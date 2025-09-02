Đồng NaiXe tải không giữ khoảng cách an toàn tông vào ôtô 7 chỗ phía trước, gây tai nạn liên hoàn với 9 xe khác, chiều 2/9.

Khoảng 17h, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây hướng về TP HCM đông nghẹt sau kỳ nghỉ lễ 2/9. Khi còn cách nút giao quốc lộ 1A khoảng 800 m, đoạn xã Xuân Hòa, xe tải bất ngờ tông mạnh vào ôtô 7 chỗ, khiến xe này trờ tới va chạm dây chuyền với 8 xe khác.

10 ôtô tông liên hoàn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây 10 xe tông dây chuyền trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết. Video: Người dân cung cấp

10 ôtô hư hỏng nặng phần đầu và đuôi, song may mắn không có ai bị thương nặng. Vụ tai nạn khiến cao tốc kẹt xe cục bộ. Lực lượng CSGT có mặt phân luồng, điều tra nguyên nhân.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây dài 99 km, tổng vốn đầu tư hơn 12.500 tỷ đồng, nối Đồng Nai với Lâm Đồng. Gần đây, trên tuyến liên tục xảy ra tai nạn, chủ yếu do tài xế không giữ khoảng cách.

Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết là một trong 5 đoạn kết nối TP HCM với Nha Trang. Ảnh: Khánh Hoàng

Phước Tuấn