10 ôtô bán chạy nhất Mỹ 2025: đất diễn xe Mỹ và Nhật

Hai mẫu bán tải cỡ lớn Ford F-series và Chevrolet Silverado dẫn đầu danh sách với doanh số lần lượt hơn 801.000 và hơn 577.000 xe.

Ford F-series giữ vững vị trí dẫn đầu danh sách 10 ôtô bán chạy nhất thị trường Mỹ năm 2025, theo CarandDriver. Mẫu bán tải của Ford bàn giao tổng cộng 801.525 xe, tăng 9,5% so với 732.139 xe của năm 2024. Con số này cao hơn 230.000 chiếc so với đối thủ cạnh tranh xếp ngay phía sau.

Stt Mẫu xe 2025 2024 Tỷ lệ % 1 Ford F-Series 801.525 732.139 + 9,5 % 2 Chevrolet Silverado 577.434 552.836 + 4,5 % 3 Toyota RAV4 479.288 475.193 + 0,9 % 4 Honda CR-V 403.768 402.791 + 0,2 % 5 RAM Pickup 374.059 374.120 0 % 6 GMC Sierra 348.222 322.946 + 7,8 % 7 Tesla Model Y 317.800 372.613 - 15 % 8 Toyota Camry 316.185 309.876 + 2 % 9 Toyota Tacoma 274.638 192.813 + 42,4 % 10 Chevrolet Equinox 274.356 207.730 + 32,1 %

Vị trí thứ hai thuộc về Chevrolet Silverado với 577.434 xe bán ra trong năm 2025, tăng 4,5% so với năm 2024 bàn giao được 552.836 xe. Nhưng nếu cộng tổng doanh số của Silverado với người anh em GMC Sierra, thì General Motors sẽ bán nhiều hơn Ford trong phân khúc xe bán tải cỡ lớn. Tổng cộng, Silverado và Sierra đạt 925.656 xe, nhiều hơn 120.000 xe so với F-series.

Toyota RAV4 giữ vững hạng ba với 479.288 xe được khách Mỹ mua trong 2025, tăng nhẹ 0,9% so với năm trước, đà tăng trưởng của mẫu xe này sẽ tiếp tục mạnh mẽ hơn khi thế hệ mới vừa ra mắt.

Honda CR-V xếp thứ tư với 403.768 xe bán ra, tăng nhẹ 0,2% so với 402.791 xe của năm 2024. Xe bán tải Ram 1500 ở hạng 5 với 374.059 xe, gần như không thay đổi so với năm trước, trong khi GMC Sierra vươn lên vị trí thứ 6 với 348.222 xe bán ra, tăng 7,8%.

Ford F-series là mẫu xe bán nhiều nhất thị trường Mỹ năm 2025. Ảnh: Ford

Vị trí thứ 7 thuộc về Tesla Model Y - giữ vững vị thế là mẫu xe điện bán chạy nhất nước Mỹ với 317.800 xe. Tuy nhiên, con số này phản ánh mức giảm 15% so với năm 2024 với 372.613 xe.

Toyota Camry xếp hạng 8 với 316.185 xe bán ra trong 2025, tăng nhẹ 2% so với 309.876 xe của năm 2024. Camry tiếp tục là mẫu sedan bán chạy nhất ở Mỹ.

Hai vị trí cuối bảng xếp hạng lần lượt thuộc về Toyota Tacoma và Chevrolet Equinox. Tacoma xếp thứ 9 với 274.638 xe bán ra, tăng 42,4% so với năm 2024 và Equinox bàn giao tổng 274.356 xe, tăng 32,1%.

Minh Vũ