10 phim Hàn lên sóng tháng 12

Phần hai của "Money Heist: Korea", "Đoạt hồn"... lên sóng truyền hình Hàn Quốc trong tháng 12.

Công thức cho lời từ biệt

Kênh: Watcha

Ngày phát sóng: 1/12

Trailer 'Công thức cho lời từ biệt' Video: WOriginal

Phim xoay quanh cuộc sống của vợ chồng Chang Wook (Han Suk Kyu) và Da Jung (Kim Seo Hyung). Chang Wook là phiên dịch viên kiêm giảng viên tài năng nhưng vụng về chuyện bếp núc. Da Jung mắc ung thư giai đoạn cuối. Từ chỗ chỉ biết nấu mì ăn liền, Chang Wook quyết học nấu ăn để chăm sóc Da Jung. Mỗi món làm ra như lời từ biệt của anh dành cho vợ.

Tác phẩm do Lee Ho Jae, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Kang Chang Rae từng lấy nhiều nước mắt của độc giả.

Connect

Kênh: Disney+

Ngày phát sóng: 7/12

Trailer phim "Connect" Video: Disney

Phim hành động, ly kỳ được chuyển thể từ webtoon cùng tên, kể về cuộc đối đầu của một dị nhân với kẻ giết người hàng loạt. Dong Soo (Jung Hae In) là dị nhân có khả năng tự chữa lành vết thương cho mình. Anh từng bị bắt cóc và lấy đi một bên mắt. Sau đó, anh phát hiện mắt mình được ghép cho Jin Seop ( Go Kyung Pyo) - kẻ giết người hàng loạt từng gây chấn động Hàn Quốc.

Phim do Takashi Miike - được mệnh danh bậc thầy thể loại phim hành động, bí ẩn của Hàn - đạo diễn.

Lệnh cấm hôn

Kênh: MBC

Ngày phát sóng: 9/12

Trailer 'Lệnh cấm hôn' Video: MBC

Phim xoay quanh lệnh cấm hôn của Lee Heon (Kim Young Dae) - ông vua si tình của triều đại Joseon. Đau khổ trước sự ra đi của hoàng hậu bảy năm trước, vua ban hành lệnh cấm kết hôn trên toàn đất nước. Mọi thứ thay đổi khi kẻ lừa đảo Ye So Rang (Park Ju Hyun) xuất hiện. So Rang khiến Lee Heon tin rằng linh hồn hoàng hậu quá cố đang trú ngụ trong thân xác của cô.

Money Heist: Korea 2

Kênh: Netflix

Ngày phát sóng: 9/12

Trailer 'Money Heist: Korea 2' Video: Netfix

Money Heist: Korea 2 - Khu vực kinh tế chung gồm sáu tập, tiếp tục giải quyết vụ cướp tiền của chính phủ còn dang dở ở phần 1. Khi băng cướp kiểm soát xưởng in tiền của Hàn Quốc thống nhất và các con tin bị mắc kẹt bên trong, cảnh sát phải ngăn chặn bọn chúng. Kẻ chủ mưu mờ ám đứng sau tất cả lộ diện. Dàn diễn viên Yoo Ji Tae, Kim Yun Jin, Park Hae Soo... tiếp tục tham gia.

Hoàn hồn 2: Ánh sáng và Bóng tối

Kênh: tvN

Ngày phát sóng: 10/12

Trailer 'Hoàn hồn 2: Ánh sáng và Bóng tối' Video: tvN

Phim cổ trang giả tưởng kể về các pháp sư trẻ sử dụng năng lực của mình để xây dựng đất nước Daeho. Tuy nhiên, mọi thứ trở nên khó kiểm soát khi thuật hoàn hồn xuất hiện, cho phép linh hồn nhập vào cơ thể người khác.

Ở phần hai, linh hồn của Mu Deok quay trở về với cơ thể ban đầu của mình là sát thủ Nak Soo (Go Yoong Jung). Jang Wook (Lee Jae Wook) cùng hồi sinh nhưng sống trong cô đơn và thù hận. Anh mang trong mình sứ mệnh lớn lao. Phần một từng gây chú ý với tỷ suất người xem trung bình lên tới 9,3%.

Trolley

Kênh: SBS

Ngày phát sóng: 19/12

Trailer 'Trolley' Video: SBS

Phim kể về cuộc sống của vợ chồng Nam Joong Do (Park Hee Soon). Joong Do là nghị sĩ, luôn muốn thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Vợ anh - Kim Hye Ju (Kim Hyun Joo) - điều hành một chuỗi cửa hàng sách cũ. Cô che giấu một bí mật mà ngay cả chồng cũng không biết. Dù chồng là chính trị gia, Hye Ju luôn tìm cách không xuất hiện trước các phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, trong một vụ án, bí mật của cô bị bại lộ.

Mặt trái của mất tích 2

Kênh: tvN

Ngày phát sóng: 19/12

Trailer 'Mặt trái của mất tích 2' Video: tvN

Phim kể về hành trình Kim Woo (Ko Soo), Jang Pan Seok (Heo Jun Ho), Lee Jong Ah (Ahn So Hee) và Shin Joon Ho (Ha Joon) tìm kiếm thi thể của những người mất tích. Linh hồn của họ đều trú ngụ trong ngôi làng "ở phía bên kia". Từ đây, họ khám phá ra sự thật đằng sau mỗi cái chết. Trong hành trình đó, họ gặp Kang Eun Sil (Lee Jung Eun) - một trong những cư dân của ngôi làng chết chóc bí ẩn này. Tác phẩm thuộc thể loại kinh dị, siêu nhiên gồm 12 tập.

Big Bet

Kênh: Disney+

Ngày phát sóng: 21/12

Trailer "Big Bet"

Phim xoay quanh Cha Moo Sik (Choi Min Sik) - một doanh nhân khôn ngoan đang nỗ lực gây dựng sự nghiệp kinh doanh sòng bạc ở Philippines. Đột nhiên, anh bị cuốn vào vụ án giết người. Son Seok Koo hóa thân Oh Seung Hoon - cảnh sát được phái đến Philippines làm nhiệm vụ.

Hiểu về tình yêu

Kênh: jTBC

Ngày phát sóng: 21/12

Trailer 'Hiểu về tình yêu' Video: jTBC

Phim kể về bốn người có hoàn cảnh khác nhau, làm việc tại chi nhánh ngân hàng. Tại đây, họ hiểu được ý nghĩa của tình yêu thực thụ. Ha Sang Soo (Yoo Yeon Seok) mong muốn có một cuộc sống bình thường, ổn định. An Soo Young (Moon Ga Young) có cái nhìn bi quan về tình yêu. Park Mi Kyung (Keum Sae Rok) có cuộc sống khá giả, sẵn sàng theo đuổi những gì mình muốn, và Jung Jong Hyun (Jung Ga Ram) là cảnh sát đầy tham vọng.

Island

Kênh: Tving

Ngày phát sóng: 30/12

Trailer phim "Island" Video: Tving

Phim chuyển thể từ webtoon cùng tên, thuộc thể loại giả tưởng, hành động, trừ tà, xoay quanh ba nhân vật cố gắng chiến đấu chống lại các thế lực đang âm mưu hủy diệt thế giới ở đảo Jeju, Hàn Quốc. Ban (Kim Nam Gil) được nuôi dạy để chống lại cái ác, bảo vệ thế giới. Won Mi Ho (Lee Da Hee) xuất thân trong một gia đình giàu có, đến Jeju để làm giáo viên. John (Cha Eun Woo) - linh mục chuyên thực hiện các nghi lễ trừ tà, có quá khứ đen tối.

