10 nơi lý tưởng nhất thế giới để nghỉ hưu năm 2026

Tạp chí International Living công bố hôm 1/12 Chỉ số hưu trí toàn cầu 2026, xếp hạng các điểm đến lý tưởng dựa trên chi phí sinh hoạt, y tế, nhà ở, thị thực, khí hậu, mức độ thân thiện và chất lượng sống. Bảng xếp hạng xây dựng từ dữ liệu nội bộ, ý kiến của hơn 200 chuyên gia và người nước ngoài đang sinh sống trên khắp thế giới.
Hy Lạp đứng đầu nhờ chi phí hợp lý, chính sách cư trú thuận lợi, chất lượng sống cao. Chương trình Thị thực Vàng của Hy Lạp cho phép người nước ngoài nhận giấy phép cư trú khi đầu tư tối thiểu 250.000 euro vào bất động sản. Quốc gia này cũng đạt điểm cao về khí hậu, y tế và nhà ở. Ảnh: Tania Mousinho
Panama dẫn đầu hạng mục thị thực và ưu đãi cho người hưu trí. Chương trình Pensionado cung cấp nhiều ưu đãi như giảm 50% chi phí giải trí, 30% giao thông, 25% vé máy bay, 15% viện phí.
International Living nhận định hệ thống y tế Panama có chất lượng tiệm cận Mỹ, nhưng chi phí thấp hơn nhiều. Môi trường sống của quốc gia này cũng được đánh giá cao, với rừng mưa nhiệt đới nằm ngay trong ranh giới thủ đô. Ảnh: Zdenek Machacek
Costa Rica đứng đầu bảng xếp hạng về khí hậu. Quốc gia Trung Mỹ sở hữu 25% diện tích rừng được bảo vệ, 99% điện năng từ năng lượng tái tạo. Bán đảo Nicoya là một trong 5 "vùng xanh" của thế giới, nơi cư dân có tuổi thọ cao. Nhiều người nước ngoài cho biết sức khỏe tim mạch và hô hấp cải thiện rõ rệt sau khi chuyển đến đây sinh sống. Ảnh: Frames for your heart
Bồ Đào Nha đứng thứ hai trong bảng xếp hạng về chất lượng y tế, chỉ sau Pháp. Dù dừng chương trình Thị thực Vàng dành cho bất động sản nhà ở, quốc gia này thu hút người nghỉ hưu nhờ thị thực D7, visa yêu cầu người nộp hồ sơ chứng minh thu nhập thụ động ổn định từ 1.011 USD mỗi tháng. Chi phí sinh hoạt tại các thị trấn nhỏ ở Bồ Đào Nha được đánh giá phù hợp với người về hưu muốn tiết kiệm chi tiêu. Ảnh: Aayush Gupta
Mexico được đánh giá cao về chính sách thị thực cho người nghỉ hưu, chất lượng hạ tầng và mức độ ổn định trong quản lý xã hội. Hệ thống cao tốc hiện đại, Internet tốc độ cao, chi phí sinh hoạt thấp, dịch vụ y tế chất lượng và lộ trình định cư thuận lợi cho người nước ngoài.
Janet Blaser, người Mỹ, chuyển đến Mazatlán cách đây 20 năm và cho biết nhanh chóng hòa nhập, cảm thấy được chào đón và bắt đầu cuộc sống mới thuận lợi. Ảnh: Gerardo Martin
Italy đạt điểm cao nhất về độ thân thiện với người nước ngoài, người nghỉ hưu dễ thích nghi và gắn bó với cuộc sống tại đây. Quốc gia cũng trong nhóm dẫn đầu về y tế, ngang Hy Lạp. Nhiều thị trấn nhỏ tại Italy có chính sách bán nhà giá thấp để thu hút cư dân mới. Người nước ngoài chỉ cần vài nghìn euro để sở hữu nhà cổ và cải tạo để sinh sống lâu dài. Ảnh: Will Truettner
Pháp đứng đầu bảng xếp hạng về hệ thống y tế với số điểm 97/100 nhờ mô hình chăm sóc sức khỏe toàn dân. Dù đang xem xét điều chỉnh chính sách y tế đối với người hưu trí nước ngoài, Pháp vẫn là điểm đến hấp dẫn nhờ sự kết hợp giữa khí hậu, văn hóa, ẩm thực và chất lượng sống cao. Nhiều người lớn tuổi từ Mỹ coi việc chuyển sang Pháp là quyết định quan trọng nhất trong đời. Ảnh: mana5280
Tây Ban Nha có chất lượng y tế đứng top đầu và môi trường sống thân thiện với người nước ngoài. Quốc gia này cấp thị thực không lao động (Non-Lucrative Visa), cho phép người ngoài Liên minh châu Âu cư trú dài hạn mà không cần đi làm. Tại một số khu vực như Catalonia, cư dân được tiếp cận hệ thống y tế công với chi phí rất thấp hoặc miễn phí. Ảnh: Yana Ralko
Thái Lan nổi bật với chi phí sinh hoạt thấp, khí hậu dễ chịu và môi trường sống an toàn. Ông Jim Dolan, người Mỹ, quyết định xây nhà tại quê vợ ở Thái sau khi ngôi nhà tại Mỹ bị phá hủy bởi bão. Nhờ visa hôn nhân, ông dễ dàng định cư dài hạn và mua một mảnh đất tại Sam Roi Yot, tỉnh Prachuap Khiri Khan với giá khoảng 50.000 USD. Cặp đôi hưu trí đánh giá khu vực yên bình và an toàn. Ảnh: Antonio Araujo
Malaysia ghi điểm cao với 94/100 về chi phí sinh hoạt và 90/100 về hạ tầng, quản trị, dù mức độ thân thiện với người nước ngoài chỉ 45/100. Quốc gia này thu hút người nghỉ hưu nhờ chi phí hợp lý, khí hậu ấm áp và chương trình Malaysia My Second Home (MM2H). Đảo Penang nổi bật với ẩm thực đa dạng, kiến trúc cổ ở George Town và khu dự trữ sinh quyển UNESCO Penang Hill.
International Living là tạp chí uy tín của Mỹ, ra mắt năm 1979, chuyên cung cấp thông tin về nghỉ hưu, cuộc sống và đầu tư nước ngoài, với phóng viên tại hơn 60 quốc gia. Ảnh: Sabeer Darr
Mai Phương (Theo CNN, International Living)