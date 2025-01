10 phim Hollywood về vượt qua nghịch cảnh

"The Shawshank Redemption", "The Pursuit of Happyness" truyền động lực sống và đứng lên sau thất bại.

Cuộc sống luôn có những áp lực mỗi người cần đối mặt và vượt qua, trong công việc lẫn mối quan hệ xã hội. Ở lĩnh vực điện ảnh, nhiều tác phẩm khai thác chủ đề về sức mạnh nội tại của con người. Trang Collider điểm qua các tác phẩm Hollywood được khán giả và giới chuyên môn đánh giá cao về nội dung.

1. The Shawshank Redemption (1994)

Phim của đạo diễn Frank Darabont kể về nhân viên ngân hàng tên Andy Dufresne (Tim Robbins), vào tù vì bị cáo buộc giết vợ. Tại nhà tù Shawshank, anh kết bạn với Red (Morgan Freeman).

Đây được xem như bộ phim hay nhất mọi thời, là tác phẩm khán giả nên xem ít nhất một lần. Phim gợi suy ngẫm về sức mạnh của niềm hy vọng, giữ vững bản sắc cá nhân dưới áp bức. Qua câu chuyện về tình bạn của Andy và Red, nhà làm phim khắc họa sự chân thành và nỗ lực tái hòa nhập với xã hội, ngay khi con người đang trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất.

2. 12 Years a Slave (2013)

Phim do Steve McQueen đạo diễn, về nhạc công Solomon Northup (Chiwetel Ejiofor đóng) bị bắt cóc và bán làm nô lệ. Tác phẩm thắng giải Phim hay nhất Oscar 2014 lên án sự phi nhân tính của chế độ nô lệ, đồng thời khẳng định giá trị của tự do và nhân phẩm. Phim mang tính thời đại, đặt ra những câu hỏi về phân biệt chủng tộc, quyền bình đẳng và trách nhiệm của mỗi người trong việc xây dựng xã hội công bằng.

3. The Elephant Man (1980)

Tạo hình của tài tử John Hurt trong vai Joseph Merrick ở "The Elephant Man". Ảnh: Universal Pictures

Phim do David Lynch đạo diễn, dựa trên cuộc đời có thật của Joseph Merrick (do John Hurt thủ vai), người đàn ông bị biến dạng nghiêm trọng vào cuối thế kỷ 19. Tác phẩm kể câu chuyện cảm động về sự đối lập giữa vẻ ngoài dị dạng và tâm hồn cao quý. Dù bị xã hội ruồng bỏ, Joseph vẫn giữ vững phẩm giá và nhân cách, khơi gợi sự đồng cảm từ người xem. Bên cạnh Joseph, vai bác sĩ Frederick Treves (Anthony Hopkins đóng) gây ấn tượng với lòng trắc ẩn và tình thương vô bờ bến với những phận đời khốn khổ.

4. Good Will Hunting (1997)

Dự án do Gus Van Sant chỉ đạo, kể về Will (Matt Damon), thanh niên nổi loạn có tài năng toán học. Trong khi loay hoay tìm hướng đi, Will gặp nhà tâm lý học Sean Maguire (do Robin Williams thủ vai), hỗ trợ anh đối mặt tổn thương trong quá khứ và nỗi sợ thất bại. Phim gửi thông điệp về chữa lành tổn thương qua việc tâm sự, bày tỏ cảm xúc với người xung quanh. Kịch bản do Matt Damon và Ben Affleck viết, nhận giải Oscar 2000. Các nhân vật được xây dựng đa chiều, giúp khán giả kết nối với câu chuyện của họ.

