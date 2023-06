10 nữ tỷ phú tự thân giàu nhất nước Mỹ

Hầu hết top 10 nữ tỷ phú tự thân giàu nhất của Mỹ hiện đều trên 70 tuổi với gia sản đến từ việc cùng chồng khởi nghiệp.

1. Diane Hendricks

Ảnh: BizTimes

Tài sản: 15 tỷ USD

Nguồn tài sản: vật liệu xây dựng

Tuổi: 76

Diane Hendricks là Chủ tịch ABC Supply, một trong những nhà bán buôn tấm lợp, vách ngoài và cửa sổ lớn nhất ở Mỹ. Hendricks đồng sáng lập công ty với người chồng quá cố Ken ở Beloit (Wisconsin) vào năm 1982. Bà điều hành công ty kể từ khi ông qua đời năm 2007.

Bà đã lãnh đạo ABC thực hiện hai thương vụ thâu tóm lớn nhất trong lịch sử công ty, bao gồm mua lại đối thủ Bradco vào năm 2010 và sáp nhập nhà phân phối vật liệu xây dựng L&W Supply năm 2016. ABC Supply có hơn 900 chi nhánh và đạt doanh thu 18,5 tỷ USD năm ngoái.

2. Judy Love và gia đình

Ảnh: The Oklahoman

Tài sản: 10,2 tỷ USD

Nguồn tài sản: trạm xăng dầu

Tuổi: 85

Judy Love và chồng là Tom (mất năm 2023) lập chuỗi cửa hàng tiện lợi và trạm dừng xe tải Love's Travel Stops & Country Stores năm 1964. Họ thuê trạm xăng đầu tiên ở Watonga (Oklahoma) bằng khoản vay 5.000 USD từ cha mẹ Tom.

Ngày nay, bà và bốn người con cùng sở hữu công ty. Hai con trai của bà là Greg và Frank là đồng CEO từ năm 2014. Bà Judy giữ sổ sách và điều hành công ty cho đến năm 1975. Love's có hơn 610 cửa hàng ở 41 bang và doanh thu mỗi năm ước tính 26,5 tỷ USD.

3. Judy Faulkner

Ảnh: HIMSS

Tài sản: 7,4 tỷ USD

Nguồn tài sản: phần mềm y tế

Tuổi: 79

Xuất thân là lập trình viên, Judy Faulkner thành lập công ty cung cấp phần mềm hồ sơ y tế Epic Systems tại một tầng hầm ở Wisconsin năm 1979. Bà hiện là CEO và sở hữu 47% công ty.

Epic hỗ trợ hồ sơ y tế của hơn 250 triệu bệnh nhân và được sử dụng bởi các trung tâm y tế hàng đầu như Johns Hopkins và Mayo Clinic với doanh thu 4,6 tỷ USD năm 2022. Công ty chưa bao giờ huy động vốn đầu tư mạo hiểm hoặc thực hiện mua lại. Họ tự phát triển tất cả phần mềm của mình. Faulkner đã ký Giving Pledge năm 2015 và đồng ý trao 99% tài sản cho một quỹ từ thiện tư nhân.

4. Lynda Resnick

Ảnh: Forbes

Tài sản: 5,3 tỷ USD

Nguồn tài sản: nông nghiệp

Tuổi: 80

Từ hạnh nhân và cam ở Central Valley của California đến bưởi ở Nam Texas, Lynda Resnick và chồng là Stewart đã kiếm được hàng tỷ USD từ việc trồng các loại trái cây và hạt. Họ đồng sáng lập và tiếp tục đồng sở hữu Wonderful, một trong những công ty nông nghiệp lớn nhất ở Mỹ. Là vợ chồng, họ chia sẻ khối tài sản trị giá ước tính 10,6 tỷ USD.

Lynda bỏ học đại học năm 19 tuổi để thành lập công ty quảng cáo và gặp Stewart lần đầu với tư cách khách hàng vào những năm 1960. Cả hai đã ly hôn và Lynda hiện tập trung vào hoạt động từ thiện, cam kết chi hơn 2 tỷ USD cho các hoạt động nghiên cứu về biến đổi khí hậu.

5. Thai Lee

Ảnh: Siraj Iqbal

Tài sản: 4,8 tỷ USD

Nguồn tài sản: công nghệ thông tin

Tuổi: 64

Thai Lee là CEO của nhà cung cấp công nghệ thông tin SHI International có 15.000 khách hàng bao gồm cả Boeing và AT&T, với doanh thu CNTT 14 tỷ USD. Sinh ra ở Bangkok, Lee lớn lên ở Hàn Quốc và chuyển đến Mỹ để học trung học.

