10 nhà khoa học trẻ đoạt giải Quả cầu Vàng 2025

10 nhà khoa học trẻ xuất sắc, lựa chọn từ gần 100 ứng viên trong và ngoài nước, được vinh danh giải Quả cầu Vàng 2025.

Kết quả Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu Vàng năm 2025 được ban tổ chức công bố ngày 15/10. Trong số này, lĩnh vực Công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tự động hóa - 3 cá nhân; Công nghệ y - dược - 2 cá nhân; Công nghệ sinh học - 1 cá nhân; Công nghệ môi trường - 2 cá nhân; Công nghệ vật liệu mới - 2 cá nhân.

10 nhà khoa học đoạt giải Quả cầu Vàng 2025. Ảnh: BTC

Theo ban tổ chức, 10 nhà khoa học trẻ đoạt giải thưởng năm nay đều có thành tích xuất sắc, có nhiều bằng sáng chế và giải pháp hữu ích được ứng dụng trong thực tiễn. Họ cũng có nhiều công bố khoa học chất lượng cao trên các tạp chí khoa học uy tín quốc tế, được giới chuyên môn đánh giá cao và có chỉ số trích dẫn lớn, đồng thời đoạt huy chương, giải thưởng tại các cuộc thi khoa học công nghệ uy tín trong và ngoài nước.

"Họ không chỉ minh chứng cho năng lực nghiên cứu của nhà khoa học trẻ Việt Nam, mà còn là những hạt nhân thúc đẩy hội nhập, góp phần nâng tầm khoa học công nghệ Việt Nam trên bản đồ khoa học công nghệ toàn cầu", thông báo viết.

Theo ban tổ chức, năm 2025 hồ sơ xét chọn Giải thưởng tăng mạnh về số lượng, chất lượng hồ sơ tốt và đồng đều ở các hạng mục thành tích. Theo thống kê từ ban tổ chức, giải thưởng có 83 hồ sơ hợp lệ, tăng 34% so với năm 2024, thu hút 26 nhà khoa học trẻ Việt Nam đang nghiên cứu và làm việc tại các quốc gia phát triển trên thế giới (chiếm 31,3%). Các nhà khoa học trẻ Quả cầu Vàng năm 2025 tập trung nghiên cứu giải quyết các thách thức toàn cầu và Việt Nam về biến đổi khí hậu, sức khỏe con người và phát triển bền vững.

Trong số này, 22 trên 83 ứng viên từng tham gia xét Giải thưởng các năm trước, 26 ứng viên Việt Nam đang học tập và công tác tại các quốc gia có nền khoa học công nghệ phát triển trên thế giới. "Sự tham gia của các ứng viên năm 2025 cho thấy sức hút và uy tín của giải thưởng, sự quyết tâm theo đuổi mục tiêu nghiên cứu lâu dài của các nhà khoa học trẻ Việt Nam trên toàn cầu", đại diện ban tổ chức cho biết.

Quả cầu Vàng là giải thưởng do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hàng năm nhằm phát hiện, tôn vinh các tài năng trẻ xuất sắc không quá 35 tuổi đang trong học tập, nghiên cứu khoa học, làm việc ở trong và ngoài nước.

10 nhà khoa học trẻ giải thưởng KHCN Quả Cầu Vàng năm 2025