5. The Pursuit of Happyness (2006)

Phim của Gabriele Muccino xoay quanh nhân viên bán hàng Chris Gardner (Will Smith thủ vai), bỗng dưng trở thành người vô gia cư và phải chăm đứa con trai nhỏ sau khi "nướng" toàn bộ tiền tiết kiệm của gia đình vào một vụ đầu tư thất bại. Dù Gardner đối mặt sự thất bại, không chốn dung thân, anh vẫn tìm cách vượt qua bằng cách cân bằng công việc, giữ vững tinh thần lạc quan. Diễn xuất của Will Smith biến The Pursuit of Happyness thành tác phẩm đáng xem nhiều lần.

6. Rocky (1976)

Phim về tay đấm Rocky Balboa, xuất phát điểm là người đòi nợ thuê. Một ngày nọ, anh bất ngờ được nhà vô địch quyền Anh hạng nặng thế giới Apollo Creed (Carl Weathers) chọn làm đối thủ. Nhận ra đây chính là cơ hội để thay đổi số phận, Rocky ngày đêm khổ luyện để chứng minh cho mọi người thấy mình không phải kẻ thất bại. Tác phẩm của đạo diễn John G. Avidlsen trở thành dự án thay đổi cuộc đời tài tử Sylvester Stallone. Diễn viên lúc đó đang chật vật tìm kiếm tên tuổi, và Rocky đưa ông lên tầm ngôi sao quốc tế.

7. Erin Brockovich (2000)

Tác phẩm kể câu chuyện có thật về Erin Brockovich (Julia Roberts đóng), bà mẹ đơn thân chiến thắng trong vụ kiện một công ty hóa chất gây ô nhiễm nguồn nước với nguy cơ gây chết người hàng loạt ở địa phương. Bộ phim kể câu chuyện truyền cảm hứng về một người làm nên những điều phi thường. Với sự kiên trì và quyết tâm, Erin đối đầu tập đoàn lớn, bất chấp việc không có kiến thức pháp lý. Đạo diễn Steven Soderbergh khắc họa cuộc chiến không khoan nhượng của Erin, khi cô can đảm vượt mọi khó khăn để bảo vệ quyền lợi của cộng đồng.

8. Cast Away (2000)

Tác phẩm của đạo diễn Robert Zemeckis xoay quanh câu chuyện về "Robinson trên đảo hoang" thời hiện đại. Nhân viên của hãng FedEx là Chuck Noland (Tom Hanks thủ vai) bị mắc kẹt trên một hoang đảo sau tai nạn máy bay. Tại đây, anh phải học cách sống sót trong thiên nhiên như người tiền sử.

Phim mô tả nỗi cô đơn, sự mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần của Chuck, gây xúc động với diễn xuất của Tom Hanks. Để vượt qua nỗi buồn xa nhà và người yêu, Chuck làm bạn với quả bóng chuyền mà ông tìm được - tượng trưng cho hy vọng, niềm tin về cuộc sống của nhân vật, để anh không cảm thấy đơn độc.

9. The Martian (2015)

The Martian mang đến thông điệp nhân văn về ý chí và nghị lực của con người khi phải đối mặt với cái chết, sự cô đơn. Đạo diễn Ridley Scott biết cách dung hòa tình tiết để phim không trở nên bi lụy, lồng ghép những trường đoạn hồi hộp, căng thẳng. Matt Damon bộc lộ chiều sâu tâm lý của nhân vật Watney qua ánh mắt và giọng nói. Ngoài ra, phim gây ấn tượng với phần hình ảnh, làm tăng sức hấp dẫn cho cốt truyện.

10. Hacksaw Ridge (2016)

Câu chuyện kể về Desmond T. Doss - lính quân y người Mỹ đầu tiên nhận Huân chương Danh dự thời Thế chiến II dù không chiến đấu trên mặt trận. Anh dùng y thuật và niềm tin mãnh liệt của mình để cứu lấy đồng đội. Phim mô tả nhân vật chính vượt qua rào cản tâm lý trong thời kỳ khó khăn, nhấn mạnh con người có thể vượt qua mọi trở ngại tưởng chừng như không thể bằng cách tin vào bản thân.