Bà nhận bằng MBA của Harvard và từng làm việc tại Procter & Gamble, American Express trước SHI. Bà và chồng cũ đã trả chưa đến một triệu USD để mua một đại lý bán lẻ phần mềm vào năm 1989, tiền thân của SHI.

6. Johnelle Hunt

Ảnh: Arkansas Business

Tài sản: 4,4 tỷ USD

Nguồn tài sản: vận tải

Tuổi: 91

Johnelle Hunt và chồng Johnnie (mất năm 2006) thành lập công ty vận tải đường bộ JB Hunt Transport Services năm 1969. Có trụ sở tại Arkansas, công ty IPO năm 1983 và hiện là một trong những công ty vận tải lớn nhất tại Mỹ với doanh thu 14,8 tỷ USD. Bà vẫn là cổ đông cá nhân lớn nhất của công ty, với gần 18% cổ phần.

7. Gail Miller

Ảnh: AP

Tài sản: 4,2 tỷ USD

Nguồn tài sản: bán ôtô

Tuổi: 79

Bà và chồng Larry (mất năm 2009) đã biến một đại lý của Toyota thành tập đoàn đại lý ôtô lớn thứ tám ở Mỹ - Larry H. Miller Group - trước khi bán cho Asbury Automotive năm 2021 với giá 3,2 tỷ USD.

Vợ chồng bà đã mua đội bóng rổ Utah Jazz NBA năm 1986 với giá 22 triệu USD. Vào năm 2020, họ đồng ý bán nó cho tỷ phú Ryan Smith với giá 1,66 tỷ USD và vẫn giữ hữu cổ phần nhỏ. Năm 2018, bà xuất bản cuốn sách "Courage To Be You: Inspiring Lessons From An Unexpected Journey".

8. Marian Ilitch

Ảnh: AP

Tài sản: 4 tỷ USD

Nguồn tài sản: chuỗi pizza

Tuổi: 90

Marian Ilitch và chồng là Mike (mất năm 2017) đồng sáng lập Little Caesars Pizza vào năm 1959. Chuỗi cửa hàng bánh pizza này thu về hơn 4,5 tỷ USD doanh thu hàng năm. Bà cũng sở hữu đội khúc côn cầu trên băng Detroit Red Wings NHL và khách sạn MotorCity Casino.

Đội bóng chày Detroit Tigers MLB cũng thuộc sở hữu của gia đình bà. Ilitch đang xây dựng một khu giải trí và thể thao trị giá 1,4 tỷ USD ở Detroit, bao gồm trụ sở mới với các cửa sổ hình bánh pizza.

9. Elizabeth Uihlein

Ảnh: Jake Hill

Tài sản: 3,7 tỷ USD

Nguồn tài sản: vật tư công nghiệp

Tuổi: 77

Elizabeth Uihlein là Chủ tịch của Uline, nhà phân phối vận chuyển, đóng gói và vật tư công nghiệp lớn nhất Bắc Mỹ, với 8.500 nhân viên. Có trụ sở chính tại Pleasant Prairie (Wisconsin), Uline có doanh thu ước tính 6,1 tỷ USD từ việc bán hơn 40.000 sản phẩm cho các doanh nghiệp trên toàn quốc.

Elizabeth và chồng Richard thành lập Uline trong tầng hầm vào năm 1980. Họ là nhà tài trợ lớn thứ tư cho các chiến dịch chính trị ở Mỹ, đã quyên góp hơn 190 triệu USD. Trong đó, họ đã chi hơn 40 triệu USD trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022 để ủng hộ các ứng cử viên Cộng hòa, bao gồm Thượng nghị sĩ Ron Johnson ở Wisconsin, Adam Laxalt ở Nevada và Herschel Walker ở Georgia.

10. Peggy Cherng

Ảnh: Panda

Tài sản: 3,1 tỷ USD

Nguồn tài sản: thức ăn nhanh

Tuổi: 75

Peggy Cherng là Đồng sáng lập và Đồng giám đốc điều hành của Panda Express, chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh Trung Quốc doanh thu 5,4 tỷ USD, với hơn 2.300 chi nhánh. Panda cũng sở hữu cổ phần trong các chuỗi cửa hàng ăn nhanh bình dân như Urbane Cafe, Just Salad, Uncle Tetsu, Pieology và Ippudo.

Năm 1982, bà rời bỏ sự nghiệp kỹ sư để giúp chồng là Andrew Cherng, mở địa điểm đầu tiên của Panda Express tại trung tâm mua sắm lớn thứ hai ở Los Angeles.

Cô đã xây dựng các hệ thống vận hành và theo dõi phản hồi của khách hàng. Năm 2018, gia đình Cherngs đầu tư vào tập đoàn sở hữu khách sạn Mandarin Oriental, nay là Waldorf Astoria, ở Las Vegas với giá 214 triệu USD.

Phiên An (theo Forbes)