10 nhà thiết kế làm trang phục cảm hứng yêu nước

Đỗ Long, Lê Thanh Hòa, Lâm Gia Khang tham gia "Viet Nam Love" - dự án thiết kế áo thun lấy cảm hứng về lòng yêu nước.

Đạo diễn Trần Thành Trung - người khởi xướng ý tưởng - cho biết hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. "Tôi kỳ vọng bộ sưu tập không chỉ đạt tiêu chí thẩm mỹ mà còn mang giá trị nhân văn, góp phần khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc của giới trẻ và cộng đồng", anh nói.

Nhiều gương mặt của làng mốt Việt góp mặt vào chương trình, như: Ngô Mạnh Đông Đông, Tuấn Trần, Hà Thanh Huy, Lê Ngọc Lâm. Các nhà thiết kế hướng đến thực hiện các mẫu áo thun gần gũi, giàu tính ứng dụng (ready-to-wear), lấy cảm hứng từ văn hóa truyền thống.

Nhà thiết kế Đỗ Long là một trong 10 gương mặt tham gia hoạt động thiết kế áo thun. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đỗ Long cho biết một trong ba mẫu thiết kế của anh là hình ảnh trái tim cách điệu thành chim phượng hoàng tung cánh, tượng trưng sức mạnh của người trẻ cùng tinh thần không gục ngã. Giữa hoa văn là ngôi sao vàng với thông điệp: "Mọi nguồn năng lượng đều bắt nguồn từ tình yêu đất nước". Chữ Viet Nam được anh tạo hiệu ứng sóng lửa, gợi liên tưởng về lòng yêu nước luôn chuyển động, lan tỏa.

Lâm Gia Khang thực hiện mẫu áo theo tinh thần hiện đại với số +84 (mã điện thoại di động quốc gia), gợi cảm giác gần gũi, thân thuộc. Anh chọn họa tiết line-art (nghệ thuật đường nét) theo xu hướng tối giản.

Doanh thu bán áo được dùng để gây quỹ trồng cây cho Thành phố nở hoa - hoạt động kiến tạo cảnh quan, nằm trong chuỗi dự án, diễn ra từ tháng 8 đến tháng 4/2026. Ban tổ chức sẽ trồng vườn hoa, đón mọi người đến chụp hình check-in, địa điểm đầu tiên dự kiến là công viên bờ sông Sài Gòn (TP HCM). Theo êkíp, có khoảng 100 người nổi tiếng tham gia chương trình, mục tiêu truyền cảm hứng đến thế hệ trẻ, góp phần quảng bá du lịch trong nước.

Ngoài thiết kế thời trang, êkíp còn thực hiện Viet Nam Love - MV cộng đồng do nhạc sĩ Tuấn Cry sáng tác, Nguyễn Hải Phong và LongX sản xuất âm nhạc. Sản phẩm có nhiều giọng ca góp mặt, trong đó có bốn ca sĩ thuộc các chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh trai say hi, Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Em xinh say hi.

Đạo diễn Trần Thành Trung ấp ủ dự án "Viet Nam Love" nhiều năm qua. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trần Thành Trung 42 tuổi, là nhà sản xuất series Gala nhạc Việt, thực hiện chuỗi đêm nhạc Love Songs cho ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Anh còn làm cố vấn cho nhiều chương trình thực tế như The New Mentor - Người mẫu toàn năng, giám khảo Chị đẹp đạp gió rẽ sóng mùa một.

Tam Kỳ