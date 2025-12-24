10 phim Giáng sinh kinh điển

"It's a Wonderful Life" khắc họa Giáng sinh như dịp để mọi người sẻ chia, là một trong những bộ phim tiêu biểu nên xem trong mùa lễ hội.

Theo Time Out, bên cạnh các phim mới ra mắt vào dịp cuối năm, nhiều khán giả vẫn lựa chọn xem lại những tác phẩm gắn với mùa Giáng sinh. Những bộ phim này không giới hạn ở câu chuyện cảm động, một số còn mang yếu tố hài hước, kinh dị và hành động. Trang này lựa chọn một số tác phẩm tiêu biểu, cho thấy sự đa dạng trong cách tiếp cận và thị hiếu của khán giả qua nhiều thế hệ.

1. It's a Wonderful Life (1946)

Trailer It's a Wonderful Life Trailer "It's a Wonderful Life" (1946). Video: RKO Radio Pictures

Tác phẩm kể về George Bailey, một thương nhân nghèo sống ở thị trấn nhỏ Bedford Falls, luôn đặt trách nhiệm gia đình và cộng đồng lên trên ước mơ cá nhân. Trong đêm Giáng sinh, trước nguy cơ phá sản và vào tù, George định tự tử, hy vọng tiền bảo hiểm sẽ giúp gia đình, trong khi các vị thần nhìn lại cuộc đời anh từ bé đến nay.

Phim kết hợp yếu tố kỳ ảo với cốt truyện mang màu sắc hài hước lẫn u tối. Giới chuyên môn đánh giá tài tử James Stewart thể hiện thuyết phục vai George, cho thấy chiều sâu tâm lý và giằng xé nội tâm của nhân vật. Đoạn kết khi mọi người quây quần hát Auld Lang Syne tạo không khí ấm áp về sự gắn kết.

Cảnh phim "It's a Wonderful Life", có James Stewart và Donna Reed đóng. Ảnh: RKO Radio Pictures

2. Die Hard (1988)

Bruce Willis trong phim "Die Hard" (1988). Ảnh: 20th Century Fox

Phim thuộc thể loại hành động, xoay quanh cảnh sát John McClane đối đầu nhóm khủng bố trong đêm Giáng sinh. Vai diễn này đưa tên tuổi Bruce Willis lên hàng ngôi sao và trở thành dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp của anh.

Từ lâu, tác phẩm gây tranh luận về việc có nên xem là phim Giáng sinh hay không, nhưng theo các cây bút phê bình, nhiều chi tiết trong phim cho thấy điều đó là có cơ sở. Câu chuyện diễn ra vào mùa lễ hội cuối năm, sử dụng ca khúc Christmas in Hollis của Run-DMC và từng được so sánh như phiên bản hiện đại của It's a Wonderful Life. Dù có thể xem quanh năm như một phim hành động - giật gân, tác phẩm của đạo diễn John McTiernan vẫn mang không khí lễ hội theo cách riêng khi bối cảnh Giáng sinh gắn liền các màn đấu súng, cháy nổ và vai diễn đáng nhớ của Alan Rickman.

3. Elf (2003)

Trailer 'Elf' (2003) Trailer "Elf" (2003). Video: New Line Cinema

Tác phẩm kể về Buddy, một con người được nuôi lớn giữa các yêu tinh ở Bắc Cực, quyết định đến New York tìm cha ruột và khám phá thế giới. Will Ferrell phát huy hiệu quả hình ảnh "cậu bé quá khổ", tạo nên loạt tình huống hài hước khi đối diện người cha lạnh lùng do James Caan thủ vai. Phim còn ghi điểm ở việc đạo diễn Jon Favreau cân bằng giữa chất giải trí và tình huống cảm động, giúp Elf tránh lối kể chuyện sướt mướt.

4. A Christmas Story (1983)

Trailer 'A Christmas Story' (1983) Trailer "A Christmas Story" (1983). Video: MGM

Ra đời trong thập niên 1980, bộ phim của đạo diễn Bob Clark - từng thực hiện Black Christmas và Porky's - ban đầu được xem là khác biệt so với dòng phim Giáng sinh, nhưng theo thời gian đã trở thành lựa chọn quen thuộc mỗi mùa lễ tại Mỹ. Phim lấy bối cảnh bang Indiana vào cuối thập niên 1940, xoay quanh Ralphie Parker, một cậu bé mong nhận được khẩu súng Red Ryder BB trong đêm Noel, qua đó gặp gỡ nhiều người và hiểu thêm về cuộc sống xung quanh.

Tác phẩm ghi dấu nhờ không khí hoài cổ cùng cách kể chuyện đi theo những lát cắt đời sống, tạo cảm giác gần gũi. Sự giản dị giúp bộ phim giữ được sức hút lâu dài, trở thành lựa chọn của khán giả nhiều năm qua.

5. Gremlins (1984)

Trailer 'Gremlins' (1984) Trailer "Gremlins" (1984). Video: Warner Bros.

