Dưới đây là danh sách 10 nhà hàng fine dining tốt nhất Việt Nam được Tripadvisor vinh danh tại giải thưởng thường niên Travelers' Choice Best of the Best ngày 27/9.

Tripadvisor đưa ra danh sách top 10 dựa trên đánh giá của du khách đối với mức độ hài lòng về số tiền bỏ ra tương ứng với dịch vụ, vị trí nhà hàng, thái độ phục vụ, sự đa dạng món ăn, hương vị, tính độc đáo.

Đứng đầu danh sách là nhà hàng Rhythm nằm trên tầng 7 khách sạn La Sinfonía del Rey Hotel & Spa và có tầm nhìn hoàn hảo ra hồ Hoàn Kiếm, khu phố cổ. Nhà hàng phục vụ ẩm thực truyền thống và đặc sản vùng miền, quốc tế. Một số món ăn đặc trưng được thực khách đánh giá cao như gà quay Tây Bắc, nem, bánh chuối cuộn và kem. Nhà hàng được vinh danh top 25 nhà hàng fine dining tốt nhất châu Á, đứng thứ 15.