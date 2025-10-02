10 phường có nhiều người vi phạm giao thông nhất cả nước

Trên cơ sở phân tích dữ liệu tập trung, Cục CSGT thống kê 10 xã, phường có nhiều người vi phạm giao thông nhất, đứng đầu là Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.

Số liệu được Cục Cảnh sát giao thông (Cục CSGT, Bộ Công an) thống kê từ ngày 1/7 đến 1/9. Các trường hợp vi phạm đều thường trú tại các xã, phường, đã nộp phạt, được ghi nhận vào cơ sở dữ liệu về xử phạt vi phạm hành chính và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo đó, đơn vị có nhiều người vi phạm giao thông nhất là phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên với 2.189 trường hợp. Kế đến là phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh với 1.768 và phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh 1.609 trường hợp.

Hệ thống camera giám sát trật tự an toàn đô thị trên địa bàn TP Thái Nguyên. Ảnh: Thái Nguyên

Tại Đà Nẵng, phường Thanh Khê có số người vi phạm nhiều nhất là 1.558; tiếp theo là phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai với 1.482; phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk với 1.478 người.

Bốn vị trí còn lại đều là các phường của TP HCM, trong đó phường Chánh Hưng có 1.467 trường hợp, phường Bình Đông 1.466, phường Phú Định 1.437 và phường Bình Hưng Hòa có 1.428.

Cục CSGT đánh giá việc phân tích hệ thống cơ sở dữ liệu về trật tự an toàn giao thông rất hữu ích cho công tác chỉ đạo, phòng ngừa vi phạm, giảm thiểu tai nạn, từ đó có các giải pháp đồng bộ lập lại trật tự an toàn giao thông.

Thời gian tới, Cục sẽ thường xuyên công bố số liệu về trật tự an toàn giao thông để người dân và các cấp chính quyền nắm bắt, có biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn trên địa phương mình.

Việt An