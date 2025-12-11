10 nơi lý tưởng nhất thế giới để nghỉ hưu năm 2026

Tạp chí International Living công bố hôm 1/12 Chỉ số hưu trí toàn cầu 2026, xếp hạng các điểm đến lý tưởng dựa trên chi phí sinh hoạt, y tế, nhà ở, thị thực, khí hậu, mức độ thân thiện và chất lượng sống. Bảng xếp hạng xây dựng từ dữ liệu nội bộ, ý kiến của hơn 200 chuyên gia và người nước ngoài đang sinh sống trên khắp thế giới.

Hy Lạp đứng đầu nhờ chi phí hợp lý, chính sách cư trú thuận lợi, chất lượng sống cao. Chương trình Thị thực Vàng của Hy Lạp cho phép người nước ngoài nhận giấy phép cư trú khi đầu tư tối thiểu 250.000 euro vào bất động sản. Quốc gia này cũng đạt điểm cao về khí hậu, y tế và nhà ở. Ảnh: Tania Mousinho