bảng xếp hạng các quốc gia hòa bình nhất thế giới 2025 có sự góp mặt của nhiều cái tên quen thuộc như Iceland, Đan Mạch, Singapore. GPI do Viện Kinh tế và Hòa bình (IEP), tổ chức phi chính phủ tại Australia, thực hiện, xếp hạng 163 quốc gia và vùng lãnh thổ, chiếm 99,7% dân số thế giới, dựa trên 23 chỉ số như tỷ lệ tội phạm, xung đột, khủng bố và ổn định chính trị.

Báo cáo được phát hành hàng năm từ năm 2007 với sự tư vấn của các chuyên gia hòa bình quốc tế cùng dữ liệu từ Economist Intelligence Unit, cơ quan phân tích và nghiên cứu của tờ Economist. Cách đánh giá hòa bình thông qua hai chỉ số phụ gồm hòa bình nội bộ (60% trọng số) và hòa bình bên ngoài (40% trọng số), sử dụng các chỉ số định lượng và định tính được chuẩn hóa trên thang điểm 1-5.

Dưới đây là danh sách 10 quốc gia dẫn đầu bảng xếp hạng năm 2025.

1. Iceland

Điểm GPI: 1.095 - giữ nguyên so với năm 2024.

Iceland giữ vững vị trí quốc gia hòa bình nhất thế giới trong 17 năm liên tiếp. Quốc gia này đạt điểm xuất sắc ở cả ba lĩnh vực, đặc biệt là Xung đột đang diễn ra với điểm hoàn hảo 1.000 - không tham gia vào xung đột nội địa hay quốc tế.

Blue Lagoon nổi tiếng ở Iceland. Ảnh: Headout

Vị trí này phản ánh các thể chế mạnh mẽ của Iceland, tỷ lệ tội phạm thấp, quân sự hóa tối thiểu và mức độ tin cậy xã hội cao. Iceland cũng đứng đầu toàn cầu về An toàn và An ninh, trở thành quốc gia an toàn nhất thế giới vào năm 2025. Với cảnh quan ngoạn mục như đồng cỏ, núi lửa và suối nước nóng, Iceland là điểm đến lý tưởng cho người muốn định cư ở nơi an toàn nhất thế giới dù chi phí sinh hoạt khá cao.

2. Ireland

Điểm GPI: 1.260 - giữ nguyên so với năm 2024.

Ireland tiếp tục giữ vị trí gần đầu GPI với thế mạnh trong lĩnh vực Quân sự hóa - xếp thứ 5 toàn cầu và cải thiện trong chỉ số An toàn và An ninh. Điểm số được cải thiện nhờ giảm khủng bố chính trị và nhận thức tốt hơn về tội phạm. Sự trung lập toàn cầu, tỷ lệ giam giữ thấp và các thể chế dân chủ hiệu quả góp phần tạo nên môi trường hòa bình.

3. New Zealand

Điểm GPI: 1.282 - tăng hai bậc so với năm 2024.

New Zealand là quốc gia hòa bình nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương và thứ ba toàn cầu. Quốc gia này cải thiện ở cả chỉ số Xung đột đang diễn ra và An toàn và An ninh với mức độ hòa bình tổng thể tăng 3,1%.

New Zealand nằm trong số các quốc gia an toàn nhất thế giới vào năm 2025 nhờ làm tốt công tác kiểm soát biểu tình bạo lực và tác động của khủng bố. Với vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, thị trấn thân thiện với gia đình và các hoạt động ngoài trời, New Zealand thu hút những người định cư vì chất lượng sống cao.

4. Áo

Điểm GPI: 1.294 - hạ một bậc so với năm 2024.

Áo vẫn là một trong những quốc gia hòa bình hàng đầu dù giảm một bậc vào năm 2025. Quốc gia này có thành tích mạnh mẽ trong các khía cạnh An toàn và An ninh và Quân sự hóa. Vị trí trung tâm ở châu Âu, môi trường chính trị ổn định và mức độ xung đột nội bộ và quốc tế thấp đã hỗ trợ vị trí cao của Áo.

