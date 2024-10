10 quốc gia an toàn nhất để du lịch năm 2025

Thế giới đối mặt với nhiều biến động từ chiến tranh đến khủng bố, bất ổn dân sự nhưng du lịch toàn cầu vẫn phát triển mạnh, với lượng khách quốc tế năm 2024 tăng 11% so với 2023. Tuy nhiên, du khách cần thận trọng và cập nhật thông tin về những điểm đến an toàn. Danh sách các quốc gia an toàn nhất thế giới năm 2025 đã được công ty bảo hiểm du lịch Berkshire Hathaway Travel Protection (BHTP) tại Mỹ công bố giữa tháng 10.

Iceland đứng đầu bảng xếp hạng năm nay, tăng 8 bậc so với năm ngoái. Quốc gia này chỉ có một con đường chính - đường vành đai chạy quanh đảo, kết nối hầu hết khu vực phổ biến. Do đó, tình trạng tắc đường hầu như không xảy ra, giảm đáng kể nguy cơ gặp tai nạn giao thông.

Iceland xếp thứ 5 về chỉ số an toàn liên quan đến tội phạm bạo lực; thứ 7 về chỉ số an toàn khủng bố và thứ 4 về chỉ số an toàn giao thông. Ảnh: BHTP