Bộ phim do Joe Dante đạo diễn kết hợp không khí Giáng sinh với yếu tố hài và kinh dị mang tính châm biếm. Lấy bối cảnh thị trấn ngoại ô Kingston Falls, câu chuyện khởi nguồn từ sự xuất hiện của sinh vật Gizmo, dẫn đến hàng loạt biến cố. Phim khắc họa mối đe dọa từ những sinh vật kỳ lạ, đồng thời phản ánh đời sống của cộng đồng trong thị trấn.

6. Home Alone (1990)

Trích đoạn phim "Home Alone" (1990) của Macaulay Culkin Trích đoạn phim "Home Alone" (1990). Video: 20th Century Fox

Tác phẩm xoay quanh Kevin McCallister (Macaulay Culkin), một cậu bé sống tại vùng ngoại ô Chicago, vô tình bị gia đình bỏ quên trong dịp Giáng sinh. Ở nhà một mình, Kevin trải qua cảm giác tự do ban đầu, rồi dần đối diện với sự cô đơn và những tình huống ngoài dự tính. Kịch bản của John Hughes truyền tải thông điệp về giá trị gia đình qua loạt tình huống hài hước mang góc nhìn trẻ thơ, từ những sinh hoạt tự do đến việc đối phó hai tên trộm vụng về. Cũng từ đó, nhân vật Kevin trong phim trở thành vai diễn để đời của Macaulay Culkin.

7. Bad Santa (2003)

Trailer 'Bad Santa' (2003) Trailer "Bad Santa" (2003). Video: Miramax Films

Bộ phim mang màu sắc hài đen, kể về Willie T. Stokes (Billy Bob Thornton), người đàn ông nghiện rượu, thô lỗ và sống bất cần, giả làm ông già Noel tại các trung tâm mua sắm mỗi dịp Giáng sinh để thực hiện những vụ trộm két sắt cùng đồng bọn. Cuộc sống của Willie dần rẽ sang hướng khác khi anh kết bạn với cậu bé Thurman Merman. Phía sau những tình huống trào phúng là thông điệp về sự tử tế, cho thấy những con người tưởng chừng tồi tệ vẫn có thể trở nên tốt hơn.

8. Edward Scissorhands (1990)

Trailer 'Edward Scissorhands' Trailer "Edward Scissorhands" (1990). Video: 20th Century Fox

Theo Time Out, bộ phim cho thấy Johnny Depp không chỉ được biết đến nhờ ngoại hình mà còn qua khả năng diễn xuất. Nhân vật Edward với mái tóc dựng, trang phục đen và đôi tay là những lưỡi kéo, bị bỏ lại sau khi người tạo ra anh qua đời. Sống cô độc trong tòa lâu đài, Edward được một phụ nữ tốt bụng đưa về khu ngoại ô, nơi anh dần hòa nhập và gây chú ý nhờ tài cắt tỉa cây cảnh và tạo kiểu tóc.

Dưới sự chỉ đạo của Tim Burton, bộ phim xây dựng bối cảnh ngoại ô nhiều màu sắc, kết hợp yếu tố châm biếm và chất trữ tình thông qua thiết kế bối cảnh, tạo hình và trang phục. Hình ảnh Edward cô đơn trong bối cảnh Giáng sinh, cùng mối quan hệ tình cảm với nhân vật do Winona Ryder thủ vai tạo nên chất trầm lắng cho tác phẩm.

9. Kiss Kiss, Bang Bang (2005)

Trailer 'Kiss Kiss, Bang Bang' (2005) Trailer "Kiss Kiss, Bang Bang" (2005). Video: Warner Bros.

Dự án đầu tiên của Shane Black ở vai trò đạo diễn khẳng định sở trường của ông trong việc pha trộn chất trinh thám với sự tự giễu công thức của thể loại này. Câu chuyện xoay quanh một tên trộm vặt do Robert Downey Jr. thủ vai, vô tình bị mắc kẹt ở Los Angeles dịp Giáng sinh và dính líu đến một vụ án mạng. Anh hợp tác thám tử tư Perry van Shrike (Val Kilmer) và diễn viên Harmony Faith Lane (Michelle Monaghan). Tác phẩm ghi dấu ấn với nhờ kịch bản thông minh, nhịp điệu nhanh và sự phối hợp của dàn diễn viên, đồng thời đánh dấu cột mốc trong sự nghiệp của Robert Downey Jr.

10. The Nightmare Before Christmas (1993)

Trích đoạn phim 'The Nightmare Before Christmas' (1993) Trích đoạn ca khúc "This Is Halloween" trong phim "The Nightmare Before Christmas" (1993). Video: Disney Music

Phim kể về Jack Skellington, "Vua Bí Ngô" của thị trấn Halloween, người chán nản với việc lặp lại lễ hội quen thuộc và nảy ra ý tưởng mang Giáng sinh về nơi của anh sau lần đặt chân đến thị trấn Giáng sinh. Dự án do Henry Selick đạo diễn, dựa trên bài thơ Tim Burton viết năm 1982, nổi bật với phong cách hoạt hình stop-motion, âm nhạc và giọng kể. Động cơ của nhân vật giúp bộ phim truyền tải tinh thần sẻ chia và lòng tốt, đồng thời được giới chuyên môn đánh giá là một trong những phim hoạt hình tiêu biểu của thập niên 1990.

Quế Chi (theo Time Out)