Thủ đô Vienna của Áo. Ảnh: Kiker Holidays

Thủ đô Vienna được Economist Intelligence Unit xếp hạng là thành phố đáng sống nhất thế giới trong nhiều năm nhưng năm nay đứng thứ hai sau Copenhagen.

5. Thụy Sĩ

Điểm GPI: 1.294 - hạ một bậc so với năm 2024.

Thụy Sĩ, nổi tiếng với sự trung lập và ngoại giao, tiếp tục nằm trong số các quốc gia hòa bình nhất thế giới. Dù giảm một bậc, điểm số tổng thể hầu như không thay đổi.

Thụy Sĩ hưởng lợi từ ổn định chính trị, tỷ lệ tội phạm bạo lực thấp và ít tham gia vào xung đột quốc tế. Quốc gia này cũng đứng thứ 5 toàn cầu về An toàn và An ninh năm nay.

6. Singapore

Điểm GPI: 1.357 - giữ nguyên so với năm 2024.

Singapore là quốc gia hòa bình nhất ở Đông Nam Á và đứng thứ sáu toàn cầu. Quốc gia này đạt thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực Xung đột đang diễn ra và An toàn và An ninh. Quốc gia này cũng trong top những nước an toàn nhất thế giới, phản ánh tỷ lệ tội phạm thấp, ổn định chính trị và quản lý hiệu quả. Singapore hấp dẫn khách quốc tế lẫn các nhà đầu tư nhờ nền kinh tế phát triển dù chi phí sinh hoạt cao.

Bên trong sân bay Changi. Ảnh: WSJ

7. Bồ Đào Nha

Điểm GPI: 1.371 - tăng một bậc so với năm 2024.

Bồ Đào Nha đã dần trở lại top 10 trong những năm gần đây nhờ cải thiện nhận thức về tội phạm và ổn định chính trị. Việc tăng một bậc vào năm 2025 cho thấy sự đầu tư nhất quán vào phát triển xã hội hòa bình và an ninh nội địa. Quốc gia này thu hút khách du lịch và người muốn định cư nhờ cảnh quan như làng Camara de Lobos cùng chất lượng sống cao.

8. Đan Mạch

Điểm GPI: 1.393 - giảm một bậc so với năm 2024.

Đan Mạch vẫn là một trong những quốc gia dẫn đầu về hòa bình nhưng giảm một bậc do suy giảm nhẹ trong lĩnh vực Quân sự hóa. Giống như nhiều quốc gia châu Âu, Đan Mạch đối mặt với nhu cầu tăng chi tiêu quốc phòng và các mối quan ngại an ninh khu vực.

Khu phố Nyhavn nổi tiếng với những ngôi nhà màu sắc ven sông ở Đan Mạch. Ảnh: Expedia

Xếp thứ 6 toàn cầu về An toàn và An ninh Xã hội, Đan Mạch được đánh giá là quốc gia có chất lượng sống tốt nhất thế giới với các yếu tố như chi phí sinh hoạt, thị trường việc làm và chăm sóc y tế.

9. Slovenia

Điểm GPI: 1.409 - giữ nguyên so với năm 2024.

Slovenia giữ vững vị trí trong top 10 nhờ có tỷ lệ tội phạm bạo lực thấp, bất ổn chính trị tối thiểu và mức độ tham gia quân sự hạn chế. Với vị trí thứ 6 toàn cầu về Quân sự hóa, quốc gia này được coi là viên ngọc ẩn của châu Âu với cảnh quan tuyệt đẹp, thu hút du khách quốc tế.

10. Phần Lan

Điểm GPI: 1.420 - tăng một bậc so với năm 2024.

Phần Lan trở lại top 10 nhờ cải thiện trong nhận thức về tội phạm và giảm mức độ khủng bố chính trị. Quốc gia này đứng thứ ba toàn cầu về khía cạnh An toàn và An ninh, dù phải đối mặt với môi trường an ninh phức tạp ở Bắc Âu. Phần Lan còn liên tục được xếp hạng là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, thu hút người nước ngoài tìm kiếm chất lượng sống cao.

Hoài Anh (Theo Business Insider, Visit of Humanity)